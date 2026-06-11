ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ଘଟଣା, ୬ ଦିନ ପରେ ପରିବାରର ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ
ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ୬ ଦିନ ପରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରିବାର। ରିପୋର୍ଟ ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : June 11, 2026 at 1:02 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଅପମୃତ୍ୟୁ ବଦଳରେ ଲାଗିଲା ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ । ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମର ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ। ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ୬ ଦିନ ପରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରିବାର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ମୃତକଙ୍କ ବାପା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ବଦଳାଇବା ପରେ ଘଟଣାର ଦିଗ ବଦଳିଛି।
ମୃତ୍ୟୁର 6 ଦିନ ପରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ମାସ ୫ ତାରିଖ ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ବେଣୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିନ ରାଇତୁଣ୍ଡି ଗାଁର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ଦାସ ନାମକ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଦିନ ମୃତ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରି ମୃତଦେହ
ଶନିବାର ଦିନ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇବା ପରେ ପୁରୀ ସ୍ଵର୍ଗଦ୍ଵାରରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା।
ତେବେ ବୁଧବାର ରାତିରେ ହଠାତ୍ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନଙ୍କ ବାପା ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ବଦଳାଇ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ପୁଣିଥରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ୍ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ଥାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନର ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି।
ଏନେଇ ଟାଉନ ଥାନା ଆଇଆଇସି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାହୁ କୁହନ୍ତି,"ପୁର୍ବରୁ ମୃତକଙ୍କ ବାପା ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସୋମବାର ମୃତ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରା ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି" ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର
ଗତ ଜୁନ 5ରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା l କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ ମହଲାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଥିବା ଷ୍ଟିଲ ସିଡିବାଡାରେ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗାମୁଛାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଠାବ ହୋଇଥିଲା l ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ l କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଟାଉନ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଢିଆଳରେ ସେ ଘର ଭଡା ନେଇ ରହୁଥିଲେ l ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଟରୁ ଏକ ଛୋଟ ଫୋନ ଜବତ କରିଥିଲା l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ସନ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଭୟ: ମୁକୁଳା ପଡିଛି ମେରାଇନ ଥାନା !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁଅ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟି ମା'କୁ ମାରିଦେବା ଘଟଣା: ଶବକୁ ସାହି ପଡ଼ିଶାରୁ ମିଳିଲାନି ଚାରିକାନ୍ଧ, ଗାଁ ଯୁବକ କଲେ ଶେଷକୃତ୍ୟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା