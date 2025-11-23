ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖି ଫ୍ୟାନ ବନିଗଲେ ହ୍ରିତିକ, କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ଶିଶୁ ଦିବସରେ ହ୍ରିତିକଙ୍କ ପରି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଲେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ମିକୁନ୍ ନାୟକ । ଭିଡିଓରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ବଲିଉଡ ଷ୍ଟାର ।
Published : November 23, 2025 at 10:40 PM IST
କଟକ: ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖି ଫିଦା ବଲିଉଡ ଷ୍ଟାର । ସ୍କୁଲରେ ନାଚି ବନିଗଲେ ସୁପରଷ୍ଟାର । କଟକର କୁନି ପୁଅଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବା ପରେ ସାବାସୀ ଦେଲେ ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ହ୍ରିତିକ ରୋଶନ । ମାତ୍ର ୧୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇ ଏବେ ଯେମିତି ସୁପରଷ୍ଟାର ବନିଯାଇଛନ୍ତି । କଟକ ବାଦାମବାଡ଼ିର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ର ମିକୁନ୍ ନାୟକଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖି ଫ୍ୟାନ୍ସ ବନିଯାଇଛନ୍ତି ହ୍ରିତିକ ।
ହ୍ରିତିକଙ୍କ ପରି ନାଚିଲେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଲେ:
ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ଶିଶୁ ଦିବସରେ ସ୍କୁଲର ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୱାର-୨ ଫିଲ୍ମର ଜନାବେ-ଅଲି ଗୀତରେ ପୁରା ହ୍ରିତିକଙ୍କ ପରି ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମିକୁନ୍ । ଆଉ ଏହି ଦୁଇ ମିନିଟର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ । ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବଲିଉଡର ହ୍ରିତିକ ରୋଶନଙ୍କ ଭିଡିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି Amazing little one, ଏଥିସହ ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳାକର ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ କରିବା ସହ କମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଡ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦଶ ବର୍ଷରେ ଏତେ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ଲୋକାଭିମୁଖୀ ହେବା ପରେ ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କୁ ସୁପରଷ୍ଟାର ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ।
ଏକ ବର୍ଷ ହେଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖୁଛନ୍ତି:
ନାଚ ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖିଥିବା ମିକୁନ ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ହେବ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖୁଛନ୍ତି । ପାଠପଢା ସାଙ୍ଗକୁ ସେ ଦୈନିକ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସରେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି । ଶିଶୁ ଦିବସରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କହିବା ପରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିଲେ ମିକୁନ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ସହପାଠୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବେଶ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହୋଇଯିବେ ସେ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ । ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭାଇରାଲ ହେବା ସହ ବଲିଉଡର ତରକାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ପରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ପାଲଟି ଜାଇଛନ୍ତି ମିକୁନ।
କୋରିଓଗ୍ରାଫର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା:
ଏନେଇ ମିକୁନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ପ୍ରଂଶସା ମିଳିବା ତାଙ୍କ ମନବଳକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ସେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ। ଏପରିକି କୋରିଓଗ୍ରାଫର ହେବା ନେଇ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥତ ସାରା ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିକୁନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲ କୁ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା ବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖଛନ୍ତି।
ମିକୁନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି," ଭିଡିଓ ଭାଇରଲ ହେବା ପରେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଓ ଚକୋଲେଟ ବୟ କହୁଛନ୍ତି । ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ପାଠ ପଢିବା ସହ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ । ମୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପଲୋଡ ହୋଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି । ବଡ ହେଲେ ଚାକିରି କରିବା ସହ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ହେବି । ଆଗକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କିରିକି ଇନଷ୍ଟାରେ ରିଲ୍ସ ପକାଇବି । "
ଅନ୍ୟପଟେ ମିକୁନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ପୁଅ ଯେଉଁ ଲାଇନରେ ଯିବ ଆମେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବୁ। ପୁଅ ସ୍କୁଲରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା କଥା ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ। ମାତ୍ର ଏପରି ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ ବୋଲି ଆମେ କେବେ ଆଶା କରି ନଥିଲୁ। ତେବେ ପୁଅ ପାଇଁ ଆମେ ବେଶ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ବୋଲି ମିକୁନଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ମା କହିଛନ୍ତି।
ମିକୁନଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି,"ପୁଅ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ । ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖେ । ତାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ବୋଲି ଭାବିନଥିଲୁ । ପୁଅ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ନାମ କରୁବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ