ବଡ଼ରମା ଘାଟି ତଳୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର: ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରୁ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ!
ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମିକ ଓ ବୋଲେରୋ ଚାଳକ ଅଟକ । କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କଲା ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : July 18, 2026 at 10:30 PM IST
SAMBALPUR KUCHINDA MURDER, ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର–ଦେବଗଡ଼ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ–୫୩ର ବଡ଼ରମା ଘାଟି ତଳୁ ଆଜି ଜଣେ 24 ବର୍ଷୀୟା ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ମୃତ ଯୁବତୀ ଜଣକ କୁଚିଣ୍ଡା ଥାନା କୁସୁମୀ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଛି । ଘଟଣାଟି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
କୁଚିଣ୍ଡା SDPO ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, "ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ କୁଚିଣ୍ଡା ସହରର ଟାଉନହଲ୍ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା । ଗତ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ସେ ନିଖୋଜ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ନପାଇବାରୁ ପର ଦିନ ଶୁକ୍ରବାର କୁଚିଣ୍ଡା ଥାନାରେ ଏକ ନିଖୋଜ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ । ଏହି ନିଖୋଜ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ବେଳେ କୁଚିଣ୍ଡା ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା । ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଭ୍ରମିତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ପରେ ସେହି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବୟାନ ଆଧାରରେ ବଡ଼ରମା ଘାଟି ତଳେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା କୁଚିଣ୍ଡା ପୋଲିସ । ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା । ସେ ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଷାକ ଓ ମୁହଁ ଦେଖି ମୃତଦେହଟି ତାଙ୍କ ଝିଅର ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ । ପରେ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିଥିଲା । ସେ କେଉଁଠି ଓ କିପରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା, କେଉଁ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିରେ ମୃତଦେହକୁ ବଡ଼ରମା ଘାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଇ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେନେଇ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ମୂଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ।"
ଏହି ଘଟଣାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିର ଚାଳକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିଭିନ୍ନ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପାରାକୁଏଟ କୀଟନାଶକ ଉପରେ ଲାଗିଲା ବ୍ୟାନ୍: ମାରାତ୍ମକ ଔଷଧ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମେ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ରାମଚନ୍ଦାନୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ସୁରକ୍ଷା: ମୌସୁମୀ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ନେଟୱାର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କଲା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା: ଆପେ ପ୍ରସବ ହୋଇ ବାଲଟିରେ ପଡ଼ିଲା ନବଜାତକ, ଡାକ୍ତରୀ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର