ଜନ୍ମମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମସ୍କୋରେ ମୃତ ଗଞ୍ଜାମ ଯୁବକ ରମେୟାଙ୍କ ମରଶରୀର, ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ

ୟୁକ୍ରେନର ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ମସ୍କୋରେ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିଟି ଅଞ୍ଚଳର ରାମେୟାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

Body of Ganjam youth Ramaya who died in Moscow reached in his birthplace
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 21, 2026 at 10:40 PM IST

ବ୍ରହ୍ମପୁର : ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବା ଆଶାରେ ରୁଷିଆର ମସ୍କୋରେ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିଟି ଅଞ୍ଚଳର ଏ. ରାମେୟାଙ୍କ ମୃଦେହ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ୟୁକ୍ରେନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣରେ ରାମେୟାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଖବର ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ କ୍ରମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମରଶରୀର ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଜନ୍ମମାଟିରେ । ମୃତଦେହ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶରେ ହୋଇଛି ମୃତ ଏ.ରାମେୟାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ।‌

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ରୁଷିଆର ମସ୍କୋରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଏ. ରମେୟାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଗୁରୁବାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଚିକିଟି ବ୍ଳକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଧବନ୍ଧ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଏ. ରମେୟା ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବା ଆଶାରେ ରୁଷିଆରେ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ହେଲେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଗତ ମେ' ମାସ ୧୭ ତାରିଖରେ ରୁଷିଆ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ସମେୟା ।

ଗ୍ରାମରେ ମୃତଦେହ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ଖବର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏ. ରମେୟାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଆବାସିକ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଅଧିନସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ପରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ସହାୟତାରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଣାଯିବା ପରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ିରେ ଏ. ରମେୟାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ।

ସ୍ବର୍ଗତ ଏ. ରମେୟାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରୀତିଶ ପଣ୍ଡା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏ. ରମେୟାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମକୁ ପଠାଇବାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ । ଗ୍ରାମରେ ମୃତଦେହ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି ।

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ରୁଷିଆର ମସ୍କୋରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଏ. ରମେୟାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଗୁରୁବାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

