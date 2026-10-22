ଦୁର୍ଗା ଭସାଣି ଦେଖି ଫେରୁଥିଲେ, ତନ୍ତୀଘାଇ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଲା ଡଙ୍ଗା: 2 ନିଖୋଜ, 2 ମହିଳା ଉଦ୍ଧାର
ଯାଜପୁର ତନ୍ତୀଘାଇ ନଦୀ ମହମ୍ମଦଜମାପୁର-ଡଅଁରକୂଳ ଘାଟରେ ଅଘଟଣ । ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଯିବାରୁ 2 ଜଣ ନିଖୋଜ । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ। ରିପୋର୍ଟ: ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : October 22, 2026 at 12:27 PM IST
ଯାଜପୁର: ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭସାଣି ଦେଖି ଡଙ୍ଗାରେ ଫେରୁଥିବା ମଝି ନଈରେ ବୁଡିଗଲା ଡଙ୍ଗା । ଫଳରେ 2 ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ନିଖୋଜ । ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ସକାଳୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯାଜପୁର ସଦର ଥାନା ଅଧିକ ମହମ୍ମଦଜମାପୁର-ଡଅଁରକୂଳ ଘାଟ ଘଟିଛି ଏହି ଅଘଟଣ । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ।
ମଝି ନଦୀରେ ବୁଡିଲା ଡଙ୍ଗା:
4 ଜଣ ତନ୍ତୀଘାଇ ନଦୀ ନଦୀରେ ବୁଡି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ 2 ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ଆଉ 2 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ନିଖୋଜଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି(ବୁଧବାର) ମହମ୍ମଦଜମାପୁରରୁ 4 ଜଣ (2 ମହିଳା, 2 ପୁରୁଷ) ଡ଼ଅଁରକୂଳକୁ ଦୁର୍ଗା ଭସାଣି ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଜି ସକାଳୁ ଡ଼ଅଁରକୂଳ ଫେରିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା l ତେବେ ନିଖୋଜ 2 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ସାସପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଡଅଁରକୂଳ ଗାଁର ନରହରୀ ଦଳେଇଙ୍କ ପୁଅ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି l
ନିଖୋଜଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ସକାଳ 8ଟା ସମୟରେ ଡଅଁରକୂଳ ଗାଁର ଦୁଇଜଣ ମହିଳା ଓ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ଡଙ୍ଗାରେ ବନ୍ଧୁଗର ପାର ହେଉଥିଲେ । ହଠାତ୍ ନଦୀର ସୁଅରେ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାଟି ଓଲଟି ପଡିଥିଲା l ଏହି ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି l ଏଥିସହିତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ବରୀ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ l ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି l
‘ଭାସିଗଲେ’...
ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ମାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ‘ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭସାଣି ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଫେରିବା ବେଳେ ମଝି ନଈରେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡି ଗଲା । ମୋ ଶାଶୁ, ନଣନ୍ଦ, ନାତି ଓ ଭଣଜା ବୁଡି ଯାଇଥିଲେ । ଶାଶୁ ଓ ନଣନ୍ଦ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନାତି ଓ ଭଣଜା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଲୁଣା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ନିଖୋଜ ଥିବା ତିନି ଜଣଙ୍କ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ
ଦୁଃଖରେ ମିଳେଇଗଲା ଦଶହରା ଖୁସି ! ଲୁଣା ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ତିନି ନାବାଳକ ନିଖୋଜ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର