ବିବାହ ଭୋଜି ଖାଇ ଫେରିବା ବେଳେ ହାଇୱାକୁ ପିଟିଲା ବୋଲେରୋ, 3 ମୃତ

ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଶିଶୁ ଓ ଜଣେ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 4, 2026 at 10:53 AM IST

ଯାଜପୁର: ଆଜି ସକାଳୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମନାକୁ ଆସିଛି । ବିବାହ ଭୋଜି ଖାଇ ଫେରିବା ବେଳେ ଛକି ବସିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 3 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଶିଶୁ ଓ ଜଣେ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି । ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚିଛି । ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ବଡ଼ଚଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି।

ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ, ଜେନାପୁର ଥାନା ବରଡ଼ା ବେହେରା ଟାଙ୍କୀ ଛକ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ହାଇୱାକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ଏକ ବୋଲେରୋ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବୋଲେରୋର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁରମାର ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ 3 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡିଯାଇଛି । ତେବେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସମେତ ୮ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୃତକ ମାନେ ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ୍ ପୁରସ୍ତମପୁର ଶବର ସାହି ଗ୍ରାମର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ସେମାନେ କେନ୍ଦୁଝର ଅଭିମୁଖେ ଏକ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

ଖବର ଅପଡେଟ ଜାରି ରହିଛି...

