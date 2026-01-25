ଦେବୀନଦୀ ମୁହାଣରେ 30 ଫୁଟର ବିଶାଳ ତିମିର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର

ETV Bharat / state

କୁଜଙ୍ଗ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ନନ୍ଦନକାନନରୁ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ ପହଂଚିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ତିମିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କଟକ ନିଆଯାଇଥିଲା ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 25, 2026 at 3:59 PM IST

ଜଗତସିଂହପୁର: ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ ବନ୍ଦର ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଓ ବନ୍ଦର ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନ ଦେବୀ ନଦୀ ମୁହାଣର ନଡ଼ିଆଖୂଆଠାରେ ୩୦ ଫୁଟରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ ଲମ୍ବର ଏକ ମୃତ ତିମି ମାଛ ଲାଗିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି।

ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମୃତ ତିମିକୁ ଦେଖିବା ପରେ ବନ୍ଦର ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଏବଂ ବନ୍ଦର ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ । ବନ୍ଦର ବନାଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏକ ଡଙ୍ଗା ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ସହ ମୃତ ତିମିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି ।

ସେପଟେ ନନ୍ଦନକାନନରୁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ ସହ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳର ସହାୟତାରେ ବ୍ୟବଛେଦ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଫରେଷ୍ଟର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 30 ଫୁଟ୍ ଲମ୍ବର ଏହି ବିଶାଳ ତିମି ମାଛ ଦେବୀ ନଦୀ ମୁହାଁଣରେ ଲାଗିଥିଲା । ତେବେ ଗତକାଲି ରାତି ହୋଇଯାଇଥିବା ଯୋଗୁ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ସେଠାକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିନଥିଲା ।

ଆଜି ସକାଳୁ କୁଜଙ୍ଗ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ନନ୍ଦନକାନନ ରୁ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ ପହଂଚିବା ପରେ ଏକ ବୋଟ୍ ଯୋଗେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ତିମିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କଟକ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ତିମିକୁ ବେବଛେଦ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବିଶାଳ ତିମିର କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାକୁ ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

World Whale Day :

ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ତୃତୀୟ ରବିବାର ଦିନ ବିଶ୍ୱ ତିମି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ । ତିମି ପ୍ରଜାତିର ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦିବସକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଦିନ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜନ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ତଥା ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାକୁ ଆଲୋକିତ କରାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ବାସସ୍ଥାନ ନଷ୍ଟ ଭଳି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ତିମିମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବିଶ୍ୱ ତିମି ଦିବସ ଦର୍ଶାଇଥାଏ । ଆଜିର ଦିନରେ ଏକ ନୂତନ ପିଢିକୁ ଆମ ପରିବେଶ ପାଇଁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ତିମି ଜନସଂଖ୍ୟା ସହ ଏଭଳି ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ଯରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ।

୧୯୮୦ରେ ହାୱାଇର ମଉ ଦ୍ୱୀପରେ ବିଶ୍ୱ ତିମି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ୧୯୮୦ରେ ଗ୍ରେଗ କୌଫମ୍ୟାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ପେସିଫିକ ତିମି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହମ୍ପବ୍ୟାକ ତିମି ବିଲୁପ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ତିମିଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଏହା ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା । କୁହାଯାଏ ଯେ ହମ୍ପବ୍ୟାକ ତିମି ସବୁବେଳେ ହାୱାଇ ଉପକୂଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତି । ଫଳରେ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିଲା । ଏହା ପରେ ପେସିଫିକ ତିମି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହମ୍ପବ୍ୟାକ୍ ତିମି ସମ୍ମାନର୍ଥେ ବିଶ୍ୱ ତିମି ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା । ଏହି ଦିନ ପେସିଫିକ ତିମି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ । ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ୟାରେଡ ସହ ଶିଶୁ ଏବଂ ବୟସ୍କମାନେ ତିମି ପରି ବେଶଭୂଷାରେ ନଜର ଆସିଥାନ୍ତି । ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର

BODY OF GIANT WHALE RECOVERED

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

