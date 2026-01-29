ETV Bharat / state

BMCର ନାଲିଆଖି: ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଗୁଟଖା ବିକିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ଯାନୁଷ୍ଠାନ, ହୋର୍ଡିଂ ଓ ବିଜ୍ଞାପନ ମନା

ଗୁଟଖା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ମହାନଗର ନିଗମ BMC ଦେଇଛି କଡ଼ା ଚେତାବନୀ । ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ନିଆଯିବ ଆକ୍ସନ । ଏ ସଂପର୍କିତ ହୋର୍ଡିଂ କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞାପନ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ।

Tobacco and related Products sale and advertisement ban in Bhubaneswar
ରାଜଧାନୀରେ ଗୁଟଖା ବିକିଲେ BMC ଲଗାଇବ ଛାଟ, ହୋର୍ଡ଼ିଂ- ବିଜ୍ଞାପନ ମନା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 29, 2026 at 10:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

BMC Gutkha ban ଭୁବନେଶ୍ବର: 'ରାଜଧାନୀରେ ଗୁଟଖା ବିକିଲେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। BMC ଭେଣ୍ଡିଂଜୋନ୍ ଏବଂ ଓମଫେଡ୍ ବୁଥରେ ଗୁଟଖା ବିକ୍ରି କଲେ ନିଆଯିବ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ । ଗୁଟଖା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାପନ ବି ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ ।' ଗୁଟୁଖା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ମହାନଗର ନିଗମ-BMC ଦେଇଛି କଡ଼ା ଚେତାବନୀ । ଅମାନିଆ ହୋଇ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ବୋଲି BMC ୩୮ତମ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।

ଗୁଟଖା ବିକ୍ରି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ:
ବିଏମସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୁଟଖା ବିକ୍ରି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯିବ । BMC ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍, ଓମ୍ଫେଡ୍ ବୁଥ୍ ତଥା ବିଏମସି ଅଞ୍ଚଳାଧିନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଗୁଟଖା ବିକ୍ରି କଲେ, ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷପ ନିଆଯିବ । ଏପରକି BMC ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଟଖା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହୋର୍ଡିଂ କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞାପନ ନ ଲଗାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଯଦି କୌଣସି ଏଜେନ୍ସି ଗୁଟଖା ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି । ଏହାସହ କେହି ଅମାନିଆ ହୋଇ ବିକ୍ରି କଲେ ଗୁଟଖା ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବର ମେୟର ।

ରାଜଧାନୀରେ ଗୁଟଖା ବିକିଲେ BMC ଲଗାଇବ ଛାଟ, ହୋର୍ଡ଼ିଂ-ବିଜ୍ଞାପନ ମନା (ETV Bharat Odisha)
ବିଏମସି ବୈଠକରେ କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (BMC)ର 38 ତମ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିଠା ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭମେଳା ସହ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଜାଗର ଯାତ୍ରାକୁ ସୁରଖୁରୁରେ ସଂପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ନିଜ ନିଜ ଓ୍ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସବୁଜ ଓ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ କର୍ପୋରେଟରମାନେ ଜୋରଦାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କମିଶନର କରିଛନ୍ତି ।

୧୫ ତମ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନରଙ୍କ ଅର୍ଥ ଆସିବାର ଥିବା ବେଳେ ଗୋଶାଳା, ବିଭିନ୍ନ ମାର୍କେଟ ଆଦିର ନବୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ମିଳିବ । ସେହିପରି ରାସ୍ତା, ଡ୍ରେନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବ । କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରହିଥିବା ନେଇ ଗୃହକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ BMC କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା

Tobacco and related Products sale and advertisement ban in Bhubaneswar
ରାଜଧାନୀରେ ଗୁଟଖା ବିକିଲେ BMC ଲଗାଇବ ଛାଟ, ହୋର୍ଡ଼ିଂ- ବିଜ୍ଞାପନ ମନା (ETV Bharat Odisha)

BMCର ଆୟ ବଢିଲେ, ଅନୁଦାନ ବଢିବ:
BMC ଆୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "BMCର ଆୟ ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେହି ଅନୁପାତରେ 15 ଓ 16 ତମ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନରଙ୍କ ଅନୁଦାନ ମିଳିବ ।" ତେଣୁ BMCର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଭଡାରେ ଚାଲିଥିବା ଅର୍ବାନ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଓ୍ୱେଲନେସ୍ ସେଣ୍ଟର (UHWC)କୁ ଏଣିକି ସରକାର ଭଡା ଦେବେ ନାହିଁ । ସରକାରୀ ଗୃହ କିମ୍ବା ନିଜସ୍ୱ ଗୃହରେ ଚଳାଇବାକୁ ସରକାର ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ BMCର କୌଣସି UHWCକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୃହରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Bhubaneswar Mayor Sulochana Das
ଭୁବନେଶ୍ବର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ (ETV Bharat Odisha)

1 ନମ୍ବର ହାଟପୋଡି ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଥଇଥାନ:
ପାଣ୍ଡରା ନିକଟରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମାଛ ମାର୍କେଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଇସ୍କନ ଓ ରସୁଲଗଡ ଡ୍ରେନ କାମ ବର୍ଷା ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ପ୍ରମୁଖ ଡ୍ରେନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଥିବା ଡ୍ରେନଗୁଡିକରୁ ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ସାରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି । ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବ । 1 ନମ୍ବର ହାଟପୋଡି ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଓ୍ୱାର୍ଡରେ ଓ୍ୱାର୍ଡ ଅଫିସ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ମେୟର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ ।

BMC Commissioner Chanchal Rana.
BMC କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା । (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

କର୍ମଜୀବୀ ମା’ଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏଣିକି ଛୁଆଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବ BMC !

ଗୁଟଖା ବ୍ୟାନ୍ ର ରିୟଲଟି ଚେକ୍: ନିୟମ କେବଳ ଭେଳିକି ! ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୁଟଖା ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ
BHUBANESWAR GUTKHA SALE
BHUBANESWAR MUNICIPAL CORPORATION
TOBACCO CONTROL ODISHA
BMC GUTKHA BAN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.