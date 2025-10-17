ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ମିଠାର ସମ୍ଭାର: ଡିମାଣ୍ଡରେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଡ୍ସ ମିଠା, ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ବିଏମସି
ଭୁବନେଶ୍ବରର ବିଭିନ୍ନ ମିଠା ଦୋକାନରେ ଚଢାଉ କରି ମିଠାର ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ବିଏମସି । ଆଜି ଦୁଇଟି ଦୋକାନକୁ ୭୫୦୦ ଟଙ୍କା ଫାଇନ କାଟିଛି ।
Published : October 17, 2025 at 8:26 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଖୁସିର ସମ୍ଭାର ନେଇ ଆସୁଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ଆଉ ଏହି ଖୁସିର ପର୍ବକୁ ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରିଥାଏ ମିଠା। ତେଣୁ ଦୀପାବଳିରେ ମିଠାର ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ସୋମବାର ଦୀପାବଳି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମିଠାର ସମ୍ଭାର। ଛକ ଛକରେ ଥିବା ମିଠା ଦୋକାନ ଗୁଡିକରେ ଭଳିକି ଭଳି ମିଠା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଡ୍ସର ସମ୍ଭାର ମେଲିଛି । ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ପ୍ରକାର ମିଠା ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଏହାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ମିଠା ଦୋକାନ ଗୁଡିକରେ ଲାଗିଛି ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ। ତେବେ ମିଠା ବିକ୍ରି ବଢିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଗୁଣବତ୍ତା ପରଖିବାକୁ ଚଢାଉ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଏମସି ।
ମିଠାର ଗୁଣବତ୍ତା ନେଇ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଏମସି:
ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ମିଠା ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ମିଠାର ମାନ ସହ ହାଇଜିନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବିଏମସି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ମିଠା ଦୋକାନରେ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି । ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୬ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଯାଇଥିଲା । ଦୋକାନର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମିଠାରେ ଗୁଣବତା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ମିଠା କିଭଳି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପାଇବେ ସେନେଇ ମିଠା ଦୋକାନରେ ତନ ତନ ପରଖିବା ସହ ଗ୍ରାହକକୁ ମିଠାରେ ଗୁଣବତ୍ତା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଭଲ ମିଠା ଦେବାକୁ ତାଗିଦ କରୁଛି ଏହି ଟିମ। ଦୋକାନୀ ଚଢାଉକୁ ନେଇ ସଜାଗ ହେବା ସହ ମିଠାରେ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ବଜାଇ ରଖି ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
2ଟି ଦୋକାନକୁ ୭୫୦୦ ଟଙ୍କା ଫାଇନ:
ଦେକାନରେ ସ୍ବଚ୍ଛତା ନଥିବାରୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ମିଠା ଦୋକାନୀଠାରୁ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିଛି ବିଏମସି । ମିଠା ନମୁନା ବି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇଟି ଦୋକାନକୁ ୭୫୦୦ ଟଙ୍କା ଫାଇନ ହୋଇଛି । ଆଗକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଅଧିକ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ସହ ମିଠାର ଖରାପ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଏମସି ।
ବଜାରରେ ୧୫୦ ରୁ ୨୦୦ ପ୍ରକାର ମିଠା:
ଅନ୍ୟପଟେ ମିଠାରେ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଛପନ ଭୋଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୧୫୦ ରୁ ୨୦୦ ପ୍ରକାର ମିଠା ଆମର ଏଠାରେ ରହିଛି। ଏହାର ଦାମ ୧୦୦ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୫ ହଜାର ଯାଏ ରହିଛି। ସେହିପରି ଭାରତ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଡ୍ସର ଦାମ ୧୫୦ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୧୦ ହଜାର ଯାଏ ରହିଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମିଠା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫ୍ରୁଡ୍ସର ସମ୍ଭାର ମିଳୁଥିବାରୁ ଲୋକ ଭିଡ ସହ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ୟୁନିକ ଗାଙ୍ଗୁରାମର ବ୍ୟବସାୟୀ ବି ସମାନ କଥା କହିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ମିଠା ଦେବା ଆମର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି । ସେ ବିଏମସିର ଚଢ଼ାଉକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ।
ଡିମାଣ୍ଡରେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଡ୍ସ ମିଠା:
ଖୁସିର ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀବାସୀ ପରିବାର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ମିଠା ଦୋକାନରେ ଭିଡ ଜମାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଗୁଡ଼ର ମିଠା ଓ ଫ୍ରୁଡ୍ସର ମିଠା ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି କାଜୁ ବରଫି ଭଳି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଡ୍ସ ମିଠା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ। ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଓ ସଦ୍ୟ ମିଠା ଖାଇ ଖୁସିଥିବା ମତ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଅପମିଶ୍ରିତ ମିଠା ବିକୁଥୁବା ଦୋକାନୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର