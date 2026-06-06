ଜୁନ 30 ସୁଦ୍ଧା ବୋର୍ଡ-ନିଗମ ନିଯୁକ୍ତି; ବଢିଲା ଲବିରେ ଥିବା ନେତାଙ୍କ ଆଶା
ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ବୋର୍ଡ ଓ ନିଗମରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : June 6, 2026 at 4:21 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବୋର୍ଡ-ନିଗମରେ ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଫିଟିଲା ବାଟ । ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଲା ବୋର୍ଡ-ନିଗମ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଜୁନ 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବୋର୍ଡ-ନିଗମ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସରାକର । ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ବୋର୍ଡ-ନିଗମରେ କେତେ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି ଏବଂ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ କେତେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛି ତାର ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ସରକାର l ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି ବିଭାଗ । ତେବେ ୨ ବର୍ଷ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ପଡିଛି ।
17ଟି ବିଭାଗରେ 32ଟି ବୋର୍ଡ-ନିଗମ ବାବଦରେ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି l ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ 32ଟି ବୋର୍ଡ ନିଗମରେ 677 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜୁନ 30 ସୁଦ୍ଧା 1183 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର ।
ତେବେ 17ଟି ବୋର୍ଡ ନିଗମରେ ଜଣେ ବି ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି l ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଥିବା ବେଳେ ଖୁଵ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ପୂରଣ କରାଯାଇ ପାରେ l ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିଲା l
ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, 17ଟି ବୋର୍ଡ ଓ ନିଗମରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି । ଅନେକ ସଂସ୍ଥାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସଦସ୍ୟ ପଦ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଖାଲି ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ।
ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଜୁନ୍ 30 ଉପରେ । କାହାକୁ ମିଳିବ ବୋର୍ଡ-ନିଗମର ଦାୟିତ୍ୱ, କେଉଁ ନେତା କିମ୍ବା କର୍ମୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବ, ତାହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗିରହିଛି । ଜୁନ୍ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ସସପେନ୍ସ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠିପାରେ ।