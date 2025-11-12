ETV Bharat / state

ଚୋରି ଉଦ୍ୟମ ଫେଲ ମାରିବାରୁ ବୋମାମାଡ, 3 ଗୁରୁତର, ଜଣେ ଚୋର ଅଟକ

ନୟାଗଡରେ ବୋମାମାଡ । ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତକୁ ଧରି ଉତ୍ତମମଧ୍ୟମ ଦେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ।

Bomb attack in Nayagarh After failed robbery
ନୟାଗଡରେ ବୋମାମାଡ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 12, 2025 at 10:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୟାଗଡ: ଚୋରି ଉଦ୍ୟମ ବିଫଳ ହେବାରୁ ବୋମାମାଡ ! ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶୁଳିଆ ଗ୍ରାମରେ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଘଟଣ । ବୋମାମାଡରେ 3 ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚୋରକୁ ଧରି ପୋଲିସକୁ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।

ଚୋରି ଉଦ୍ୟମ ଫେଲ୍ ମାରିବାରୁ ବୋମାମାଡ:

ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଶୁଳିଆ ଗ୍ରାମରେ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲୁଥିବାରୁ 2 ଜଣ ଯୁବକ ସିମେଣ୍ଟ ଜଗିବାକୁ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ରହିଥିଲେ । ରାତି ପ୍ରାୟ 12.30 ସୁଦ୍ଧା 5 ଜଣ ଲୋକ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖି ଯୁବକ 2ଜଣ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ । ଶୁଳିଆ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଆସିବାରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରକୁ 3ଟି ବୋମା ମାଡ କରି ସେଠାରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । 4 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ହାତରେ ଧରାପଡିଯାଇଥିଲା । ଧରାପଡିଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତକୁ ମାଡ ମାରିବା ସହ ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ।

ଚୋରକୁ ଧରି ମାଡ ମାରିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ:

ବୋମାମାଡରେ ଗାଁର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଖଟେଇ, ସୁମନ୍ତ ବାରିକ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବାରିକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ନୟାଗଡ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ଧରାପଡିଥିବା ଦୁବୃର୍ତ୍ତ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଇଥଗାଡିଆ ଗ୍ରାମର ଅକ୍ରୁର ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଛନ୍ତି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦୁବୃର୍ତ୍ତ ଅକ୍ରୁରକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମାଡ ମାରି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ନୟାଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଅକୃରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି । ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଜବତ କରିଥିବା ଡକାୟତଙ୍କ ଦୁଇଟି ବାଇକକୁ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଆଣି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...

ଛତିଆରେ ବୋମା ମାଡ, ଦୁଇ ମୃତ ଜଣେ ଗୁରୁତର, ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ

ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଉତ୍ପାତ, ଡେଲିଭରୀ ଭ୍ୟାନକୁ ବୋମାମାଡ କରି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ଲୁଟ୍ - Loot in Dhenkanal

ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ବୋମା ମାଡ, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ - Bomb Attack In Sambalpur

ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଗାଡି ଉପରକୁ ବୋମା ମାଡ, ଜଳିଗଲା ଗାଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ 80ହଜାର ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ

ଅକ୍ରୁରକୁ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଣିବା ପରେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ବୋମାମାଡ଼ରେ ଆହତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଅକ୍ରୁରକୁ ମେଡିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ମାଡ ମାରିଥିଲେ । ଧରାପଡିଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଅକ୍ରୁର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "କାଠ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡିଯାଇଛି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ

TAGGED:

NAYAGARH ROBBERY
MISCREANTS HURL BOMB IN NAYAGAH
NAYAGARH CRIME
ନୟାଗଡ ବୋମାମାଡ
NAYAGARH BOMB ATTACK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଅପଠିତ ଶିଳାଲେଖକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ, ଶିଳାଲିପି ଗବେଷକ ବିଷ୍ଣୁମୋହନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା

ଗଞ୍ଜାମର ନିଆରା ଡ଼େରା ବେଶ, କାହିଁକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡେରାଯାଏ ?

ଏହି କାରଣରୁ 99% ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ହୃଦ୍‌ଘାତ ସମସ୍ୟା, କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ...

ଅବହେଳିତ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଭୂସ୍ବର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିପାରନି ବିକାଶ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.