ସୁପାରୀ କିଲର୍ ଲଗାଇ ସାନ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କଲା ବଡ଼ ଭାଇ, 8 ଗିରଫ୍
ହତ୍ୟାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୁପ । 14 ଦିନର ତଦନ୍ତ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବଡ଼ ଭାଇ ସହିତ ମୋଟ 8 ଜଣ ସୁପାରି କିଲରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ।
ବଲାଙ୍ଗିର: ବଲାଙ୍ଗିରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଭାଇ ହେଲା ଭାଗରୀ । ସୁପାରି ଦେଇ ଭାଇକୁ କଲା ହତ୍ୟା । ଏପରିକି ନିଜେ ଆଇନର ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ନ ହେବା ପାଇଁ ନିଜେ ଥାନାରେ ଯାଇ କରିଥିଲା ଅଭିଯୋଗ । 14 ଦିନର ତଦନ୍ତ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବଡ ଭାଇ ସହିତ ମୋଟ ଆଠ ଜଣ ସୁପାରି କିଲରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ବଲାଙ୍ଗିର ଏସପି ।
ପୋଲିସ ଖୋଜି ପାଇଲା ହତ୍ୟାର ଖିଅ
ଏଭଳି ଲୋମ ହର୍ଷଣ ଘଟଣା ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲା ତୁସୁରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଉଳଗୁଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି । ଗତ 2 ତାରିଖ ସକାଳୁ ତୁସୁରା ତେଲ ନଦୀ ବ୍ରିଜ ତଳୁ ଦେଉଳଗୁଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ନଟରାଜ ଥନାପତିଙ୍କର ରକ୍ତ ଜୁଡୁ ବୁଡୁ ମୃତ ଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା । ସେପଟେ ମୃତକଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ନବ ଥନାପତି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ତୁସୁରା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥଲେ । ହେଲେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଏଥିରେ କିଛି ଖିଅ ଥିବାର ସୁରାକ ପାଇଥିଲା ।
ହତ୍ୟା ପାଇଁ ସାନ ଭାଇ ଘନିଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ
ଏହାପରେ ବଲାଙ୍ଗିର ଏସପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଓ ବଲାଙ୍ଗିର ଏସଡିପିଓ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ମୃତ ନଟରାଜ ଥନାପତୀର ବଡ ଭାଇ ନବ ଥନାପତି ସହ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଥିବା ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା । ଏପରିକି ଏକ କିରାନା ଦୋକାନକୁ ସାନ ଭାଇ ଚଲାଉ ଥିବା ବେଳେ ବଡ ଭାଇ ଏଥିରେ ଭାଗ ପାଇ ନ ଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବଡ ଭାଇ ନବ ଥନାପତି, ସାନ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା । ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ ତାର ସାନ ଭାଇର ଘନିଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁ କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ ସୁନାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲା ।
ହତ୍ୟାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୁପ
ହତ୍ୟାପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବଲାଙ୍ଗିର ଦେଓଗାଁ, ଲାଠୋର, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୁପାରି କିଲର ଠିକ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏମାନନଙ୍କୁ 60 ହଜାର ଟଙ୍କା ଅଗ୍ରୀମ ଦେଇଥିଲା । ଯାହାପରେ ଘଟଣା ଦିନ ମୃତକଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସାଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ମୋହନ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ତୁସୁରା ତେଲ ନଦୀ ବ୍ରିଜ ନିକଟକୁ ଡାକିଥିଲା । ସାଙ୍ଗ ଡାକିଥିବା ହେତୁ ନଟରାଜ ଥନାପତି ବିନା ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ବରେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ସେଠି ଆଗରୁ ଜଗି ରହିଥିବା ବଡ଼ ଭାଇ, ଘନିଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁ କ୍ଷେତ୍ର ମୋହନ ଓ ସୁପାରି କିଲରମାନେ ସଂଘବଦ୍ଧ ହୋଇ ତାକୁ ବ୍ରିଜ ତଳକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ଜଣା ପଡ଼ିବ । ଏହାପରେ ବଡ଼ ଭାଇ ତା ପରଦିନ ତୁସୁରା ଥାନା ଯାଇ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ।
ମୃତକଙ୍କ ଫିଏନ୍ସିଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରାକ୍
ପୋଲିସ ଏଥିରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ତେବେ ମୃତ ନଟରାଜ ଥନାପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ବିବାହ ହେବାର ଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ତା ଭାବି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରାକ ମିଳିଥିଲା । ଯାହାପରେ ପୋଲିସ ମୋବାଇଲ ଟ୍ରାକିଂ ଓ ଲୋକେସନ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ସବୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ମୃତକଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ନବ ଥନାପତି, ମୃତକଙ୍କ ଘନିଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁ କ୍ଷେତ୍ର ମୋହନ ସୁନା ଓ ସୁପାରି କିଲର ଦେଓଗାଁ ମିଳନ ବହିଦାର, ଲାଠୋର ର ମଣ୍ଟୁ ଓରଫ ମହାଦେବ ବାଗ, ସଇଁତଳାର ରଞ୍ଜିତ ମିଶ୍ର ଓ ସାହିଲ ବଗର୍ତ୍ତି, ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ମନୋଜ ସେଲମା ଓ ତୁସୁରାର ରାଜା କୁମ୍ଭାରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ୍ କରିଛି । ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ମୋଟର ସାଇକଲ ଓ ଏକ ଚାରି ଚକିଆ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜବତ କରିବା ସହ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ନିଜ ହେଫଜାତକୁ ନେଇଛି । ଗିରଫ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେସ୍ ନମ୍ବର 17/2026ରେ ଦଫା 103(1),61(2)(a) ଓ 3(5) ବିଏନ୍ଏସ୍ ରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ।
ଏହାକୁ ନେଇ ବଲାଙ୍ଗିର ଏସପି ଅଭିଳାଷ ଜି. କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଗତ ଦୁଇ ତାରିଖରେ ତୁସୁରା ତେଲ ନଦୀ ବ୍ରିଜ ତଳୁ ଜଣଙ୍କର ଶବ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା । ପରେ ତାହା ନିକଟ ଦେଉଳଗୁଡ଼ି ଗ୍ରାମର ନଟରାଜ ଥନାପତି ବୋଲି ପରିଚୟ ମିଳିଥିଲା । ସେହିପରି ପରେ ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ନବ କୁମାର ଥନାପତି ତୁସୁରା ଥାନାରେ ଆସି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବାର ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ ଏଥିରେ କିଛି କନ୍ସିପିରେସି ଥିବାର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ପରେ ଆମେ ସବିଶେଷ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ଆଇଟି ସେଲ୍ ଓ ଫରେନସିକ ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢିଥିଲା । ଯାହାପରେ ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସୁପାରି ଦେଇ ଏହି ହତ୍ୟା କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲେ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବଂ ସେ ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସୁପାରି କିଲରଙ୍କୁ 60 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇ ତାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଯୋଜନା କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ମୃତ ତାଙ୍କ ଭାଇର ଘନିଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା । ସମସ୍ତ ଆଠ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଗିରଫ କରିଛୁ" ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି ।
