ସମ୍ବଲପୁରରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବୋଇଙ୍ଗ ସୁକନ୍ୟା ଷ୍ଟେମ ଲ୍ୟାବ ଉଦଘାଟିତ
ଷ୍ଟେମ ଲ୍ୟାବ ମାଧ୍ୟମରେ ବିମାନ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବିଷୟରେ ତାଲିମ ପାଇବେ ଛାତ୍ରୀ । ସମ୍ବଲପୁରରେ 3ଟି ଥିବା ବେଳେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେମ ଲ୍ୟାବ ରହିଛି ।
Published : January 25, 2026 at 12:44 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁରରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହେଲା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବୋଇଙ୍ଗ ସୁକନ୍ୟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟେମ ଲ୍ୟାବ l ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ସମ୍ବଲପୁର ସହର ସିଏସବି ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହାକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି l ଷ୍ଟେମ ଲ୍ୟାବ ମାଧ୍ୟମରେ ବିମାନ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବିଷୟରେ ତାଲିମ ପାଇବେ ଛାତ୍ରୀ । ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ନବସୃଜନର ନୂତନ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବ କରିବ ବୋଲି ଏହି ଅବସରରେ କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ।
ତେବେ ସିଏସବି ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହାକୁ ଫିତା କାଟି ଉଦଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର କୁଚିଣ୍ଡା ଓ ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଷ୍ଟେମ ଲ୍ୟାବକୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ଼ରେ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ l ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସପି, ବୋଇଙ୍ଗ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ଭାରତ/ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଚିପ୍ ଅଫ ଷ୍ଟାଫ୍ ପ୍ରବୀଣା ୟଗନମ ଭଟ୍ଟ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ରାଜ୍ୟରେ 4ଟି ଷ୍ଟେମ ଲ୍ୟାବ ରହିଛି:
ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟି ଷ୍ଟେମ ଲ୍ୟାବ ରହିଛି l ସମ୍ବଲପୁରରେ 3ଟି ଥିବା ବେଳେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେମଲ୍ୟାବ ରହିଛି ଏହି ଷ୍ଟେମ ଲ୍ୟାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିମାନ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବିଷୟରେ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ l ଏହା ସହ ପାଇଲଟ ହେବା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯିବ l
ଏରୋ ସାଇନ୍ସରେ କ୍ୟାରିୟର ଗଢିବାକୁ ମିଳିବ ପ୍ରେରଣା:
ଏହି ଉଦଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବୋଇଙ୍ଗ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ଭାରତ/ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଚିପଅଫ ଷ୍ଟାଫ୍ ପ୍ରବୀଣା ୟଗନମ ଭଟ୍ଟ କହିଥିଲେ, ‘ଏହି ଷ୍ଟେମ ଲ୍ୟାବ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାରତର ଉନ୍ନତିରେ ଭାଗିଦାର ହୋଇପାରିବେ l ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପିଲା ମାନେ ଏରୋ ସ୍ପେସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ରହିଛି l ଷ୍ଟେମ ଲ୍ୟାବ ସହ ଏଠାରେ ଏକ ଏରୋ ମଡେଲିଂ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ଯାଇଛି l ଏହା ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରୁ ଏରୋପ୍ଲେନ ଓ ଏହାର ବିଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବିଷୟରେ ତାଲିମ ଦେବ l ଏହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଏରୋ ସାଇନ୍ସରେ କ୍ୟାରିୟର ଗଢିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ l’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଓଡ଼ିଆରେ ଆସିବ ଏଆଇ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଫେବୃଆରୀ ୫ରେ ଏମଓୟୁ
ନୀତି ଆୟୋଗ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା; 'ଆୟୋଗଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର ଚାବିକାଠି'
ଆହୁରି ଖୋଲିବ 7 ଲ୍ୟାବ:
ବର୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ 4ଟି ଷ୍ଟେମ ଲ୍ୟାବ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟର ଆହୁରି 6 ରୁ 7ଟି ଲ୍ୟାବ ଖୋଲିବ l ଅନ୍ୟପଟେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବର୍ତମାନ 32ଟି ଷ୍ଟେମ ଲ୍ୟାବ ଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି 70ଟି ଲ୍ୟାବ ଖୋଳାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୋଇଙ୍ଗ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ଭାରତ/ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଚିପଅଫ ଷ୍ଟାଫ୍ ପ୍ରବୀଣା ୟଗନମ ଭଟ୍ଟ ।
କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ, ‘ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ବିମାନ ସଂଖ୍ୟା 15 ହଜାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାଇଲଟ୍, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ଡିଜାଇନର୍ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ଷ୍ଟେମ୍ ଲ୍ୟାବ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏହି ଆହ୍ୱାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ । ଏହା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବାରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିବ ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର