ETV Bharat / state

ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ BMC ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ, ରାଜଧାନୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ରେସ୍ତୋରାଁରେ ଅଚାନକ ରେଡ୍

ନିମ୍ନ ମାନର ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି ନେଇ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ BMC ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ । ୬୦ କେଜିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

BMC Food Safety department conducts raid on popular food chains Bhubaneswar
ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ BMC ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ, ରାଜଧାନୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ରେସ୍ତୋରାଁରେ ଅତର୍କିତ ରେଡ୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 2, 2026 at 11:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜଧାନୀରେ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି ନେଇ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ BMC ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ । ଭୁବନେଶ୍ବରର ବିଭିନ୍ନ ସପିଂ ମଲ୍‌ ଗୁଡିକରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଡ୍ ଚେନ୍ ଓ ରେସ୍ତୋରାଁ ଗୁଡିକରେ BMC ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ରେଡ୍ କରିଛି । ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଚଢାଉ କରାଯାଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପରଷା ଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଖାଦ୍ୟର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ସହିତ ପ୍ରାୟ ୬୦ କେଜିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଜବତ କରି ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଅପମିଶ୍ରଣ କରୁଥିବା ପ୍ରମାଣ ହେଲେ ରେସ୍ତୋରାଁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିପାରେ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।


ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଯାଞ୍ଚ:
ନିମ୍ନ ମାନ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛି ବିଏମ୍‌ସି । ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଯାଞ୍ଚକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ବିଏମସି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି । ପନିର ଓ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ନିର୍ମିତ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଦଳ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ରେସ୍ତୋରାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଫ୍ରୋଜେନ ଫୁଡ, କଞ୍ଚାମାଲ, ଏକ୍ସାପାଏରୀ ତାରିଖ ରହିଛି କିମ୍ବା ନାହିଁ, ବାସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର, ଫ୍ରିଜରେ ରହିଥିବା ଜିନିଷର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ।

ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ BMC ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ, ରାଜଧାନୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ରେସ୍ତୋରାଁରେ ଅତର୍କିତ ରେଡ୍ (ETV Bharat Odisha)

ସଂକ୍ରମିତ ସନ୍ଦେହରେ ଜବତ:


ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମୟରେ ହାଇଜେନିକ ବଜାୟ ରଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏନେଇ ଜୋର୍‌ଦାର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଯାଞ୍ଚକାରୀ ଦଳ, ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟଜିତ ପଟେଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛି । ପାଲ୍ ହାଇଟ୍ସ ମଲରେ ଚଢାଉ ବେଳେ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଫୁଡ୍ ଆଉଟଲେଟ୍‌ରୁ ପାଞ୍ଚ କେଜିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୁଜ ପ୍ୟାକେଟ ପ୍ରୋସେଡ୍ ଚିକେନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ସଂକ୍ରମିତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ଫୁଡ ସେଫଟି ଟିମ୍ ଏହାକୁ ଜବତ କରିଛି ଓ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ସହରର ଏପରି ତିନୋଟି ଜୋନରେ ଚଢାଉ କରାଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍‌ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

BMC Food Safety department conducts raid on popular food chains Bhubaneswar
ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ BMC ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ, ରାଜଧାନୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ରେସ୍ତୋରାଁରେ ଅତର୍କିତ ରେଡ୍ (ETV Bharat Odisha)

ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ:
ସେହିପରି ବିଏମସିର ନର୍ଥ ଓ ସାଉଥ-ୱେଷ୍ଟ ଜୋନ୍‌ର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତକାଲି ଅତର୍କିତ ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଜୟଦେବ ବିହାରସ୍ଥିତ ପାର୍ଲ ହାଇଟ୍ସରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଆଉଟଲେଟ ଗୁଡ଼ିକରେ କଡ଼ା ଚେକିଂ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଟିମ୍ ଜାଗମରା, ଇନ୍ଫୋସିଟି ଏବଂ କଳ୍ପନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍କଳ କନିକା ଗ୍ୟାଲେରିଆ ମଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚି ୬୦ କେଜିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଜବତ କରି ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ମୋଟ ୨୦ଟି ଫୁଡ଼ ଷ୍ଟଲରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବ୍ରାଣ୍ଡ ରହିଛନ୍ତି ।

'ନିୟମିତ ଚଢ଼ାଉ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ'


ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ୩ଟି ଟିମ୍‌ରେ ୧୪ ଜଣରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଅଧିକାରୀ ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । "ବିଭିନ୍ନ ଆଉଟଲେଟରୁ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଲ୍ୟାବ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଅପମିଶ୍ରଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଅନ୍ୟପଟେ ଅସ୍ବଚ୍ଛ ପରିବେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ୧୨ଟି ସଂସ୍ଥାକୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ନିୟମ ଅନୁପାଳନ ନକଲେ ଏହି ଫୁଡ଼ ଷ୍ଟଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଲ୍‌ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଅଭିଯାନ ନିୟମିତ ଜାରି ରହିବ । ବିଶେଷ କରି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ତେଲ, ଅପମିଶ୍ରିଣ, ହାନିକରିକ ରଙ୍ଗ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯିବ," ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଫୁଡ଼ ସେଫ୍ଟି ଅଫିସର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଦାସ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଢେଙ୍କାନାଳରେ ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ: ବାସୀ, ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶର ଖାଦ୍ୟ ଜବତ

ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଛେନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ; ୨ ୟୁନିଟ୍‌ରୁ ୧୫ ହଜାର ଜରିମାନା, ଗୋଟିଏ ସିଲ୍‌

କଲେଜ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍‌ରେ ପୁରୀ-ଆଳୁଚପ-ବରାକୁ ବ୍ରେକ୍‌ ! ତେଲଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ କମାଇବାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପରାମର୍ଶ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

BMC
FOOD SAFETY
ଖାଦ୍ୟ ମାନ ଯାଞ୍ଚ ଭୁବନେଶ୍ବର
FOOD QUALITY TEST
FOOD SAFETY OFFICER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.