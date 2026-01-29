BMCର ନାଲିଆଖି: ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଗୁଟଖା ବିକିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ଯାନୁଷ୍ଠାନ, ହୋର୍ଡିଂ ଓ ବିଜ୍ଞାପନ ମନା
ଗୁଟଖା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ମହାନଗର ନିଗମ BMC ଦେଇଛି କଡ଼ା ଚେତାବନୀ । ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ନିଆଯିବ ଆକ୍ସନ । ଏ ସଂପର୍କିତ ହୋର୍ଡିଂ କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞାପନ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ।
Published : January 29, 2026 at 10:58 AM IST
BMC Gutkha ban ଭୁବନେଶ୍ବର: 'ରାଜଧାନୀରେ ଗୁଟଖା ବିକିଲେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। BMC ଭେଣ୍ଡିଂଜୋନ୍ ଏବଂ ଓମଫେଡ୍ ବୁଥରେ ଗୁଟଖା ବିକ୍ରି କଲେ ନିଆଯିବ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ । ଗୁଟଖା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାପନ ବି ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ ।' ଗୁଟୁଖା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ମହାନଗର ନିଗମ-BMC ଦେଇଛି କଡ଼ା ଚେତାବନୀ । ଅମାନିଆ ହୋଇ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ବୋଲି BMC ୩୮ତମ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।
ଗୁଟଖା ବିକ୍ରି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ:
ବିଏମସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୁଟଖା ବିକ୍ରି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯିବ । BMC ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍, ଓମ୍ଫେଡ୍ ବୁଥ୍ ତଥା ବିଏମସି ଅଞ୍ଚଳାଧିନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଗୁଟଖା ବିକ୍ରି କଲେ, ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷପ ନିଆଯିବ । ଏପରକି BMC ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଟଖା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହୋର୍ଡିଂ କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞାପନ ନ ଲଗାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଯଦି କୌଣସି ଏଜେନ୍ସି ଗୁଟଖା ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି । ଏହାସହ କେହି ଅମାନିଆ ହୋଇ ବିକ୍ରି କଲେ ଗୁଟଖା ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବର ମେୟର ।
୧୫ ତମ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନରଙ୍କ ଅର୍ଥ ଆସିବାର ଥିବା ବେଳେ ଗୋଶାଳା, ବିଭିନ୍ନ ମାର୍କେଟ ଆଦିର ନବୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ମିଳିବ । ସେହିପରି ରାସ୍ତା, ଡ୍ରେନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବ । କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରହିଥିବା ନେଇ ଗୃହକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ BMC କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା ।
BMCର ଆୟ ବଢିଲେ, ଅନୁଦାନ ବଢିବ:
BMC ଆୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "BMCର ଆୟ ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେହି ଅନୁପାତରେ 15 ଓ 16 ତମ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନରଙ୍କ ଅନୁଦାନ ମିଳିବ ।" ତେଣୁ BMCର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଭଡାରେ ଚାଲିଥିବା ଅର୍ବାନ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଓ୍ୱେଲନେସ୍ ସେଣ୍ଟର (UHWC)କୁ ଏଣିକି ସରକାର ଭଡା ଦେବେ ନାହିଁ । ସରକାରୀ ଗୃହ କିମ୍ବା ନିଜସ୍ୱ ଗୃହରେ ଚଳାଇବାକୁ ସରକାର ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ BMCର କୌଣସି UHWCକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୃହରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
1 ନମ୍ବର ହାଟପୋଡି ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଥଇଥାନ:
ପାଣ୍ଡରା ନିକଟରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମାଛ ମାର୍କେଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଇସ୍କନ ଓ ରସୁଲଗଡ ଡ୍ରେନ କାମ ବର୍ଷା ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ପ୍ରମୁଖ ଡ୍ରେନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଥିବା ଡ୍ରେନଗୁଡିକରୁ ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ସାରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି । ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବ । 1 ନମ୍ବର ହାଟପୋଡି ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଓ୍ୱାର୍ଡରେ ଓ୍ୱାର୍ଡ ଅଫିସ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ମେୟର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ ।
