ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା: ପାର୍କିଂ ଫି ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଲିଜ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କୁ BMCର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ
ମେଳାରେ ଦୁଇ ଚକିଆ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ବିଏମସି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ପାର୍କିଂ ଫିର ଦ୍ବିଗୁଣା ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ ପରେ ଉକ୍ତ ଲିଜ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କୁ ତାଗିତ କରିଛି ବିଏମସି ।
Published : January 30, 2026 at 10:56 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ପାର୍କିଂ ନେଇ ବଢୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ମନ ଇଚ୍ଛା ପାର୍କିଂ ଫି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଲିଜ ଧାରି । ମେଳାରେ ଦୁଇ ଚକିଆ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ବିଏମସି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ପାର୍କିଂ ଫିର ଦ୍ବିଗୁଣା ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ ପରେ ଉକ୍ତ ଲିଜ ହୋଲଡଙ୍କୁ ତାଗିତ କରିଛି ବିଏମସି । ଅତ୍ୟଧିକ ପାର୍କିଂ ଫି ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଲିଜ୍ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କୁ ଶୋ-କଜ ବା କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ମହାନଗର ନିଗମ।
ମହାକୁମ୍ଭରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପାର୍କିଂ ଲୁଟ୍। ବାଇକ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ବିଏମ୍ସି ୧୦ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ସେଠାରେ ଲିଜ୍ଧାରୀ ନେଉଛି ୫୦ ଟଙ୍କା। ବିଏମ୍ସି ଦ୍ବାରା ଚିହ୍ନିତ ୫ଟି ଜାଗାରେ ଦିନକୁ ଅତି କମ୍ରେ ୩ ହଜାର ବାଇକ୍ ପାର୍କିଂ ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନକୁ ଗାଡ଼ି ପିଛା ୪୦ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ୧ଲକ୍ଷ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନିଆଯାଉଛି। କାର୍ ପିଛା ୨୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୧୦୦ରୁ ୨୦୦ ଟଙ୍କା ନିଆଯାଉଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରୁଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାପରେ ଏବେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଲିଜ ଧାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ସହ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବର ମେୟର । ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ । ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ଏଭଳି ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଲିଜ ଧାରିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ।
ଜାନୁଆରୀ ୨୫ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ଫେବୃଆରୀ ୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୭ଟି ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ହେଉଛି । ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ ଜମୁଛି । ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
