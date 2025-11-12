ଚୋରି ଉଦ୍ୟମ ଫେଲ ମାରିବାରୁ ବୋମାମାଡ, 3 ଗୁରୁତର, ଜଣେ ଚୋର ଅଟକ
ନୟାଗଡରେ ବୋମାମାଡ । ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତକୁ ଧରି ଉତ୍ତମମଧ୍ୟମ ଦେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ।
Published : November 12, 2025 at 10:33 PM IST
ନୟାଗଡ: ଚୋରି ଉଦ୍ୟମ ବିଫଳ ହେବାରୁ ବୋମାମାଡ ! ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶୁଳିଆ ଗ୍ରାମରେ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଘଟଣ । ବୋମାମାଡରେ 3 ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚୋରକୁ ଧରି ପୋଲିସକୁ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।
ଚୋରି ଉଦ୍ୟମ ଫେଲ୍ ମାରିବାରୁ ବୋମାମାଡ:
ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଶୁଳିଆ ଗ୍ରାମରେ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲୁଥିବାରୁ 2 ଜଣ ଯୁବକ ସିମେଣ୍ଟ ଜଗିବାକୁ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ରହିଥିଲେ । ରାତି ପ୍ରାୟ 12.30 ସୁଦ୍ଧା 5 ଜଣ ଲୋକ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖି ଯୁବକ 2ଜଣ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ । ଶୁଳିଆ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଆସିବାରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରକୁ 3ଟି ବୋମା ମାଡ କରି ସେଠାରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । 4 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ହାତରେ ଧରାପଡିଯାଇଥିଲା । ଧରାପଡିଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତକୁ ମାଡ ମାରିବା ସହ ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ।
ଚୋରକୁ ଧରି ମାଡ ମାରିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ:
ବୋମାମାଡରେ ଗାଁର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଖଟେଇ, ସୁମନ୍ତ ବାରିକ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବାରିକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ନୟାଗଡ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ଧରାପଡିଥିବା ଦୁବୃର୍ତ୍ତ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଇଥଗାଡିଆ ଗ୍ରାମର ଅକ୍ରୁର ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଛନ୍ତି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦୁବୃର୍ତ୍ତ ଅକ୍ରୁରକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମାଡ ମାରି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ନୟାଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଅକୃରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି । ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଜବତ କରିଥିବା ଡକାୟତଙ୍କ ଦୁଇଟି ବାଇକକୁ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଆଣି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଅକ୍ରୁରକୁ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଣିବା ପରେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ବୋମାମାଡ଼ରେ ଆହତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଅକ୍ରୁରକୁ ମେଡିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ମାଡ ମାରିଥିଲେ । ଧରାପଡିଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଅକ୍ରୁର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "କାଠ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡିଯାଇଛି ।"
