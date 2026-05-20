ବୁଲା କୁକୁର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ବିଏମସିର ସ୍ୱାଗତ, ବ୍ୟଥିତ ହେଲେ ପଶୁପ୍ରେମୀ
କୁକୁର ସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଦରକାର । ଏଥିପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହ ସରକାର, ପ୍ରଶାସନ ତଥା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ସମନ୍ଵୟ ରହିବା ଦରକାର। ରିପୋର୍ଟ-ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ୍
Published : May 20, 2026 at 8:43 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରୁ ବୁଲା କୁକୁର ହଟାଇବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପଶୁପ୍ରେମୀ । ଗତ ନଭେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ ଦେଇଥିବା ରାୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ କୁକୁରପ୍ରେମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆବେଦନକୁ ଗତକାଲି କୋର୍ଟ ଖାରଜ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ହସ୍ପିଟାଲ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭଳି ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ ତଥା ଲୋକ ସମାଗମ ସ୍ଥାନରୁ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ହଟାଯିବ । ଏହାସହ ପାଗଳ ଓ ହିଂସ୍ର କୁକୁରଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ । ଦିନକୁ ଦିନ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢିବା ତଥା ଲୋକମାନେ ଏହାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଘଟଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ।
ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟଙ୍କ ଏପରି ନିଷ୍ପତିରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି କୁକୁର ପ୍ରେମୀ । ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, କୁକୁରମାନେ ବି ପ୍ରାଣୀ । ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ପାରିବନି। ମଣିଷ ଓ ପଶୁର ସମ୍ପର୍କ ସହ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଦରକାର । ଏଥିପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହ ସରକାର, ପ୍ରଶାସନ ତଥା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ସମନ୍ଵୟ ରହିବା ଦରକାର।
ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସହର ଭାବେ ବିଏମସି ଆଗରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି
ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନଗର ନିଗମ । ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର କହିଛନ୍ତି, 'ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସହର ଭାବେ ବିଏମସି ଆଗରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସହରକୁ ରାବିଶ ମୁକ୍ତ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ବା abc କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ନିଷ୍ପତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଏଥିସହ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ 'ପଶୁ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ' ବା ABC କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଗଲେ କୁକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକରେ ଏନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।'
ସୂଚନା ଥାଉ କି, ଗତ ୩ ମାସ ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୪ ହଜାର ୨୦ ଜଣଙ୍କୁ କୁକୁର କାମୁଡିବା ସହ ପ୍ରତିଦିନ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କୁକୁର କାମୁଡାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କୁକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବିଏମସି ପାଖରେ ମଂଚେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ସାଧନ ରହିଛି। କୁକୁର ଗଣନା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସହରରେ ୪୭ହଜାର ୨୧୬ କୁକୁର ଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଏହି ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ସମର୍ଥ ନୁହେଁ ।
କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ନେଇ ଭାରତରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ
ଏନେଇ ପଶୁପ୍ରେମୀ ଜୀବନ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, 'କୁକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସର ଏକ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଭାରତରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦରକାର । ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଏହି ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବା ସହ କୁକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି । ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅନୁସାରେ, ଭାରତରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲୋକ କୁକୁର କାମୁଡ଼ାରେ ମରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ସହ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ କଣ ନିୟମ ଅଛି ତାର ତର୍ଜମା କରି ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ଦରକାର ।'
ପଶୁପ୍ରେମୀ ଜୀବନ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'କୁକୁର ବି ପ୍ରାଣୀ । ମଣିଷ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନର ଏକ ବଡ କାରକ । ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ସହ ସେମାନଙ୍କର କିଭଳି ମଙ୍ଗଳ ହେବ ସେ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର।'
