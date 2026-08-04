ETV Bharat / state

ଲୋୟର ସୁକତେଲ ଡ୍ୟାମ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋୟର ଶୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଏବେ ଜଳସ୍ତର ବଢିଛି। କିଛି ଅମାନିଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ରିଲ ନିଶାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଏସକେ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ

Bolangir lower suktel dam
ଲୋୟର ସୁକତେଲ ଡ୍ୟାମ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 4, 2026 at 9:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବଲାଙ୍ଗୀର: ଲୋୟର ସୁକତେଲ ଡ୍ୟାମ ଏବେ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା। ଲାଗିଲା ବିଏନଏସ 163 ଧାରା। ଡ୍ୟାମ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ଉଠାଇବା ମନା। ସେହିପରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଡ୍ରୋନ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଲୋକଙ୍କ ଧନ ଜୀବନ ସହ ଡ୍ୟାମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନେଲା ପଦକ୍ଷେପ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋୟର ଶୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଏବେ ଜଳସ୍ତର ବଢିଛି। ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁଇରୁ ତିନୋଟି ଗେଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବନ୍ୟା ପାଣି ଛଡା ଯାଉଛି। ସେପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି।

ଲୋୟର ସୁକତେଲ ଡ୍ୟାମ ଏବେ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ

ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏଠାକୁ ଲୋକ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଲୋକେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ପିଲ ୱେ, ମାଟି ବାନ୍ଧ, ସ୍ପିଲ ୱେରୁ ଛଡା ଯାଉଥିବା ପାଣି ନିକଟକୁ ଯାଇ ଫଟୋ ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି କିଛି ଅମାନିଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡାଇ ଭିଡିଓ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରିଲ ନିଶାରେ ଲୋକେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୌଣସି ବୋଟ, ଅଗ୍ମିଶମ କିମ୍ବା ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ହାନି ହେବ। ସେହିପରି ଡ୍ୟାମର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳର ଫୋଟୋ ଭିଡିଓ ଉଠାଇ ବେଧଡକ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଡ୍ୟାମର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

Bolangir lower suktel dam
ଲୋୟର ସୁକତେଲ ଡ୍ୟାମ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା (ETV Bharat Odisha)

ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଅଂଚଳକୁ ଏବେ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହାକୁ ଅମାନ୍ୟ କଲେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛି। ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବଲାଂଗୀର ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଲୋକ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଅଂଚଳରେ ଏବେ ବାଡ ଦିଆ ଯିବା ସହ ଏହି କଟକଣା ଆଗାମୀ 60 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ଏଠି ମୁତୟନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଟକଣା ଲାଗୁ ରହିବ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଲୋକ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ" ଲୋୟର ଶୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଏବେ ଜଳସ୍ତର ଅଧିକ ରହିଛି। ସେହିପରି ବନ୍ୟା ପାଣି ସ୍ପିଲ ୱେ ଗେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଛଡା ଯାଉଛି। ଯାହାର ବେଗ ବହୁତ ରହିଥିବା ବେଲେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ସେପଟେ ଆଖ ପାଖ ଅଂଚଳର ଲୋକ ତଥା ସହର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଲା ବୁଲି କରିବା ସହ ଫଟୋ ଭିଡିଓ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ପ୍ରକଳ୍ପର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଠି 163 ବିଏନଏସ ଧାରା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରା ଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଅମାନ୍ୟ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ " ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଲୋୟର ସୁକତେଲରେ ବଢୁଛି ଜଳସ୍ତର: ଜିଦରେ ବିସ୍ଥାପିତ, ବୁଡ଼ିବୁ ପଛେ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିବୁନି !

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କୁମିଆପାଳି ଗାଁରେ ପଶିଲା ଲୋୟର ସୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଣି, 2 ଦିନରେ ଭିଟାମାଟି ଛାଡିବାକୁ ରାଜିହେଲେ 84 ଆଦିବାସୀ ପରିବାର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର

TAGGED:

ଲୋୟର ସୁକତେଲ ଡ୍ୟାମ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ
BOLANGIR LOWER SUKTEL DAM AREA
LOWER SUKTEL WATER LEVEL RISE
LOWER SUKTEL DAM RESTRICTED ZONE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.