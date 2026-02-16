ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ: ବିଡି଼ଓଙ୍କ ବଦଳି ପାଇଁ ଶିବରାତ୍ରୀରେ ଦୀପ ଜାଳି ଗଣଧାରଣା ଦେଲେ ବୋଲଗଡ଼ବାସୀ
ବୋଲଗଡ ବିଡିଓଙ୍କ ବଦଳି ଦାବି ନେଇ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲଗଡ଼ବାସୀ । ମହାଶିବରାତ୍ରି ସଂଧ୍ୟାରେ ଧାରଣାରତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଦୀପଜାଳି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ।
Published : February 16, 2026 at 1:56 PM IST
ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ବୋଲଗଡ ବିଡିଓଙ୍କ ବଦଳି ଦାବି ନେଇ ଅଭିନବ ପ୍ରଦର୍ଶନ । ଜାଗରରେ ଦୀପ ଜାଳି ପ୍ରତିବାଦ କରିଲେ ବୋଲଗଡ଼ବାସୀ । ଗତକାଲି (ରବିବାର) ମହାଶିବରାତ୍ରି ସଂଧ୍ୟାରେ ଧାରଣାରତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଦୀପଜାଳି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି । ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ସଦବୁଦ୍ଧି ଦେବାକୁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କାମନା କରିଛନ୍ତି । ବୋଲଗଡର ସ୍ୱାଭିମାନ ନଫେରିବା ଯାଏଁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜନପ୍ରତିନିଧି ।ଅନ୍ୟପଟେ ବିଡିଓ ଏହି ବିବାଦକୁ ନେଇ ନୀରବତା ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଗଣଧାରଣା:
ବୋଲଗଡ ବିଡିଓଙ୍କ ବଦଳି ଦାବିରେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ସାମୂହିକ ଗଣଧାରଣା ଆଜି ସୋମବାର ସପ୍ତମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଗତ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ବିଡିଓ ସୁମନ ସୁଦ୍ଧା କୁଣ୍ଡୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ସାଧାରଣ ଜନତା ଦାବି କରିବା ସହିତ ଗଣଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ।
'ଜନ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ବିଡିଓ ସମ୍ମାନ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି'
"ବିଡିଓ ବ୍ଲକର କୌଣସି ଜନ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ବିଡିଓ ସମ୍ମାନଦେଉ ନାହାନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି । ବ୍ଲକରେ ଚାଲିଥିବା ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ।" ବିଡ଼ିଓ ବଦଳି ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ।
ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କ ଏହି ଗଣ ଧାରଣାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ ତଥା ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ଧାରଣାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଗଣଧାରଣାରେ ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଡ଼ଃ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ସାମିଲ ହୋଇ ସରକାର ଓ ବିଡିଓଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ଯାଏଁ ଅହୋରାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସକୁ ବିଡିଓଙ୍କ ଅବମାନନା:
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପକୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ଗତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସକୁ ଅବମାନନା କରି ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଡିଓ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ବିକ୍ଷୋଭ ପଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନକରିବା ହେତୁ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।"
ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିବ:
ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଡ଼ଃ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଏକ ନିନ୍ଦାଜନକ ଘଟଣା । ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ । ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମୋ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହିବ । ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ବୋଲଗଡ଼ର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସନ୍ତା ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ମଧ୍ୟ ଉଠିବ ।" ଏହି ବିବାଦକୁ ନେଇ ବିଡ଼ିଓ ନୀରବତା ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଛନ୍ତି ।
