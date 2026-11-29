ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ସୋନୁ ସୁଦ; ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ନନ୍ଦୀ'ର ସଫଳତା କାମନା
ସୋନୁ କହିଛନ୍ତି, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେବା ଜରୁରୀ । ଆଜିର ନୂତନ ପିଢୀ ଏନେଇ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପଂଚାୟତରେ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : November 29, 2026 at 5:34 PM IST
Bollywood actor Sonu Sood ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦ । ଆଗାମୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ସୋନୁଙ୍କ ନୂତନ ଫିଲ୍ମ 'ନନ୍ଦୀ' ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନିଜେ ସୋନୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏଣୁ ନିଜର ନୂତନ ଫିଲ୍ମ 'ନନ୍ଦୀ' ସଫଳତା ପାଇଁ ସୋନୁ ଆଜି ପୁରୀ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ସୋନୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ତରଫରୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ସୋନୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପୂଜର୍ଚ୍ଚନା କରିଥଲେ । ପରେ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବେଢ଼ାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ । ଗଲା ବେଳେ ସୋନୁ ନିଜ ସାଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାନା ଓ ମହାପ୍ରସାଦ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଅନେକ ଫ୍ୟାନ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇ ସେଲଫି ଓ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ନେଇଥିଲେ । ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ ଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ କରିଥଲେ ସୋନୁ ।
ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା । କିଛି ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏଠାକୁ ମୋତେ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି । ମୋ ମତରେ ଆମକୁ ଯାହାବି କିଛି ମିଳିଛି ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ମିଳିଛି । ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଓ ଅଭିନିତ ଫିଲ୍ମ ନନ୍ଦୀ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ପୁର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ଜରୁରୀ ।"
ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲି । କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ମୁଁ କେରଳରୁ ୧୧୭ ଜଣଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଆଣିଥିଲି । ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ମୋର ଓଡ଼ଶା ସହିତ ଏକ ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଣୁ ଯାହା ବି ଶୁଭ କାମ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛି । ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଆଜିର ନୂତନ ପିଢୀ ଏହାକୁ ଏକ ଦାୟିତ୍ଵ ଭାବେ ନେଇ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପଂଚାୟତରେ ଏନେଇ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ଯ କରିବା ଉଚିତ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ୍ ଭଲ ହେବ କହିଛନ୍ତି ସୋନୁ ସୁଦ ।