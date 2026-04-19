ବିନ୍ଦୁସାଗର ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ ହେବ ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର, ଇସ୍କନ ନିକଟରେ 30 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଭୁବନେଶ୍ବର ସହରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟର ମଧ୍ୟ ପୁନଃଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ।

BHUBANESWAR MUNICIPAL CORPORATION MEETING
ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 19, 2026 at 2:40 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଚାପ ପରେ ବିନ୍ଦୁସାଗର ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର ହେବ । ଏନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାସହ BMC ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ଡ୍ରେନ ଗୁଡିକର କାମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେସବୁର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (BMC)ର 40ତମ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।



ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଚାପ ପୁଷ୍କରିଣୀ ବିନ୍ଦୁସାଗରର ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲି । ସମସ୍ତ କର୍ପୋରେଟର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ । ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ ଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାପ ରହିଥିବାରୁ ଏହା ପରେ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବା ସହ ସେଥିରୁ ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।"

ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ କମ୍ୟୁନିଟ୍ ସେଣ୍ଟର:

ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ବର ସହରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟର ମଧ୍ୟ ପୁନଃଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏହାସହ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ଥିବା କମ୍ୟୁନିଟ୍ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡିକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ । ଯେଉଁଦିନ ବୁକିଂ ନଥିବ, ସେହିଦିନ ୱାର୍ଡର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ସେହିପରି ଏଣିକି ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିବହନ ଷ୍ଟେସନ (TTS)ରୁ ଅପରିଷ୍କାର ଇନ୍ଧନ ( Refuse-Derived Fuel) ଡାଲମିଆ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା ଉଠାଇବ । ଟେଣ୍ଡରରେ ଡାଲମିଆ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଫଳରେ TTSରେ ଆଉ ବର୍ଜ୍ୟ ଜମା ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମେୟର କହିଛନ୍ତି ।


ମେୟରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଡ୍ରେନ ଗୁଡିକରୁ ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ । ସେହିପରି ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ସେମାନେ ବର୍ଜ୍ୟରୁ ବାୟୋ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଟିକସ ଆଦାୟ ଅତୀତର ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି 117 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି ।

