ETV Bharat / state

ବଡ଼ରମା ଘାଟି ତଳୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର: ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରୁ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ!

ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମିକ ଓ ବୋଲେରୋ ଚାଳକ ଅଟକ । କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କଲା ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Body of young woman recovered from Badarma gorge: Murder suspected to be due to love affair!
ବଡ଼ରମା ଘାଟି ତଳୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର: ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରୁ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ! (Etv Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 18, 2026 at 10:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

SAMBALPUR KUCHINDA MURDER, ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର–ଦେବଗଡ଼ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ–୫୩ର ବଡ଼ରମା ଘାଟି ତଳୁ ଆଜି ଜଣେ 24 ବର୍ଷୀୟା ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ମୃତ ଯୁବତୀ ଜଣକ କୁଚିଣ୍ଡା ଥାନା କୁସୁମୀ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଛି । ଘଟଣାଟି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।


ବଡ଼ରମା ଘାଟି ତଳୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର: ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରୁ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ! (Etv Bharat Odisha)

କୁଚିଣ୍ଡା SDPO ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, "ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ କୁଚିଣ୍ଡା ସହରର ଟାଉନହଲ୍ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା । ଗତ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ସେ ନିଖୋଜ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ନପାଇବାରୁ ପର ଦିନ ଶୁକ୍ରବାର କୁଚିଣ୍ଡା ଥାନାରେ ଏକ ନିଖୋଜ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ । ଏହି ନିଖୋଜ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ବେଳେ କୁଚିଣ୍ଡା ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା । ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଭ୍ରମିତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ପରେ ସେହି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବୟାନ ଆଧାରରେ ବଡ଼ରମା ଘାଟି ତଳେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା କୁଚିଣ୍ଡା ପୋଲିସ । ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା । ସେ ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଷାକ ଓ ମୁହଁ ଦେଖି ମୃତଦେହଟି ତାଙ୍କ ଝିଅର ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ । ପରେ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିଥିଲା । ସେ କେଉଁଠି ଓ କିପରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା, କେଉଁ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିରେ ମୃତଦେହକୁ ବଡ଼ରମା ଘାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଇ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେନେଇ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ମୂଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ।"

Body of young woman recovered from Badarma gorge: Murder suspected to be due to love affair!
ବଡ଼ରମା ଘାଟି ତଳୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର: ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରୁ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ! (Etv Bharat Odisha)


ଏହି ଘଟଣାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିର ଚାଳକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିଭିନ୍ନ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ।

Body of young woman recovered from Badarma gorge: Murder suspected to be due to love affair!
ବଡ଼ରମା ଘାଟି ତଳୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର: ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରୁ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ! (Etv Bharat Odisha)
ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କୁଚିଣ୍ଡା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କୁଚିଣ୍ଡା SDPO ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ହତ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ, ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ କେହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି ।
Body of young woman recovered from Badarma gorge: Murder suspected to be due to love affair!
ବଡ଼ରମା ଘାଟି ତଳୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର: ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରୁ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ! (Etv Bharat Odisha)
ଏହି ଘଟଣା ନେଇ କୁଚିଣ୍ଡା ଥାନାରେ କେସ ନମ୍ବର 151/26ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୂଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନୀଲ ପୃସେଟ୍ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଅଶୋକ କିସାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି ବୋଲି କୁଚିଣ୍ଡା SDPO ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପାରାକୁଏଟ କୀଟନାଶକ ଉପରେ ଲାଗିଲା ବ୍ୟାନ୍: ମାରାତ୍ମକ ଔଷଧ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମେ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ରାମଚନ୍ଦାନୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ସୁରକ୍ଷା: ମୌସୁମୀ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ନେଟୱାର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କଲା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା: ଆପେ ପ୍ରସବ ହୋଇ ବାଲଟିରେ ପଡ଼ିଲା ନବଜାତକ, ଡାକ୍ତରୀ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR KUCHINDA MURDER
ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା ହତ୍ୟା
MURDER BADARMA GORGE
MURDER DUE TO LOVE AFFAIR
SAMBALPUR KUCHINDA MURDER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.