ବିମାନକୁ ବିପଦ ଆମିଷ ବର୍ଜ୍ୟ ! ଫ୍ଲାଇଟ୍ ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମିଷ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଲା BMC

ବିମାନକୁ ବିପଦ ଆମିଷ ବର୍ଜ୍ୟ ! ଫ୍ଲାଇଟ୍ ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମିଷ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଲା BMC
କେମିତି ଓ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଆମିଷ ବର୍ଜ୍ୟ ରଖିବେ ଓ ବିଏମସି ଗାଡ଼ିକୁ ଦେବେ ତାର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ।
Published : January 16, 2026 at 7:14 PM IST|
Updated : January 16, 2026 at 7:26 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିମାନ ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମିଷଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଏମସି ଲଗାଇଲା କଟକଣା । ଆମିଷ ବର୍ଜ୍ୟ ଏଣେ ତେଣେ ଫିଙ୍ଗିଲେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ଅମାନିଆ ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ଦୋକାନ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଫେବୃଆରୀ ୧ରୁ ଏହି ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଅନୁପାଳନ ହେବ। ଏନେଇ ଆଜି ସର୍ବସାଧାରଣ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛି ବିଏମସି । ମାଛ, ମାଂସ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି । କେମିତି ଓ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଆମିଷ ବର୍ଜ୍ୟ ରଖିବେ ଓ ବିଏମସି ଗାଡ଼ିକୁ ଦେବେ ତାର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ।
ବିମାନରେ ପକ୍ଷୀ ମାଡ ହେବାର ଭୟ ରହୁଛି:
ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିବେଶ ପରିମଳ ଏବଂ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଆଦି ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଆମିଷ ବଜାର ଏବଂ ଆମିଷ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଯଥା ମାଛ, ମାଂସ ଓ କୁକୁଡା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ପରିବହନ, ପରିଚାଳନା ଓ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଏବଂ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । ଫଳରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ବିମାନ ଉଡାଣ ସମୟରେ ପକ୍ଷୀ ମାଡ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।
ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ନିଷ୍କାସନକୁ କଡାକଡି ଭାବେ ବାରଣ:
କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନିୟମ-2016, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନକ ଅଧିନିୟମ-2006, ବିଏମସି ବାଇ-ଲ ଏବଂ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦେଶାଳୟ (ଡିଜିସିଏ) ଓ ଭାରତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ଏଏଆଇ)ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିମାନ ବନ୍ଦର ଆଖପାଖରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ନିଷ୍କାସନକୁ କଡାକଡି ଭାବେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ବିମାନବନ୍ଦର ପରିବେଶ ପରିଚାଳନା କମିଟି(ଏଇଏମସି) ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଅଭ୍ୟାସ କଡାକଡି ପାଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ପକ୍ଷୀ ଆକର୍ଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିବେଷ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଏମସି ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ମାଛ, ମାଂସ ଏବଂ କୁକୁଡା ଦୋକାନୀ, ବିକ୍ରେତା କଂସାଇଖାନା ୟୁନିଟ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ କଡାକଡି ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଆମିଷ ବର୍ଜ୍ୟ ପାଇଁ ବଡ ଓ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ:
ଉପରୋକ୍ତ ଦୋକାନଗୁଡିକରୁ ବାହାରୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆମିଷ ବର୍ଜ୍ୟ କେବଳ ସର୍ବନିମ୍ନ 120 ମାଇକ୍ରୋନ ମୋଟା ଜୈବ ବିଘଟନଯୋଗ୍ୟ ଆବର୍ଜନା ବ୍ୟାଗରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବ । କେବଳ ବଡ ଓ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ । ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ପତଳା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ୟାରିବ୍ୟାଗ କିମ୍ବା ଜୈବ ବିଘଟନ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦୋକାନ ପରିସରରେ ବର୍ଜ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ:
ବର୍ଜ୍ୟଗୁଡିକୁ ଖୋଲା ପାତ୍ର, ବାସ୍କେଟ କିମ୍ବା ଅନାବୃତ ପାତ୍ରରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ରଖାଯିବ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଲିକେଜ୍ ହେଉନଥିବା ପାତ୍ରରେ ରଖିବେ । କୌଣସି ମତେ ରାସ୍ତା, ଡ୍ରେନ, ଖୋଲା ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଆବର୍ଜନା ପକାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ରାସ୍ତା, ନାଳ, ଖୋଲାସ୍ଥାନ, ଜଳାଶୟ କିମ୍ବା ପଡିଆ ଜମିରେ ମାଛ, ମାଂସ ଏବଂ କୁକୁଡା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ବର୍ଜ୍ୟ କେବଳ ବିଏମସି ସଫେଇ ଗାଡିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ସଂଗ୍ରହ ଓ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇ ପାରିବ । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ବାହାରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା କିମ୍ବା ଖୋଲା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ରଖିବା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ।
ସମସ୍ତ ଆମିଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ 11 ଫେବୃଆରୀ, 2026 ସୁଦ୍ଧା ଉପରୋକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କଡାକଡି ଅନୁପାଳନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଅମାନ୍ୟ କଲେ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନିୟମ, 2016 ପୌରପାଳିକା ଅଧିନିୟମ ଏବଂ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସଂପୃକ୍ତ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହ କରାଯିବ । ଯେମିତିକି ବାଣିଜ୍ୟ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରିବା, ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ଇତ୍ୟାଦି କରାଯିବ। ବିଏମସିର ଜୋନାଲ କମିଶନର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଟିମ୍ ୟୁନିଟ୍-1 ଓ ୟୁନିଟ୍-4 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂପୃକ୍ତ ବଜାର ଅଂଚଳଗୁଡିକରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କଠୋର ତଦାରଖ, ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଏହି ଆଦେଶର ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାକାରିତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବିଏମସି କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା କହିଛନ୍ତି," ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଏକ ଏୟାରପୋର୍ଟ ରହିଛି ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ଯାଗାରେ ତ ଆମିଷ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିହେବନି, ଯଦି ଆମିଷ ଆବର୍ଜିନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିହେବ ତାହାଲେ ଆମର ଡଗ ମ୍ୟାନେଜ କମିବ । ଅନେକ ସମୟରେ ବିମାନ ଉଡାଣରେ ପକ୍ଷୀମାଡ ହେଉଛନ୍ତି ଏଥି ପାଇଁ ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ଆମିଷ ଦୋକାନ ଗୁଡିକରେ ତାହାର ଆବର୍ଜନାକୁ ଏକ ପଲିଥିନରେ ରଖିବେ ଓ ଏଣେତେଣେ ନପକାଇ ବିଏମସି ଗାଡିରେ ପକାଇବେ । "
Explainer: ଓଡ଼ିଶାରେ 10 ବର୍ଷରେ 45,000 ଜୀବନ ନେଇଛି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଲଗାମ ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସମାଧାନ ସୂତ୍ର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର