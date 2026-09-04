30 ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ; 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ହେବ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍
ଏଣିକି ବର୍ଷାର ପାଣି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ISS ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ବପ୍ରସ୍ତୁତି କାମ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : September 4, 2026 at 2:18 PM IST
water conservation in odisha ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବର୍ଷା ହେଉଛି, ନଦୀ ଉଛୁଳୁଛି । ବନ୍ୟା ବି ଆସୁଛି । ହେଲେ ବର୍ଷା ଋତୁ ସରିଲେ ପୁଣି ଜଳ ସଙ୍କଟ। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନଦୀରେ ବହିଯାଉଥିବା ଜଳକୁ ଧରି ରଖିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ (in-stream storage structure) ବା ISS ପ୍ରକଳ୍ପ।
30 ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସାରିଛି । ହେଲେ ଏବେ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ISS ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି । ଏଣିକି ବର୍ଷାର ପାଣି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯିବ ।
ଓଡ଼ିଶାର ଜଳ ପରିଚାଳନାରେ ଆସିବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ନଦୀରେ ପ୍ରଚୁର ପାଣି, ହେଲେ ଖରାଦିନେ ଜଳ ପାଇଁ ହାହାକାର । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ। ୨୦୨୬ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ୩୦ରୁ ଅଧିକ ISS ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବିଭାଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଗୁରୁବାର ୫ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ପୂର୍ବପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶୁଭା ଶର୍ମା।
କଣ ଏହି ISS ବା ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍
ବର୍ଷା ଋତୁରେ ନଦୀ ଦେଇ ବହିଯାଉଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଜଳର ଏକ ଅଂଶକୁ ନଦୀ ଭିତରେ ହିଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ତାହାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ISS ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସାଧାରଣତଃ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ପାଣି ଆସିଥାଏ, ହେଲେ ନଦୀ ଦେଇ ସବୁ ପାଣି ସମୁଦ୍ରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ । ଏହି ପୁରୁଣା ଚିତ୍ରକୁ ବଦଳାଇ ‘ଅଧିକ ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର’ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବାର ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ISS ।
ଏହା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, କୃଷି, ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଳର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।
କେଉଁଠି ନିର୍ମାଣ ହେବ ISS ପ୍ରକଳ୍ପ
- କାନ୍ସପାଲ
- କାଦୋଦରା
- ସୁଙ୍ଗରହ
- ଭରତପୁର
- ଫୁଲବାରୀ
ଏହି ୫ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରସ୍ତୁତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା। ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ବପ୍ରସ୍ତୁତି କାମ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବାରୁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନକରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ୫ଟି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୨୦୨୬ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ୩୦ରୁ ଅଧିକ ISSର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ। ତେବେ ଏବେ ନଜର ରହିବ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ କେତେଦୂର ସମାଧାନ କରିପାରୁଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକୃତ ଓଡିଶା ଯାତ୍ରୀ ସେଫ୍ଟି ଆପ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ, ଫୋନ ହଲାଇଲେ ବାଜିବ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ‘ଶୂନ ମୃତ୍ୟୁ ସପ୍ତାହ’ ଭାବେ ପାଳନ ହେବ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ