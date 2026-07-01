ETV Bharat / state

BMC ୪୨ତମ ସାଧାରଣ ବୈଠକ: ହୋ-ହଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ, ଡ୍ରେନ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନାଁରେ ଅର୍ଥ ହଡପ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ କର୍ପୋରେଟର

ରାଜଧାନୀରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡାଇବା ଓ ସହରବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ BMC ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଡ୍ରେନଗୁଡ଼ିକରେ ସେନସର୍ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

BMC 42nd general meeting: drain restoration corruption allegations sensors to be installed in big drains
BMC ୪୨ତମ ସାଧାରଣ ବୈଠକ: ହୋ-ହଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ, ଡ୍ରେନ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନାଁରେ ଅର୍ଥ ହଡପ ଅଭିଯୋଗ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 1, 2026 at 3:34 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆଉ ମନଇଚ୍ଛା ରାସ୍ତା ଖୋଳିପାରିବେ ନାହିଁ କୌଣସି ବିଭାଗ । ଏନେଇ BMC ଜାରି କରିଛି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନାମା । ବର୍ଷା ସମୟରେ ରାସ୍ତା ଖୋଳିବା ହେଉ କିମ୍ବା ଅଧାପନ୍ତରିଆ କାମ କରି ଯାତାୟାତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, କୌଣସି ବିଭାଗକୁ ଆଉ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସହରର ରାସ୍ତା ମରାମତି କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି । ଖାଲଖମା ରାସ୍ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସଜାଡ଼ିବା ସହ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ ଉପରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସ୍ଲାବ ପକାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସହରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଯାତାୟାତ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ବିଏମସିର ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର । ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

BMC ୪୨ତମ ସାଧାରଣ ବୈଠକ: ହୋ-ହଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ, ଡ୍ରେନ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନାଁରେ ଅର୍ଥ ହଡପ ଅଭିଯୋଗ (ETV Bharat Odisha)

ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର୍ପୋରେଟର:
ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (BMC)ର ୪୨ ତମ ସାଧାରଣ ବୈଠକ ବା କର୍ପୋରେସନ ବୈଠକର ଆରମ୍ଭରୁୁ ହିଁ ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ ଓ ଡ୍ରେନ୍ କାମରେ ଚଞ୍ଚକତା ଅଭିଯୋଗରେ ବିଏମସି ଏକାମ୍ର ହଲରେ ହଲ୍ଲାବୋଲ କରିଥିଲେ କର୍ପୋରେଟର ମାନେ । ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କେଉଁଠି ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ହେବା ସହ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା ସେହି କାମ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଓ କେବେ କରିଥିଲା, ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ କେତେ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା ଓ ପାଣ୍ଠି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ଅଡ଼ିଟ ହୋଇଥଲା କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥଲା ।

ଡ୍ରେନ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନାଁରେ ଅର୍ଥ ହଡପ ଅଭିଯୋଗ:
କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ୱାର୍ଡରେ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରେନ କାମର ହିସାବ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇନଥିଲା, ଏଭଳି କଥାକୁ ନେଇ କର୍ପୋରେଟରମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ମେୟରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ଜବାବ ଦେବାକୁ ସିଟି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡ୍ରେନ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନାଁରେ ଅର୍ଥ ହଡପ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ଆଲୋଚନା ସରଗରମ ହୋଇଲା ।

BMC 42nd general meeting: drain restoration corruption allegations sensors to be installed in big drains
BMC ୪୨ତମ ସାଧାରଣ ବୈଠକ: ହୋ-ହଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ, ଡ୍ରେନ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନାଁରେ ଅର୍ଥ ହଡପ ଅଭିଯୋଗ (ETV Bharat Odisha)

ଡ୍ରେନରେ ଲାଗିବ ସେନସର:
ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡାଇବା ଓ ସହରବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ BMC ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଡ୍ରେନଗୁଡ଼ିକରେ ସେନସର ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର । ଯାହାଦ୍ବାରା ଡ୍ରେନ୍ ସଫେଇ ଓ ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଉପୁଜୁଥିବା ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ଦୂର ହେବ । ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋଟ ୭ଟି ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଶେଷ କରି କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଓ ଗୃପ୍ ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ବିଏମସି ଅଧିନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲକୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁଦାନ ଦେବାକୁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।

ଲୋକଙ୍କ ରୋଷର ଶିକାର ହେଉଛି BMC: ମେୟର
ବର୍ଷା ଦିନ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ଓ୍ୱାର୍ଡରୁ ଗଛ ଡାଳ କାଟିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଗାଡି ଓ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଝୁଲିରହିଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଜାଡିବା ପାଇଁ TPCODLକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ରଥ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଉଭୟ R&B ଏବଂ BMC ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ରାସ୍ତା ଖୋଳି କାମ ତୁରନ୍ତ କରୁନଥିବାରୁ ମେୟର ଏନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଆଉ କୌଣସି ବିଭାଗ ଏବେ ରାସ୍ତା ଖୋଳି କାମ ନକରିବା ପାଇଁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି । କିଛି ଲୋକ ରାସ୍ତା ଖୋଳୁଥିବା ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକେ BMCରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଫଳରେ BMCକୁ ଲୋକଙ୍କ ରୋଷର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡୁଛି ବୋଲି ମେୟର କହିଛନ୍ତି ।


କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ଧାରଣା:
ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ । ୱାର୍ଡ ୨୯ରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ବେଆଇନ ଦୋକାନ ବଜାର କମିଶନର ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିବାରୁ ଏନେଇ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ କର୍ପୋରେଟର । BMCର ୪୨ ତମ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ହୋ-ହଲ୍ଲା ହଙ୍ଗାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କର୍ପୋରେସନ ଭିତରେ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୨୯ ବିଜେପି କର୍ପୋରେଟର ଅପରୁପ ନାରାୟଣ ରାଉତ ନିଜ ୱାର୍ଡରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବିନା ଥଇଥାନରେ କାହିଁକି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା ଓ ଏନେଇ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅଗତ କରାଗଲା ନାହିଁ ବୋଲି କମିଶନରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । କର୍ପୋରେସନ୍ ଭିତରେ କମିଶନର ଓ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ପରେ ଏହି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା । ଶେଷରେ ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ, ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜେପି ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ କର୍ପୋରେଟର ଅପରୁପ ନାରାୟଣ ରାଉତ ଧାରଣାରୁ ଉଠିଥିଲେ ।

BMC 42nd general meeting: drain restoration corruption allegations sensors to be installed in big drains
BMC ୪୨ତମ ସାଧାରଣ ବୈଠକ: ହୋ-ହଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ, ଡ୍ରେନ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନାଁରେ ଅର୍ଥ ହଡପ ଅଭିଯୋଗ (ETV Bharat Odisha)

ଦେୟଯୁକ୍ତ ହେବ ଶୌଚାଳୟ:
ଭୁବନେଶ୍ବରକୁ ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ ସହର କରି ଗଢ଼ିବା ଲାଗି ବିଏମସି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି । ଏଥିଲାଗି ODF++ ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ହାତେଇଛି । ଏପରିକି ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ସହରରେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦେୟମୁକ୍ତ କରିବା ପରେ ବିଏମସିକୁ ଏହି ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି । ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ଶୌଚାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଦେୟମୁକ୍ତ ନୁହେଁ ବରଂ ଦେୟଯୁକ୍ତ ହେବ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ।

ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଶୌଚାଳୟ ଲାଗି ଦେୟ ୫ଟଙ୍କା କି ୧୦ ଟଙ୍କା କରାଯିବ, ସେନେଇ ଜଣାଇବାକୁ ବିଭାଗ BMCକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି । କେବଳ ୱାର୍ଡରେ ୩ଟି ଲେଖାଏଁ ହୋଇଥିବା ‘ଲୁ’ ଶୌଚାଳୟ ଦେୟମୁକ୍ତ ରହିବ । ବାକି ବଜାର ଅଞ୍ଚଳ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣା ଲାଗି ଦେୟଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ କର୍ପୋରେସନରେ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । BMC ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଶୌଚ ହେବାକୁ ହେଲେ ୫ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।



୭ ଦିନରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ନିର୍ବାଚନ:
ଗତ ୨୩ ତାରିଖରେ BMC ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବିଦ୍ରୋହ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ଏବେ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଥିବାବେଳେ ଖୋଦ୍ ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଉଭୟ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିର ସରକାର ବା କର୍ପୋରେସନ୍ ଥିବାବେଳେ ଉଭୟ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ବ ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ଲାଗି ନାମାଙ୍କନ ଭରିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ଏପରିକି ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ବ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଙ୍ଗଠନର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଏନେଇ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ପାଇଁ ୪୩ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଭରତ ଲେଙ୍କା ଏବଂ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମହାସୁପକାର ଉଭୟ ନୋମିନେସନ ଭରିଥିଲେ । ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଜଣେ ଥିବାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ନାକଚ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଏଯାବତ୍ ଦଳୀୟ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ବ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିମାଂସା କରାଇନଥିବାବେଳେ ଆସନ୍ତା ୭ ଦିନରେ ବିଏମସିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି କର୍ପୋରେସନରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ୭ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାବେଳେ ଏଯାବତ୍ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ନୂଆ ବହି

ଫ୍ଲାଏଆଶ୍‌ ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଉପବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଚିଠି

ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ: 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଲା ଧାନକିଣା ଅବଧି, ସୂଚନା ଦେଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

BMC CORPORATION MEETING
SENSORS IN BIG DRAINS BHUBANESWAR
DRAIN RESTORATION CORRUPTION BBSR
ଭୁବନେଶ୍ବର ବିଏମସି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ
BMC 42ND GENERAL MEETING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.