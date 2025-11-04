ETV Bharat / state

ଛାଡଖାଇରେ ୟୁନିଟ ୪ରେ ଆମିଷ ବିକ୍ରି ପାଇଁ BMCର ଅନୁମତି

ଆଉ ଦିନକ ପରେ ଛାଡଖାଇ ଥିବାରୁ ୪ ନମ୍ବର ଆମିଷ ବଜାର ଥଇଥାନକୁ ନେଇ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପଡିଛି ବିଏମସି ।

BMC gives permission for non veg sale in Unit 4 market bhubaneswar
BMC gives permission for non veg sale in Unit 4 market bhubaneswar (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 4, 2025 at 8:04 PM IST

|

Updated : November 4, 2025 at 8:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରଥମେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପରେ ଥଇଥାନ କରି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଯାଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଆଉ ଦିନକ ପରେ ଛାଡଖାଇ ଥିବାରୁ ୪ ନମ୍ବର ଆମିଷ ବଜାର ଥଇଥାନକୁ ନେଇ ଏଭଳି ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପଡିଛି ବିଏମସି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ ୪ ଆମିଷ ବଜାର ପ୍ରମୁଖ ବଜାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ ୨୯ ତାରିଖରେ ବଜାରର ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲା ବିଏମସି । ବଜାର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଥଇଥାନ ନକଲେ ଛାଡ଼ଖାଇରେ ମାଛ ଓ ମାଂସ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ରହିବା ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ । ତେଣୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ପୁଣି ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବସାୟ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର।


ଓଡ଼ିଶା ଆମିଷ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘର ଚେତବନୀ ପରେ ବିଏମସିର ଚେତା ପଶିଲା:

ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଦୋକାନକୁ ଥଇଥାନ ନକରିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ ୪ ଆମିଷ ବଜାରରେ ଛାଡ଼ଖାଇରେ ମିଳିବନି ଆମିଷ ବୋଲି କହିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଆମିଷ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ । ଏହାପରେ ଛାଡଖାଇ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଉଚ୍ଛେଦ ୪ ନମ୍ବର ବଜାରକୁ ଛାଡ କରିଛି ବିଏମସି । ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଓ ବିଚାର ବିମର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ।

ବିନା ନୋଟିସରେ ୟୁନିଟ ୪ ଆମିଷ ବଜାର ଦୋକାନ କରିଥିଲା ବିଏମସି:


ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ଵର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଏନଫୋର୍ସମେମ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ୟୁନିଟ ୪ ଆମିଷ ବଜାରରେ ପ୍ରାୟ ୧୪ ରୁ ୧୬ଟି ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ବିନା ନୋଟିସରେ ଏଭଳି କରିଥିଲା ବିଏମସି । ଏଭଳି ଉଚ୍ଛେଦ କାହିଁକି ହେଲା ଏନେଇ ମେୟର ତଥା କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଫେରାଦ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନଥିବାରୁ ଆମକୁ ଥଇଥାନ ନ କରିବା ଯାଏଁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଡି ବସି ଆଗକୁ ଛାଡ଼ଖାଇରେ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବୁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତି ନେଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଦୋକାନ ସବୁକୁ ଲଟେରୀ ସିଷ୍ଟମରେ ଭାଗ ନେଇ ଦୋକାନ ନେବାକୁ ବିଏମସି ପାଖରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏହି ମାର୍କେଟ ଅଣଓସାରିଆ ହେବା ସହ ମୌଳିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଅଧିକ ଭିଡ଼ ହେବା ସହ ବେପାର କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଦାବି କରି ବିରୋଧ କରିଛି ମହାସଂଘ। ଘାଟିକିଆ ଆମିଷ ବଜାର ଭଳି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ମହାସଂଘ।

'ପ୍ରଥମେ ୧୭ ଓ ପରେ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଥଇଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ'

ସଂଘର ଛାଡଖାଇରେ ଆମିଷ ନବିକିବା ନିଷ୍ପତିକୁ ନେଇ ବିଏମସି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେଆମିଷ ମାର୍କେଟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୨୩ ଜଣ ମାଂସ ଦୋକାନୀ ରାସ୍ତା କଡରେ ଓ ଡ୍ରେନ ଉପରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହଟେଇବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆଗକୁ ଛାଡଖାଇ ଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସେହିଁ ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉଛି। ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ପରେ ୨୩ ଜଣ ଦୋକାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦିଷ୍ଟ ବଜାରରୁ ପ୍ରଥମେ ୧୭ ଓ ପରେ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଥଇଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏହାସହ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ମାଛ ଦୋକାନୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ଯ ପିଣ୍ଡି କରି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ବଜାରର ମରାମତି କାମ ସହ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ୩ ମାସ ସମୟ ଲାଗିବ । ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର ।

ଅନ୍ୟପଟେ ମେୟର ଓ କମିଶନରଙ୍କ ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବକୁ ନେଇ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ହରାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଥିବା ବେଳେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସୂଚନା ଥାଉକି ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ୟୁନିଟ ୪ ଆମିଷ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୋକାନ ଘର ତିଆରି କରିଥିଲା ବିଏମସି । ୧୭ ଟି ଘର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବଜାରରେ ୨୩ ଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆମିଷ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି। ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହି ଦୋକାନଗୁଡିକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଥିଲେ ଦୋକାନୀ। ବ୍ୟବସାୟୀ ନ ରହିବାରୁ ଦୋକାନଗୁଡିକ କାଳକ୍ରମେ ବ୍ୟପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି। ଦୋକାନ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସହ ସେଥିରେ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଉଠିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମରାମତି ନକରି ସେମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବାସୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଭାଙ୍ଗି ବିଏମସି ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତି ନେଇଛି। ଏହାକୁ ବରୋଧ କରି ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ବେପାର ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାର ଚେତାବନୀ ଦେବାପରେ ବିଏମସି ପୁଣି ଥରେ ତାର ନିଷ୍ପତି ବଦଳିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ପାଠ ଦେଖାଇବ ଖୁସିରେ ରହିବାର ବାଟ: ଜିଏମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ‘ସାର୍ଟିଫିକେଟ କୋର୍ସ ଇନ୍ ହାପିନେସ୍’

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : November 4, 2025 at 8:35 PM IST

TAGGED:

UNIT 4 NONVEG MARKET ISSUE
NON VEG SALE IN UNIT 4 MARKET
BHUBANESWAR NON VEG MARKET
BHUBANESWAR MUNICIPAL CORPORATION
NON VEG MARKET ISSUE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.