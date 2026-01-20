ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ନେଇ କଠୋର ବିଏମସି; SOP ନମାନିଲେ ରଦ୍ଦହେବ ଯାତ୍ରା କମିଟିର NOC
ଅଶ୍ଳୀଳତା, ପାର୍କିଂ, ସଫେଇ, ବ୍ୟାରିକେଡ୍, ପ୍ରପର ସାନିଟାରୀ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ।
Published : January 20, 2026 at 8:24 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଲେ ରଦ୍ଦ ହେବ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ପରିବେଷଣ ଅନୁମତି ବା ଏନଓସି । ଐତିହାସିକ ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଯାତ୍ରାରେ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଧାର କରି ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ବିଏମସି ଆଣିଲା ଯାତ୍ରା ଏସଓପି । ଏସଓପି ଆଧାରରେ ଏନଓସି ଦେଉଛି ବିଏମସି । ବିଏମସି ନିୟମ ନମାନିଲେ ହେବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଜୋନ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସବୁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କମିଟି ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ବିଏମସି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତି ନେଇଛି । ଅଶ୍ଳୀଳତା, ପାର୍କିଂ, ସଫେଇ, ବ୍ୟାରିକେଡ୍, ପ୍ରପର ସାନିଟାରୀ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା । ବିଏମସିର ଏହି ନିର୍ଦେଶକୁ ମାନି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ବିଏମସି । ବେଆଇନ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କଲେ ଦେବେ ୧୨ ଶହ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ବା ଫାଇନ୍ । ସେପଟେ ଏଥର ୭ଟି ପେଣ୍ଡାଲରେ ୧୫ଟି ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବେ ୭ଟି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ।
ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବିଏମସି ଏସଓପି ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେବ ଏନଓସି । ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ବିଏମସିର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ବାଡ୍ । NOC ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି ବିଏମସି । ଯାତ୍ରା ଏସଓପି ଅନୁସାରେ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ BMC । ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ଉପରେ ବିଏମସିର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ବାଡର ନଜର ରହିଥିବା ବେଳେ ଗଣ ମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ବି ହୋଇପାରେ ଆକ୍ସନ ବୋଲି ବିଏମସି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମଣ୍ଡଳ ଆୟୁକ୍ତ ବା ଜେଡିସି ଏସ୍ ରାକେଶ କୁମାର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ କଲେ ଗଣିବେ ୧୨ ଶହ ଟଙ୍କାର ତଣ୍ଡ
ବେଆଇନ ପାର୍କିଂକୁ ହଟାଯିବ । କେବଳ କମିଟିମାନେ ପାର୍କିଂ କରିପାରିବେ । ଅନ୍ୟ କେହି କରି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଟେଣ୍ଡର ଜରିଆରେ ପାର୍କିଂ ମିଳିବ । ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଚେୟାର ଛାଡି ଛାଡି ପକାଇବେ । ସବୁ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର କାର୍ଡ ପକେଇବେ । ଏଥର ୬ଟି ମଣ୍ଡପ NOC ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ୪ଟି କମିଟିକୁ ମିଳିବ । ୨ କମିଟିର ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ସମାଧାନ ହେଲେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ NOC । ଏଏସଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଖାରବେଳ ପାର୍କ ଓ ଫ୍ଲାଏ ଓଭର ତଳେ ପାର୍କିଂ କରିବାକୁ ବିଏମସି ଯୋଜନା କରିଛି । ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡର ପାର୍କିଂରେ ବି ରହିବ ଯାନ ବାହାନ । କେବଳ ଏଏସଆଇ ପାର୍କିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ରି ରହିବ । ବାକି ପାର୍କିଂରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେବ । ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡରେ ଲାଗିବ । ସେହିପରି ବିଏମସି ପାର୍କିଂ ବାହାରେ ପାର୍କ କଲେ ଗାଡ଼ି ଉଠେଇ ନେବା ସହ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ୧୨ ଶହ ଟଙ୍କା ଫାଇନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଜୋନ୍ ଡେପୁଟି କମିଶନର ଏସ୍ ରାକେଶ କୁମାର ପାତ୍ର ।
ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଷ୍ଟଲ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ
ଆଜିଠୁ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଷ୍ଟଲ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ। ୨୫ ତାରିଖରୁ ୭ ତାରିଖ ଯାଏ ଦୋକାନ ବସିବ । କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବାଧିକ ୫୦ଟି ଦୋକାନ ପକାଯାଇ ପାରିବ । ସେଥିରୁ ବି ବିଏମସି ଲାଇସେନ୍ସ ଫି ଆଦାୟ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଜୋନ୍ ଡେପୁଟି କମିଶନର ଏସ୍ ରାକେଶ କୁମାର ପାତ୍ର ।
ବିଏମସିର ସବୁ ଗାଇଡ ଲାଇନ୍ ମାନିବ କମିଟି
ବିଏମସିର ସବୁ ଗାଇଡ ଲାଇନ୍ ମାନି ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ସବୁ କମିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛି ଯାତ୍ରା କମିଟି । ପ୍ରଶାସନର ନିୟମ ମାନି ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ପ୍ରସୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ଏକ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ମେଳା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟକୁ ବାଦ ଦେଇ କିଭଳି ଯାତ୍ରା ହେବ, ସେନେଇ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରାରେ ଥିବା କଳାକାର ମାନେ ହିଁ କେବଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛି କମିଟି । ୧୦ରୁ ୧୨ ବର୍ଷ ହେବ ଏନେଇ କମିଟି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥର ବି ଅଶ୍ଳୀଳତା ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି କମିଟି । ଏନେଇ ଘାଟିକିଆ କମିଟିର ସନାତନ ସେବା ସମିତି ସମ୍ପାଦକ ବାନାମ୍ବର ହାଟୁଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "କମିଟିର ପ୍ରସ୍ତାବ ସହ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହୋଇଛି । ବିଏମସି ପାର୍କିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱଛତା ସର୍ବୋପରି ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାହା ସୁବିଧା ଜନସାଧାଣରଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମେ ସହମତ । ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ବେଆଇନ ପର୍କିଂ ଲୋକମାନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଫାଇନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ୨୭ରୁ ୭ ତାରିଖ ଯାଏ ଯାତ୍ରା ହେବା ସହ ୭ଟି ପେଣ୍ଡାଲରେ ୧୫ଟି ଯାତ୍ରା ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ।" ପ୍ରତି ଯାତ୍ରା କମିଟିର ସ୍ଥାନର ପରିମାପକୁ ଦେଖି ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିରୂପଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨ ହଜାରରୁ ୩ ହଜାର ଯାଏ ଦର୍ଶକ ଵସିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
କେଉଁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର କି ଯାତ୍ରା ହେବ ପରିବେଷଣ
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ମହାକୁମ୍ଭରେ ସାମିଲ ହେବେ ୭ଟି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଓ ସେମାନେ ୧୫ଟି ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବେ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା- ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟର- "ଅଧା ରହିଗଲା ଆମ କାହାଣୀ", ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର- "ଏଇ ବୋଧେ ଶେଷ ଦେଖା", ରଙ୍ଗମହଲର- "କଟି କଟି ଡବଲ କଟି", କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର "ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ" ଓ "ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଖିରେ ସୁଦାମା ଲୁହ", ଅପେରା ରାଜଦରବାରର- "ଆଖି ପଲକରେ ଖୋଜୁଛି ତତେ", "ଗୋଟେ ଚଷା ପୁଅର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ", "କେତେ କନ୍ଦେଇବ କଳା ସାଆନ୍ତ", "ପୁଅ ଜନ୍ମ କରି କରିଛି ପାପ", ଧଉଳି ଗାଣନାଟ୍ୟର "ଚଣ୍ଡାଶୋକ", "କିଏ କାନ୍ଦିନାହିଁ ହାତ ଟେକ", "ସବୁ ଅଙ୍କ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା", "ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର", ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର "ହାଇଦର ଓ ଅଭାଗିନୀ ଅଞ୍ଜଳି"। ଏହି ୭ଟି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ୧୫ଟି କାହାଣୀ ପରିବେଷଣ ହେବ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ମଂଚରେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର