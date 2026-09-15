ନୂଆଖାଇରେ ଏକାଠି ହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜ ପରିବାର, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳକାମନା କଲେ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ଓ କଳିକେଶ
ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ରାଜାରୁ ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ପାଳୁଛନ୍ତି ନୂଆଖାଇ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ଏବଂ ଭାଇ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂଦେଓଙ୍କ ପରିବାର ରାଜା ପ୍ରାସାଦରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : September 15, 2026 at 1:52 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଛି ସାରା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା। ଆଜି ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲଗ୍ନ ଅନୁସାରେ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା' ସମଲେଇ ଓ ମା' ପାଟନେଶ୍ୱରୀଙ୍କଠାରେ ଲାଗି ହୋଇଛି ନୂଆ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଚୁରା ଗୁଣ୍ଡା । ମା'ଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଥମ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବା ପରେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ନିଜ ଘରେ ମିଳିମିଶି ନୂଆ ଖାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀରର ରାଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ହୋଇ ନୂଆ ଖାଇଛନ୍ତି । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜା କେଭି ସିଂଦେଓ, ଭାଇ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂଦେଓଙ୍କ ପରିବାର ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ଏକାଠି ନୂଆ ଖାଇଛନ୍ତିି । ଭିନ୍ନ ଦଳ ଓ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ଏକାଠି ମିଳି ମିଶି ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ବଲାଂଗୀର ରାଜ ପରିବାର ।
ନୂତନତ୍ଵର ଏହି ପର୍ବ ନୂଆଖାଇରେ ନୂଆ ଶସ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଅର୍ପଣ କରି ତାକୁ ସପରିିବାର ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି । ବଲାଂଗୀର ଶୈଳଶ୍ରୀ ପାଲେସରେ ରାଜ ପରିବାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏକାଠି ନୂଆ ଖାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପାଟଣା ମହାରାଜା ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ତଥା ବଲାଂଗୀର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂଦେଓ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମେଘନା ସିଂଦେଓ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା' ଦସମତି, ମା' ପାଟନେଶ୍ୱରୀ ଓ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲଗ୍ନରେ ନୂଆ ଅନ୍ନ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା। ପରେ ରାଜ ପରିବାରର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଏକାଠି ବସି ନୂଆ ଖାଇଥିଲେ।
ଉପମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜା କେଭି ସିଂଦେଓ କହିଛନ୍ତି, "ମା' ପାଟନେଶ୍ୱରୀ, ମା' ଦସମତୀ, ମା'ସମଲେଶ୍ବରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧରଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଛି। ଏହି ପର୍ବ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପର୍ବ । ନୂଆ ଅନ୍ନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଗି ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବର୍ଷ ତମାମ୍ ଆହରଣ କରିବେ। ଆଜି ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ମିଶି ଏକାଠି ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୋ ଭାଇ କଲିକେଶଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଏକାଠି ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରିଛୁ" ।
ସେହିପରି ବଲାଂଗୀର ବିଧାୟକ କଲିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂଦେଓ କହିଛନ୍ତି, "ନୂଆଖାଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଗଣ ପର୍ବ ଅଟେ। ଆଜି ଏହି ଅଂଚଳର ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଧୂମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ସହ ଆଜି ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରିଛୁ । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି । ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ଭାଇଚାରା ବଜାୟ ରହୁ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଳିକେଶ।
କଳିକେଶଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମେଘନା କହିଛନ୍ତି, "ନୂଆଖାଇ ଏକ ପବିତ୍ର ଗଣପର୍ବ । ଆଜିର ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ଓଡିଶା ବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି" ।
ଆଜି ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଅମୃତ ବେଳା ଥିଲା ସକାଳ 9ଟା 36 ମିନିଟରୁ 10 ଟା 15 ମିନିଟ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ ସବୁ ଦେବାଳୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ବଲାଂଗୀର ବାସିନ୍ଦା ତଥା ଡାକ୍ତର ବେଣୁଧର ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଏଠିକାର ବଡ ପର୍ବ । ଏହା ପ୍ରକୃତିର ପୂଜା, ବୃତ୍ତିର ପୂଜା ଏବଂ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପୂଜା। ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଏହି ପର୍ବ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ମହତ୍ୱ ରଖେ, ଚାକିରିଆ ଓ ଅନ୍ୟ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ମହତ୍ୱ ରଖିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଇଛି, ଏହା ଏକତାର ପୂଜା । ପରିବାର ଭିତରେ ଯେତେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଥିଲେ ବି ସବୁ ରାଗ ରୋଷ ଭୁଲି ଆଜି ଆମେ ଏକାଠି ବସି ନୂଆ ଖାଇଥାଉ ।"
ସେହିପରି ସମଳେଇ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ପରିତୋଷ ସାହା କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ମା'ଙ୍କୁ ଗଧୁଆ, ବେଶ ଓ ଆଳତି କରିବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ କରିଥିଲୁ । ସକାଳ 9ଟା 36 ମିନିଟରୁ 10 ଟା 15 ମିନିଟ ଅମୃତ ବେଳା ଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ମା'ଙ୍କୁ ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗି କରିଥିଲୁ । ଏହା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କର।ଯାଇଥିଲା ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଜି ନୂଆଁଖାଇ; ଉତ୍ସବମୁଖର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ହେଲା ନବାନ୍ନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମହିମା ଗାଦିରେ ଲାଗି ହେଲା ନବାନ୍ନ ପ୍ରସାଦ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାକ ସାଧୁ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼