ବଲାଙ୍ଗୀର ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ପରିବାର ଲୋକେ ଆଣିଲେ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଅଭିଯୋଗ
ପରିବାର ଲୋକେ, ସହକର୍ମୀ ତଥା ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଉପରୋକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଓ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଦେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : September 21, 2026 at 9:39 AM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ବଲାଙ୍ଗୀର ବନଖଣ୍ଡ ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ ଉଦ୍ଧାର। ଉତ୍ପୀଡନ ଓ ନିର୍ଯ୍ୟାତନାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ପରିବାର ଲୋକେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଫରେଷ୍ଟର ବ୍ୟାସେଦେବ ସାହୁଙ୍କ ସରକାରୀ କ୍ବାର୍ଟସରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ପୋଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ।
ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେ ନିଜ ଅଫିସରୁ କାମ ସାରି ଦିନ ୧୨ ଟା ପରେ ରେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଆବାସକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେପଟେ ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଡାଟା ଅପରେଟର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ କବାଟ ଖୋଲିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଦେଖି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ ଆସି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବଲାଂଗୀର ଡ଼ିଏଫଓ, ସ୍ଥାନୀୟ ରେଞ୍ଜର ଓ ଅନ୍ୟ ସହକର୍ମୀ ମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବାର ଲୋକେ, ସହକର୍ମୀ ତଥା ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଉପରୋକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଓ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଦେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଏଠିକାର ରେଞ୍ଜର ଓ ଡିଏଫଓ ଏଭଳି କୌଣସି ଚାପ କିମ୍ବା ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଏଠି ଦିଆ ଯାଉ ନଥିବାର କହିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ସବୁ ସତ୍ୟ ସମାନକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ମୃତ ଫରେଷ୍ଟର ବ୍ୟାସଦେବ ସାହୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଖାଲିଆପାଲି ଗ୍ରାମର ନିବାସୀ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ କର୍ମ ନିଷ୍ଠାବାନ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ । ଯାହା ପାଇଁ ସେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ତଥା କଳାହାଣ୍ଡି ବନ ସର୍କଲର ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ସୁଯୋଗ୍ୟ ଫରେଷ୍ଟର ଭାବରେ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇ ଥିଲେ। ସେହିପରି ସେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ ମାସରେ ଅବସର ନେଇଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ସନ୍ଦେହସ୍ପଦ ମୃତ୍ୟୁକୁ କେହି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରି ନାହାନ୍ତି।
ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅବସର ନେଇଥାନ୍ତେ
ତାଙ୍କ ଭାଇ ଶୁକଦେବ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ମୁଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟାରେ ଏହି ଖବର ପାଇଥିଲି। ମୋ ଭାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବାର ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ଏଠାକୁ ଆସିଲି। ମୋ ଭାଇ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲା। ତାକୁ ଉପରୋକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଓ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଦେଉଥିବାର ଅନେକ ଥର କହିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବ। ଯାହାର ପୋଲିସ ସଠିକ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଓ ଆମକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ" ।
ସେପଟେ ରେଞ୍ଜର ନବୀନ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ" ଆଜି ସକାଳୁ ସେ ଆସି ଥିଲେ। କାମ ସାରି ଦିନ ୧୨ ଟା ସମୟରେ ନିଜ ସରକାରୀ ଆବାସକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଏଠି କାମ କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ସେହି ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତ ଦେହ ଦେଖି ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲୁ । ପୋଲସ ଏବେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ବ୍ୟାସଦେବ ସାହୁ କାହିଁକି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆମେ ଜାଣି ନାହୁଁ। ସେ ରାଜ୍ୟ ଓ ସର୍କଲ ସ୍ତରରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଯୋଗ୍ୟ ଫରେଷ୍ଟର ଭାବରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇ ଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଭଲରେ ଓ ସଠିକ ଭାବରେ ତୁଲାଇ ଆସୁଥିଲେ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିର୍ଯ୍ୟାତନା କିମ୍ବା ଚାପ ଦିଆ ଯାଉ ନ ଥିଲା। ତଦନ୍ତ ପରେ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ସମାନକୁ ଆସିବ " ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଗଛ କାଟିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, ଫରେଷ୍ଟର ବିପିନ ହରିଜନ ସସ୍ପେଣ୍ଡ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସହରରେ ପଶିଲା ହାତୀ, ଆକ୍ରମଣରେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଗୁରୁତର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର