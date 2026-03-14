କୂଅ ଭିତରୁ ଦୁଇ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାବ; ବାପା ଥାନାରେ ଅଟକ ମାଆ ଫେରାର୍
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମହୁଲପାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସର୍ଗିଡ଼ିହି ଗାଁର ଏକ କୂଅରୁ ଦୁଇ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ମାଆ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ, ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ।
Published : March 14, 2026 at 7:45 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: କୂଅରୁ ଦୁଇ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ମହୁଲପାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସର୍ଗିଡ଼ିହି ଗାଁରେ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ସର୍ଗିଡ଼ିହି ଗାଁର ଏକ କୂଅରୁ 2 ଶିଶୁ କନ୍ୟାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ମାଆ ଫେରାର ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଖବର ପାଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ସର୍ଗିଡ଼ିହି ଗାଁର ଏକ କୂଅରୁ 2 ଶିଶୁ କନ୍ୟାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରଯାଇଥିଲା । ଉଭୟ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ସର୍ଗିଡ଼ିହି ଗାଁର ଜେମ୍ସ ମାଡଗୀ ଓ ସଂଯୁକ୍ତା ମାଡଗୀଙ୍କ ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି l ଜଣଙ୍କ ବୟସ 4 ମାସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଙ୍କ ବୟସ 6 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି l ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାମରା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ସେପଟେ ଉଭୟ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଙ୍କ ମାଆ ସଂଯୁକ୍ତା ମାଡଗୀ ଫେରାର ରହିଥିବା ବେଳେ ବାପା ଜେମ୍ସ ମାଡଗୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମହୁଲ ପାଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଓରାମ l
ତେବେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ? ଶିଶୁଙ୍କ ମାଆ କାହିଁକି ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ? ପୋଲିସ ଏନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇ ପାରୁନାହିଁ । ମହୁଲପାଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଓରାମ କହିଛନ୍ତି,"ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି l ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଘଟଣାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ।" ହେଲେ ଫେରାର ମହିଳା ଜଣକ ନିଜର 2 ଶିଶୁ କନ୍ୟାଙ୍କୁ କୂଅରେ ପକାଇ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଏନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର