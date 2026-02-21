କିସ୍ ରେ ପୁଣି ମିଳିଲା ମୃତଦେହ, ଯୁକ୍ତ ଦୁଇର ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ

ETV Bharat / state

ଭୁବନେଶ୍ବର ଇନଫୋସିଟି ଥାନା ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 21, 2026 at 9:51 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୁଣି କିସ୍ ଛାତ୍ରାବାସରେ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ । ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳା ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଙ୍କ ରହସ୍ୟଜନକ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଉକ୍ତ ହଷ୍ଟେଲ ମଧ୍ୟରୁ ସଂପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସଂପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଘର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ । ଖବର ପାଇବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଇନଫୋସିଟି ଥାନା ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ତେବେ ଘଟଣା ସଂପର୍କରେ କିସ୍ ର ସ୍ପୋକସ ପର୍ସନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଘଟଣା ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଛୁ । ଏବେ ପୋଲିସ ତାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।



କିସ୍ ରେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ । ଏପରିକି କେନ୍ଦୁଝର, ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରି ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିଲା ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁର ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ । କିଏ ୨୦୧୬ ତ, ଆଉ କିଏ ୨୦୨୩, ପୁଣି ଆଉ କିଏ ୨୦୨୫ । କାହାକୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ତ ଆଉ କାହାର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ । ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର କିଟ୍ ନହେଲେ କିସ୍ ରେ ଘଟୁଥିବା ଖବର ଅଛି । ଏଭଳି ନାନା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି କିସ୍ ବିରୋଧରେ । ଉକ୍ତ ଅଂଚଳର ଥାନାକୁ ଯାଇ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ମୃତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ଏତଲା ବି ଦେଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ସବୁଠି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ ।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ଭଲ ପଢୁଥିଲେ । ତେବେ କିଭଳି ଓ କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତାହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ହେଲେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ହସ ହସ ଭାବେ ସେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ସକାଳୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।

ହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କିଟ୍ ରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଅନେକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେ ନେପାଳ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉ ଅବା ୟୁପି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉ । ଏକ ପ୍ରକାରର ପଛକୁ ପଛ ଯେଭଳି ଭାବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଲାଗି ରହିଛି, ତାହା ସାଧାରଣରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

