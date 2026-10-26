ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ପାଇଁ ବିଏମସିର ପ୍ରସ୍ତୁତି: ଶୀଘ୍ର ତୋରଣ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦେଶ, ନମାନିଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯାନୁଷ୍ଠାନ
ଦାୟିତ୍ବରେ ଅବହେଳା କଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜେଇ ଓ ଏଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଲମ୍ବନ ଭଳି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : October 26, 2026 at 9:43 PM IST
BMC PREPARETORY MEETING OF ARNAB, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ପାଇଁ ବିଏମସିର ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି । ଦାୟିତ୍ବରେ ଅବହେଳା କଲେ ନିଲମ୍ବିତ ହେବେ ଅଧିକାରୀ । ସେପଟେ ନିର୍ମିତ ତୋରଣ ସବୁ ଶୀଘ୍ର ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି ବିଏମସି । ଆଉ ଏଥିରେ ଅବହେଳା କଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’କୁ ନେଇ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ । ବାତ୍ୟା ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ବିଶେଷ କରି ରାଜଧାନୀରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା, ଗଛ ଉପୁଡ଼ିବା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବର୍ଷା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମୁଛି, ସେଠାରେ ପମ୍ପ ସହ ଅପରେଟର ମୁତୟନ ରହିବେ । ବିଶେଷ କରି ରାତି ସମୟରେ ପମ୍ପ ଅପରେଟରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଯଦି ଅପରେଟର ନଥିବାରୁ ପମ୍ପ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜେଇ ଓ ଏଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଲମ୍ବନ ଭଳି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ।
ସେହିପରି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ପଡ଼ିଲେ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବିଭାଗର ୯ରୁ ୧୦ଟି ଟିମ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ମରାମତି ସହ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଲାଗିଥିବା ବାଉଁଶ, ଅସ୍ଥାୟୀ ତୋରଣ ଓ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋର୍ଡିଂ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦେବା ଏବଂ ୱାଟକୋ ପକ୍ଷରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବହେଳାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବୈଠକରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ମାଲକାନଗିରି ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଭୟ ! ଫସଲ ନଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କାରେ ଆଗୁଆ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି ପାକଳ ଧାନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ସମୁଦ୍ରରୁ ବଳ ଗୋଟାଇ ମାଡ଼ିଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ: ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନଜର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସଜାଗ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ: ସ୍କୁଲ-କଲେଜ ବନ୍ଦ, ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ମୁତୟନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର