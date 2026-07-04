ବଲାଙ୍ଗିରରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ: ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ
OMSA ସହ ବୈଠକ ପରେ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ । ଆଜିଠୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବେ ଡାକ୍ତର, କହିଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ
Published : July 4, 2026 at 6:01 PM IST
DOCTORA STRIKE ALLEGED CHILD DEATH, ବଲାଙ୍ଗିର: ଏଇ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇଛି । ହେଲେ ଏହାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ବଲାଙ୍ଗିରରେ ଜଣେ ଚାରି ବର୍ଷର ଶିଶୁ, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସା ନପାଇ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘୋର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରୁ ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ି ନଥିଲା । ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଓ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ପାଟଣାଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ।
ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଡାକ୍ତର ଧର୍ମଘଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ଧର୍ମଘଟ ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା । ଗ୍ରମାଞ୍ଚଲରେ ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇ ଥିଲା । ରୋଗୀ ତଥା ଲୋକେ ନାହିଁ ନ ଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପାଟଣାଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଓ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ଏଠି ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇ ଜଣେ ଚାରି ବର୍ଷର ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପରି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ।
ପାଟଣାଗଡ଼ ଭିତର ପଡ଼ାର ହିଟଲର ଥାନାପତିଙ୍କ ଚାରି ବର୍ଷ ଶିଶୁର ଏଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି । ତେବେ ମୃତ ଶିଶୁଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାପରେ ଏମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକି ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ପାଟଣାଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ । ହେଲେ ଏଠି ଡାକ୍ତର ନ ଥିବାରୁ ଏମାନେ ଏଠି ସେଠି ଦୌଡି ହଇରାଣ ହୋଇଥିଲେ । ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ଏମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ପାଟଣାଗଡ଼ ହସପିଟାଲ ଏସ ଡି ଏମ ଓ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଶିଶୁଟି ଏଠାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ସାରିଥିଲା । ମାଇଗର ମୋର୍ତିସ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ମାଂସପେଶୀ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେମିତି ଟାଣ ହୁଏ ତାହା ହୋଇ ସାରିଥିଲା । ଏଠାକୁ ଶିଶୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଡାକ୍ତର ଧର୍ମଘଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ ଆସିୟୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ମୁଁ ନିଜେ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲି । ଏବଂ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇ ସାରିଥିବାର ଆମେ ଜାଣି ବାକୁ ପାଇଥିଲୁ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏଠି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆସି ବୁଝା ସୁଝା କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ପୋଲିସ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ କୌଣସି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ନାହିଁ । ତେଣୁ ମାମଲା ତଦନ୍ତ ହେବ ନା ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଓମସା ଡାକ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ; ଗଠନ ହେଲା ହାଇ ପାୱାର କମିଟି, ଆଜିଠୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ: 'ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ, ରୋଗୀ ସେବା ବ୍ୟାଘାତ ହେଲେ ନିଆଯିବ ପଦକ୍ଷେପ' ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗିର