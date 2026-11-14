118 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣାକଲା ବୋର୍ଡ: କାରଣ କହିଲେ ସଭାପତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କହିଲେ 'ଆମେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ'
ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ 'ସିକ୍ରେଟ୍ କୋଡ୍' ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ସହ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କପିମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଅବଜରଭର ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ କଡ଼ା ଫ୍ରିସ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : November 14, 2026 at 8:57 PM IST
Matric Exam 2027 schedule, କଟକ : ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୨ ତାରିଖରୁ ୨୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୦୨୭ ବାର୍ଷିକ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଜାତୀୟ ଜନଗଣନା, ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ ୯ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ।
ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯିବ । ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ 'ସିକ୍ରେଟ୍ କୋଡ୍' ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ସହ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କପିମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଅବଜରଭର ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ କଡ଼ା ଫ୍ରିସ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକୁ ଏଆଇ ଏନାବଲ୍ କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ଚାଲିଛି । ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶେଷ କରି ପରୀକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହେବାର ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ବୋର୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତାରାଇ କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୫ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି । ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ସାମାନ୍ୟ ନର୍ଭସ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସକୁ ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଲାବସ୍ ଶେଷ କରିବା ଏବଂ ରିଭିଜନ୍ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ମିଳି ଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ।
ମୋନାଲିସା ନାମକ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି,"ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ବହୁ ସୁବିଧା ମିଳିଲା । ରିଭିଜନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ । ବିଶେଷକରି ସିରିଅସ ହୋଇ ପାଠ ପଢିବାକୁ ସୁବିଧା ହେଲା ।"
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ । ପାଠ ପଢିଛୁ, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ।"
ଏବେ ଏକ ନଜର, କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା-
- ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଭାଷା (ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା 30)
- ମାର୍ଚ୍ଚ 15ରେ ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନ (ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା 30)
- ମାର୍ଚ୍ଚ 17ରେ ଗଣିତ (ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା 45)
- ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ତାରିଖରେ TL (ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟ) ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ (ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା 30)
- ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ (ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା 30)
- ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା ଇଂରାଜୀ (ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା 30)
- ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ତାରିଖରେ ତୃତୀୟ ଭାଷା ହିନ୍ଦୀ (ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା 30)
- ମାର୍ଚ୍ଚ 27 ତାରିଖରେ ତୃତୀୟ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ (ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା 30)
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା, 27ରେ ସରିବ: ଜାଣନ୍ତୁ, କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମିଳିବ ମାଟ୍ରିକ ମେନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ: ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ