ନିର୍ବାକ ଚଢେଇଙ୍କ ମନର ଭାଷା ବୁଝିଲା BMC ! ରାଜଧାନୀ ଗଛରେ ଓହଳିଛି ପାଣିପାତ୍ର, ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ବସା

ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ କତାରୁ ନିର୍ମିତ କୃତ୍ରିମ ବସା ବାନ୍ଧିଛି BMC । ରିପୋର୍ଟ - ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

BMC ARTIFICIAL NESTS
ନିର୍ବାକ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ମନ ବୁଝି କୁତ୍ରିମ ବସା ବାନ୍ଧିଛି BMC (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 24, 2026 at 8:40 PM IST

BMC ARTIFICIAL NEST ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗଛରେ ଝୁଲୁଛି ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର କୃତ୍ରିମ ବସା । ପକ୍ଷୀଙ୍କ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଉଛି ପାଣିପାତ୍ର । ନିର୍ବାକ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ମନର ଭାଷା ବୁଝି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଏଭଳି କୃତ୍ରିମ ବସା ବାନ୍ଧିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (ବିଏମସି) । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅସହ୍ୟ ଗରମ, ଗୁଳୁଗୁଳି ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି ।

ଏହାରି ଭିତରେ 'ଜୀବେ ଦୟା' ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ମାନବିକତା ଦେଖାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ମହାନଗର ନିଗମ । ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ବର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଆଖପାଖ ଆଞ୍ଚଳରେ ଏହି କୃତ୍ରିମ ବସା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଯାହାଦ୍ବାରା ଚଢ଼େଇମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ସହ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛି ବିଏମସି ।

ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 150ଟି କୃତ୍ରିମ ବସା ସ୍ଥାପନ କରିଛି ବିଏମସି । ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ନଡ଼ିଆ କତାରୁ ତିଆରି ବସା ଲଗାଯାଇଛି । ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଭଳି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ।

କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଶୋଷରେ ଯେପରି ନୀରିହ ପକ୍ଷୀ ଆଉଟୁପାଉଟୁ ନହୁଅନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ପାଣିପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଅସହ୍ୟ ଖରାରେ ମଣିଷ କଲବଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ କଂକ୍ରିଟ ସହରରେ ଚଢେଇମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମହାନଗର ନିଗମର ଏପରି ପଦକ୍ଷେପକୁ ରାଜଧାନୀବାସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ ସଠିକ୍‌ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଏନେଇ ବିଏମସି, ସହାୟକ କମିଶନର ଲୋକନାଥ ବେଜ କହିଛନ୍ତି, "ମେୟର ଏବଂ କମିଶନରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏସଏଚଜି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନଡ଼ିଆ କତାରେ ନିର୍ମିତ ଚଢ଼େଉ ବସା ଭୁବନେଶ୍ବରର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି । ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗଛରେ ପ୍ରାୟ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଚଢ଼େଉ ବସା ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି ।

ଏହାସହ ମାଟିରେ ନିର୍ମିତ ପାଣିପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି । ଆମର ଆହୁରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ସହରର ଉତ୍ତପ୍ତ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ । ଯାହାଦ୍ବାରା ଚଢ଼େଇମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।"

ସେପଟେ ଜୀବନ ଭଲ୍ଲଭ ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ କହିଛନ୍ତି,"ପଷୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦେକ୍ଷପ ସ୍ବାଗତ ଯୋଗ୍ୟ । କିନ୍ତୁ କେବଳ ଗଛରେ ବସା ଏବଂ ପାଣିପାତ୍ର ବାନ୍ଧି ବସିଗଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମିତ ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେହି ପାଣିପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରିବା ସହ ସ୍ବଚ୍ଛ ପାଣି ଭରିବା ନିହାତି ଦରକାର । ଆମେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ , ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘର ବାହାରେ କିମ୍ବା ଛାତ ଉପରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିପାତ୍ର ରଖନ୍ତୁ ।"

