ବିଏମସିର ବନୀକରଣ, ମିୟାଓ୍ୱାକି ପଦ୍ଧତିରେ 2.5 ଏକର ଜମିରେ ଲାଗିଲା ୮ ହଜାର ଗଛ
ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହ 2026-27 ଅବସରରେ ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରରେ ଥିବା ଓୟୁଏଟିର 2.5 ଏକର ଜମିରେ 8 ହଜାର ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : July 7, 2026 at 11:45 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅଢେଇ ଏକର ଜମିରେ ଲାଗିଲା ୮ ହଜାର ଗଛ। "ମା' ପାଇଁ ଗଛଟିଏ" ନାରା ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହ 2026-27 ଅବସରରେ ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରରେ ଥିବା ଓୟୁଏଟିର 2.5 ଏକର ଜମିରେ 8 ହଜାର ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି। "ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରେରଣା , ସୁସ୍ଥ ଜଳବାୟୁ , ସବୁଜ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତ" ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏଇ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଅର୍ଜୁନ, କରଞ୍ଜ, ଜାମୁ, ଶିଶୁ, ଅମାଳ , ନିମ୍ବ, ବାହାଡ଼ା, ପିଜୁଳି, ବେଲ, କାଞ୍ଚନ, ଟେକମା, ପଟୁଲି, ବର, ଓସ୍ତ, ବଉଳ, କାଠ ବାଦାମ ଭଳି ୧୬ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲାଗିଯାଇଥିବା ବେଳେ ସହର ଉଷ୍ମତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ସହ ସବୁଜିମା କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ହେବ ଭୁବନେଶ୍ବର
ଏହି ଅବସରରେ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ. କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ, ଓୟୁଏଟି ଭିସି, ବିଏମସି କମିଶନର, କର୍ପୋରେଟର, OFDC, City Forest ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ। ସହର ସବୁଜିମା ବଢ଼ାଇବା ସହ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହ ୨୦୨୬ ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ବରମୁଣ୍ଡା ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଛପାର୍ଶ୍ୱ ଓୟୁଏଟି ଜମିରେ ମିୟାଓ୍ୱାକି ପଦ୍ଧତିରେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷା ଋତୁର ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ମିୟାଓ୍ୱାକି ପଦ୍ଧତିରେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମିୟାଓ୍ୱାକି ପଦ୍ଧତିରେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରାଯାଇଛି ।
ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ପାତ୍ରପଡା ରଜ ପଡିଆରେ ମିୟାଓ୍ୱାକି ପଦ୍ଧତିରେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ଆଜି ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ମାତ୍ର ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବୃକ୍ଷ ସବୁ 10 ଫୁଟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇ ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇପାରିଛି । ସେହିପରି ନଗର ବନ, ଘାଟିକିଆର ଆପିଜେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟସ୍ଥ ପଡିଆ, ନୟାପଲ୍ଲୀ ହଜ୍, କଳିଙ୍ଗ ନଗର କେ-6, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ନିକଟ ଆଦି 16ଟି ସ୍ଥାନରେ 80 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷ ମିୟାଓ୍ୱାକି ପଦ୍ଧତିରେ ରୋପଣ ହେବା ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହଯୋଗରେ ବନୀକରଣ ଅଭିଯାନକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ନାଗରିକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମେୟର । ବିଏମସି ଅଂଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ନିଜ ପଡିଆ ଜମି କିମ୍ବା ନିଜ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ସରକାରୀ ପଡିଆ ଜମିରେ ଅତିକମରେ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ 5ଟି ଗଛ ଲଗାଇବା ସହ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ପରପିଢି ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ, ସବୁଜ ବଳୟ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ପାଇପାରିବେ । ଏହାସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଗଛ ଲଗାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ବେଶୀ ଜରୁରୀ । ଆଜି ଯାଏ ଯେତେ ଗଛ ସହରରେ ଲାଗିଛି ପାଖାପାଖି ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଗଛକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ବଂଚିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏହାର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ।
ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମେୟରଙ୍କ ଆହ୍ବାନ
ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟକି, ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସହ ନଗରବନ ଠାରେ 8 ହଜାର ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରକୃତି-ସଂସ୍କୃତି-ପ୍ରଗତି ଏମାନେ ପରସ୍ପର ପରିପୁରକ । ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ସହ ଜନସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମେୟର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଜୈବ ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ବ୍ୟାପକ ବନୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବିଏମସି ।
2024-25ରେ ସିଟି ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ସହଯୋଗରେ ସହର 5ଟି ସ୍ଥାନରେ 21 ହଜାର ଅଧିକ ଚାରା ରୋପଣ କରିଥିବା ବେଳେ 2025-26ରେ ସିଟି ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ଓ ଚନ୍ଦକା ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 55 ହଜାର ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ ସବୁଜୀକରଣ ପାଇଁ 2024-25ରେ 16 ହଜାର ଏବଂ 2025-26ରେ 30 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇ ସହରର ସବୁଜ ଆବରଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ 2026-27ରେ 1 ଲକ୍ଷ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି । ଓଡିଶା ଫରେଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ (OFDC) ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ସହରର 4 ଗୋଟି ପ୍ରମୁଖ ରୋଡ ମିଡିଆନର ବିକାଶ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ସବୁଜୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଏଫଡିସି ଦ୍ୱାରା ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ବାୟୋ ମାଇନିଂ ସ୍ଥଳରେ ଥିବା 4 ଏକର ଜମିରେ ମିୟାଓ୍ୱାକି ଓ ବଲ୍କ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ।
ଏନେଇ ମେୟର କହିଛନ୍ତି ଏହି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ତାଲିକାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଦେଶର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ତେବେ ଆମେ କିପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ମାପାଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଂଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର । ଚଳିତ ବର୍ଷ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 1 ଲକ୍ଷ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ବିଏମସି କମିଶନର । ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିଲେ ମାନବ ସମାଜ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବ । ନଚେତ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗବ୍ୟାଧିରେ ପିଡିତ ହେବା ସହ ଅଳ୍ପାୟୁ ହୋଇଯିବ । ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ସହ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ଆମପାଇଁ ଏକ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଛି । ଏଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ କି ଗୋଷ୍ଠୀ, ସମସ୍ତେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିବା ଦରକାର । ଏପରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନିଜ ପଡିଆ ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିବା ଏବେ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡିଛି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ BMC ୪୨ତମ ସାଧାରଣ ବୈଠକ: ହୋ-ହଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ, ଡ୍ରେନ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନାଁରେ ଅର୍ଥ ହଡପ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ କର୍ପୋରେଟର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବସଷ୍ଟପରେ ଏଣିକି ବୋହିବନି ଝାଳ, ୧୦ ଟି ଷ୍ଟପରେ ବିଏମସି ଲଗାଇଲା ବେଣାଚେର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର