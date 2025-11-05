ପାରାଦ୍ବୀପ ହେବ ମେଗା ପୋର୍ଟ, ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା
ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରରେ ଆୟୋଜିତ ହେଲା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ- 2025 । ସାମିଲ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ।
Published : November 5, 2025 at 2:33 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର/ପାରାଦ୍ବୀପ: କମ୍ପୁଛି ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦ୍ୱୀପ । ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି 'ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ- 2025' । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାସମ୍ପନ୍ନ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ।
ବନ୍ଦର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 46ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଜନା:
ରାଜ୍ୟର ବନ୍ଦରଭିତ୍ତିକ ଉନ୍ନତିକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ 46 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ସେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ଗଞ୍ଜାମର ବାହୁଦା ମୁହାଣରେ ୨୧,୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ଏକ ବୃହତ ବନ୍ଦର ଗଢ଼ାଯିବ ଓ ମହାନଦୀ ମୁହାଣରେ ୨୪,୭୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଓ ମରାମତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ହେବ । ସେହିପରି ପୁରୀରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୁଜ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଗଢ଼ାଯିବା ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।"
'ଅର୍ଥନୀତିର କୋଣାର୍କ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର':
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତିର ଦ୍ୱାର ଓ ଅର୍ଥନୀତିର କୋଣାର୍କ । ବନ୍ଦରକୁ ଏକ ମେଗା ପୋର୍ଟ ଭାବେ ଗଢ଼ାଯିବ ଯେଉଁଠାରେ ୫୦୦ ନିୟୁତ ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଣ୍ୟ ପରିବହନ କ୍ଷମତା ହେବ । ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରର ପରିବହନ କ୍ଷମତା ୭୧ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଥିଲା ଯାହା ବଢ଼ି ୨୦୨୫ରେ ୧୫୦ ନିୟୁତ ଟନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । “ମାରିଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିଜନ ୨୦୩୦” ଅନୁସାରେ ବାର୍ଷିକ ୩୦୦ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଓ “ବିକଶିତ ଭାରତ ୨୦୪୭” ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ୫୦୦ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି ।"
'ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଷ୍ଟାଲ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ':
ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଓ ବାଲିଯାତ୍ରା କେବଳ ଏକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଜନତାଙ୍କ ଦୃଢତା, ସାହସ ଓ ସଂସ୍କୃତିକ ଗର୍ବର ପ୍ରତୀକ । ସାଧବମାନଙ୍କ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଆଜି ବି ଆମକୁ ନୂଆ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ‘ସାଗରମାଳା’, ‘ଗତିଶକ୍ତି’ ଓ ‘ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ପଲିସି’ ଯୋଜନା ସହ ସମନ୍ୱୟ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତି ଗଢ଼ାଯାଉଛି । ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ କୋଷ୍ଟାଲ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ।
ପାରାଦ୍ୱୀପ ସମଗ୍ର ଭାରତର ମାରିଟାଇମ୍ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଛି:
ପାରାଦ୍ୱୀପ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିଳ୍ପ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାଇଁ ଯୋଗ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି," ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଏବେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତର ମାରିଟାଇମ୍ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଛି ।"
ସାଂସଦ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରାଇ କହିଛନ୍ତି, "ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାରାଦ୍ୱୀପକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଶିଳ୍ପ, ଶିକ୍ଷା ଓ ପରିବହନ ଆଧାରିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସିବ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନଚିତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ।"
ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପି. ଏଲ୍. ହରନାଧ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ନିରନ୍ତର ଭାବେ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରି ଦେଶର ନମ୍ବର ଏକ ବନ୍ଦର ହୋଇଆସିଛି । ଏହା ପାରାଦ୍ୱୀପ ଟିମ୍ର ଶ୍ରମ ଓ ସମର୍ପଣର ଫଳ।"
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜେ. ସୋନାଲ, କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଡି.ଆଇ.ଜି ସତ୍ୟଜିତ ନାଏକ, ଓ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଲେଖ ଚରଣ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର