ଭୋଳାବାବାଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରି ଫେରୁଥିଲେ, ଗଛରେ ପିଟି ହେଲା ବୋଲବମ ଗାଡି, 10 ଆହତ
ଗତକାଲି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ କୋଟକଣା ଠାରେ ଘଟିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା । ଦୁଇ ଗୁରୁତରଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ।
Published : August 11, 2026 at 11:42 AM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳଲାଗି କରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇ ବୋଲବମ୍ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଫଳରେ 10 କାଉଡିଆ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ । ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ କୋଟକଣା ଠାରେ ଘଟିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା । ତେବେ ଗୁରୁତର ଥିବା ଦୁଇ କାଉଡିଆଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ରହିଛି ।
କେମିତି ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା ?
ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବଂଶୀଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନୟାଗଡ଼ରୁ ପାଣି ଢାଳି ନିଜ ଘର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଖରିଗୋଠ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫେରୁଥିଲେ । ଏକ ଟାଟା ଏସି ଗାଡ଼ି (OD 21 U 4898)ରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ କାଉଡ଼ିଆ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ କୋଟକଣା ନିକଟରେ ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ପରେ ସାନ୍ଧ୍ୟ ସମୟରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଆଖି ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଗାଡ଼ିଟି ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ଗଛ ସହ ସିଧାସଳଖ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଗାଡ଼ିର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚୁରମାର୍ ହୋଇଯାଇଛି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ଆହତ କାଉଡ଼ିଆ ଓ ଚାଳକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ମଣିଜଙ୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ତେବେ ଦୁଇ ସଙ୍କଟାପନ୍ନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
କାରକୁ ପିଟିଲା କଣ୍ଟେନର; ମହାକାଳ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରୁଥିବା 6 ଯାତ୍ରୀ ମୃତ
ଚମ୍ବାରେ ଖାଇକୁ ଖସିଲା ବସ, 7 ମୃତ 11 ଆହତ
ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ବଢୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା, ୬ ମାସରେ ଗଲାଣି ୧୩୦ ଜୀବନ, ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ମୃତ୍ୟୁହାର ଅଧିକ
ଅନ୍ୟପଟେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି । ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବାବାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଳାଭିଷେକ କରି ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ କାଉଡିଆ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର