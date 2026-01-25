ETV Bharat / state

ସମ୍ବଲପୁରରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବୋଇଙ୍ଗ ସୁକନ୍ୟା ଷ୍ଟେମ ଲ୍ୟାବ ଉଦଘାଟିତ

ଷ୍ଟେମ ଲ୍ୟାବ ମାଧ୍ୟମରେ ବିମାନ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବିଷୟରେ ତାଲିମ ପାଇବେ ଛାତ୍ରୀ । ସମ୍ବଲପୁରରେ 3ଟି ଥିବା ବେଳେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେମ ଲ୍ୟାବ ରହିଛି ।

Sukanya Program Stem Lab
ବୋଇଙ୍ଗ ସୁକନ୍ୟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟେମ ଲ୍ୟାବ (ETV Bharat Odisha)
ETV Bharat Odisha Team

January 25, 2026

ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁରରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହେଲା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବୋଇଙ୍ଗ ସୁକନ୍ୟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟେମ ଲ୍ୟାବ l ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ସମ୍ବଲପୁର ସହର ସିଏସବି ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହାକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି l ଷ୍ଟେମ ଲ୍ୟାବ ମାଧ୍ୟମରେ ବିମାନ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବିଷୟରେ ତାଲିମ ପାଇବେ ଛାତ୍ରୀ । ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ନବସୃଜନର ନୂତନ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବ କରିବ ବୋଲି ଏହି ଅବସରରେ କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ।

ସମ୍ବଲପୁରରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବୋଇଙ୍ଗ ସୁକନ୍ୟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟେମ ଲ୍ୟାବ ଉଦଘାଟିତ (ETV Bharat Odisha)

ତେବେ ସିଏସବି ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହାକୁ ଫିତା କାଟି ଉଦଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର କୁଚିଣ୍ଡା ଓ ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଷ୍ଟେମ ଲ୍ୟାବକୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ଼ରେ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ l ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସପି, ବୋଇଙ୍ଗ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ଭାରତ/ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଚିପ୍‌ ଅଫ ଷ୍ଟାଫ୍ ପ୍ରବୀଣା ୟଗନମ ଭଟ୍ଟ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

Sukanya Program Stem Lab
ବୋଇଙ୍ଗ ସୁକନ୍ୟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟେମ ଲ୍ୟାବ (ETV Bharat Odisha)

ରାଜ୍ୟରେ 4ଟି ଷ୍ଟେମ ଲ୍ୟାବ ରହିଛି:

ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟି ଷ୍ଟେମ ଲ୍ୟାବ ରହିଛି l ସମ୍ବଲପୁରରେ 3ଟି ଥିବା ବେଳେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେମଲ୍ୟାବ ରହିଛି ଏହି ଷ୍ଟେମ ଲ୍ୟାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିମାନ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବିଷୟରେ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ l ଏହା ସହ ପାଇଲଟ ହେବା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯିବ l

Sukanya Program Stem Lab
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହେଲା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବୋଇଙ୍ଗ ସୁକନ୍ୟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟେମ ଲ୍ୟାବ (ETV Bharat Odisha)

ଏରୋ ସାଇନ୍ସରେ କ୍ୟାରିୟର ଗଢିବାକୁ ମିଳିବ ପ୍ରେରଣା:

ଏହି ଉଦଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବୋଇଙ୍ଗ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ଭାରତ/ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଚିପଅଫ ଷ୍ଟାଫ୍ ପ୍ରବୀଣା ୟଗନମ ଭଟ୍ଟ କହିଥିଲେ, ‘ଏହି ଷ୍ଟେମ ଲ୍ୟାବ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାରତର ଉନ୍ନତିରେ ଭାଗିଦାର ହୋଇପାରିବେ l ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପିଲା ମାନେ ଏରୋ ସ୍ପେସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ରହିଛି l ଷ୍ଟେମ ଲ୍ୟାବ ସହ ଏଠାରେ ଏକ ଏରୋ ମଡେଲିଂ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ଯାଇଛି l ଏହା ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରୁ ଏରୋପ୍ଲେନ ଓ ଏହାର ବିଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବିଷୟରେ ତାଲିମ ଦେବ l ଏହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଏରୋ ସାଇନ୍ସରେ କ୍ୟାରିୟର ଗଢିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ l’

Sukanya Program Stem Lab
ବୋଇଙ୍ଗ ସୁକନ୍ୟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟେମ ଲ୍ୟାବ (ETV Bharat Odisha)

ଆହୁରି ଖୋଲିବ 7 ଲ୍ୟାବ:

ବର୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ 4ଟି ଷ୍ଟେମ ଲ୍ୟାବ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟର ଆହୁରି 6 ରୁ 7ଟି ଲ୍ୟାବ ଖୋଲିବ l ଅନ୍ୟପଟେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବର୍ତମାନ 32ଟି ଷ୍ଟେମ ଲ୍ୟାବ ଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି 70ଟି ଲ୍ୟାବ ଖୋଳାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୋଇଙ୍ଗ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ଭାରତ/ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଚିପଅଫ ଷ୍ଟାଫ୍ ପ୍ରବୀଣା ୟଗନମ ଭଟ୍ଟ ।


କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ, ‘ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ବିମାନ ସଂଖ୍ୟା 15 ହଜାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାଇଲଟ୍, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ଡିଜାଇନର୍ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ଷ୍ଟେମ୍ ଲ୍ୟାବ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏହି ଆହ୍ୱାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ । ଏହା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବାରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିବ ।’

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

