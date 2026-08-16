ETV Bharat / state

ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ, 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଉଦ୍ଧାର

ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଗିରଫ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସର ତନାଘନା ଜାରି । ରିପୋର୍ଟ: ଏସକେ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ

Business man rescued
ବ୍ୟବସାୟୀ ଅପହରଣ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଉଦ୍ଧାର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 16, 2026 at 7:43 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବଲାଙ୍ଗୀର: ବଲାଙ୍ଗୀରର ବ୍ୟବସାୟୀ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଅପହରଣର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ । ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଗିରଫ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସର ତନାଘନା ଜାରି । ଅପହରଣର କାରଣ ଏବେବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ । ବ୍ୟବସାୟୀ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । କଣ୍ଟାମାଳରୁ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଗିରଫ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ ।

ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ, 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଉଦ୍ଧାର (ETV Bharat)

24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଉଦ୍ଧାର

ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ବ୍ୟବସାୟୀ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକ ଖୋଜି ନ ପାଇବା ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଯାହାପରେ ପୋଲିସ ଆଇଟି ସେଲ୍, ମୋବାଇଲ ଲୋକେସନ୍ ଓ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ଜାଣି ପାରିଥିଲା । ସିସିଟିଭିରୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ପୋଲିସ୍ ଟ୍ରାକ କରିଥିଲା । ଗତକାଲି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ତେବେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରା ଯାଇଥିବା ଓ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଅପହରଣର କାରଣ ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ନ ଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତା କାରଣ ବୋଲି ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି । ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଭାଇ ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ଭାଇ ଶୁକ୍ରବାର ଘରୁ ଖାଇ ବାହାରି ଥିଲେ । ପରେ ସେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ନ ଥିଲେ । ଯାହାପରେ ଆମେ ରାତି 8ଟାରେ ତାଙ୍କର ଅପହରଣ ହୋଇଥିବାର ଜାଣି ପାରିଥିଲୁ । ଯଦିଓ ସେମାନେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ନ ଥିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଇସା ମାଗି ନଥିଲେ । ତେବେ କାହିଁକି ସେମାନେ ଅପହରଣ କଲେ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ।"

Business man rescued
ବ୍ୟବସାୟୀ ଅପହରଣ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଉଦ୍ଧାର (ETV Bharat Odisha)

ସେପଟେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସପି ଅଭିଳାଷ ଜି କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ଆମେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛୁ । ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ କଣ୍ଟାମାଳରୁ ଗିରଫ କରିଛୁ । ସେହିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଧରିବୁ । ଏହାର କାରଣ ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନ ଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତା ଥିବାର ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇ ଅପହରଣ ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ: ୩ ଘଣ୍ଟା ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ପରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପୀଡିତା ଉଦ୍ଧାର, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସୁଧୀର ପାତ୍ର ଅପହରଣ ହତ୍ୟା ମାମଲା: 552 ପୃଷ୍ଠାର ଚାର୍ଜସିଟରେ 13 ଅଭିଯୁକ୍ତ, 68 ଜଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନେଇ ସୂଚନା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର

TAGGED:

BOLANGIR BUSINESS MAN KIDNAP
BUSINESS MAN KIDNAP RESCUE
BOLANGIR CRIME NEWS
ବଲାଙ୍ଗୀରର ବ୍ୟବସାୟୀ ଅପହରଣ ଉଦ୍ଧାର
BOLANGIR BUSINESSMAN RESCUED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.