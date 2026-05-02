ପାନ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ମଦ ବେପାର; ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ବେଆଇନ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ମିଳିତ ଟିମ୍

ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଙ୍ଗୁଆ କେନାଲ ବନ୍ଧ ନିକଟରେ ଥିବା ବାପ-ପୁଅଙ୍କ ଉକ୍ତ ଦୋକାନ ଘର ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ମାଟିରେ ମିଶିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Bhubaneswaer BMC Commissionrate Police Demolished the illegal Shp
ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ମାଟିରେ ମିଶିଲା ବେଆଇନ ପାନ ଦୋକାନ (ETV Bharat Odisha)
Published : May 2, 2026 at 9:00 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପାନ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ବେଆଇନ ମଦ ବେପାର । ବାପ-ପୁଅ ମିଶି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏହି ବେଆଇନ କାରବାର ଚଳାଉଥିଲେ । ଦୋକାନରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆକ୍ସନକୁ ଆସିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର । ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଙ୍ଗୁଆ କେନାଲ ବନ୍ଧ ନିକଟରେ ଥିବା ବାପ-ପୁଅଙ୍କ ଉକ୍ତ ଦୋକାନ ଘର ମାଟିରେ ମିଶିଛି । ପୋଲିସ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (BMC)ର ମିଳିତ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସରକାରୀ ଜମିରେ ଥିବା ଏହି ଦୋକାନ ଘରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି ।

ମାଟିରେ ମିଶିଲା ବେଆଇନ ପାନ ଦୋକାନ (ETV Bharat Odisha)

'ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ BMCକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲୁ'
ଏନେଇ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବାପ-ପୁଅ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଘର କରି ପାନ ଦୋକାନ ନାଁରେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇଥିଲେ । ଏଥିସହ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ରଖି ଆପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ସେଠାରେ ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ତେଣୁ ଉକ୍ତ ଦୋକାନ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆମେ BMCକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲୁ । ପରେ ମିଳିତ ଟିମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଇଛି ।" ଏଭଳି ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ଉପରେ ପୋଲିସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ଦେବ ବୋଲି ଅଧିକାରୀ ଜଣଙ୍କ କହିଛନ୍ତି ।

ବାପ-ପୁଅଙ୍କ ଖଣ୍ଡା ଚୋଟରେ କଟିଲା ଯୁବକଙ୍କ ପାପୁଲି:

ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଙ୍ଗୁଆ କେନାଲ ବନ୍ଧ ନିକଟରେ ଥିବା ବାପ-ପୁଅଙ୍କ ପାନ ଦୋକାନକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୋତା ପିନ୍ଧି ପଶିଯିବାରୁ ଭୀଷଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା । କପିଳେଶ୍ୱର ତଳସାହିର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମଲିଆ ଓ ପୁଅ ରକେଶ କୁମାର ମଲିଆ ଓରଫ କାହ୍ନା, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତର ପାପୁଲି କଟିଯାଇଥିଲା । ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ନମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାକେଶ ଭୟରେ କଟା ପାପୁଲିକୁ ଦୋକାନ ପଛ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଥିବା କେନାଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଲିଙ୍ଗରାଜ ପୋଲିସ ବାପା-ପୁଅଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଥିଲା । ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।

