ଆଜି ଆକାଶରେ ହସିବ 'ନୀଳ ଜହ୍ନ'... ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ବିରଳ ଓ ନାମକରଣ ପଛର ରହସ୍ୟ ?
ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯିବ 'ନୀଳ ଜହ୍ନ' । କେତେ ବିରଳ ଏହି 'ନୀଳ ଜହ୍ନ' ଆସନ୍ତୁ ଖବରରେ ପଢିବା । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : May 31, 2026 at 6:54 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ଆକାଶରେ ଝଲସିବ ବିରଳ 'ନୀଳ ଜହ୍ନ' । ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଖାସ୍ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଆଜି କଣ ସତରେ ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ ନୀଳ ପଡିଯିବ ? କେତେ ବିରଳ ଏହି 'ନୀଳ ଜହ୍ନ' ଆସନ୍ତୁ ଖବରରେ ପଢିବା ।
ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯିବ 'ନୀଳ ଜହ୍ନ' । ବାସ୍ତବରେ ଏହାର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ । ରାତିର ଆକାଶରେ ସବୁଦିନ ଭଳି ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ଧଳା ଜହ୍ନ ହିଁ ଦେଖାଯିବ । ହେଲେ କାହିଁକି ଏହାକୁ ନୀଳ ଜହ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
ନୀଳ ଜହ୍ନ କ'ଣ?
ଏକ ଇଂରାଜୀ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମାସରେ ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣିମା ପଡିଲେ, ଦ୍ବିତୀୟ ପୂର୍ଣିମାକୁ 'ନୀଳ ଜହ୍ନ' ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାର ଚନ୍ଦ୍ରର ରଙ୍ଗ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ଏହା କେବଳ ଏକ ନାମକରଣ ଅଟେ । ଯାହାକି ଏକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମାସରେ ପଡୁଥିବା ଦ୍ବିତୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଅଭିହିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ ଶବ୍ଦଟି ଲୋକପ୍ରିୟ କଥନ "Once in a blue moon”ରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଏ । ଏହା ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଏଭଳି ନିଆରା ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ।
ନୀଳ ଜହ୍ନ କେତେ ବିରଳ ?
ଦୁଇଟି କ୍ରମାଗତ ପୂର୍ଣିମା ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ପ୍ରାୟ ୨୯.୫ ଦିନ ରହିଥାଏ । ଫେବୃଆରୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମାସରେ ଏହା ଦେଖା ଦେଇପାରେ । ତେଣୁ, ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମାସର ୧ କିମ୍ବା ୨ ତାରିଖରେ ପଡିବା ଉଚିତ । ଏହା ପରବର୍ତ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ୩୦ କିମ୍ବା ୩୧ ତାରିଖରେ ପଡିଥାଏ । ମୁଖ୍ୟତଃ ୩୦ ଦିନିଆ ମାସ ଅପେକ୍ଷା ୩୧ ଦିନିଆ ମାସରେ ଏକ ନୀଳଜହ୍ନ ଦେଖା ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ଫେବୃଆରୀରେ ନୀଳ ଜହ୍ନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କାରଣ ଏହି ମାସରେ ୨୮ ଦିନ କିମ୍ବା ୨୯ ଦିନ ରହିଥାଏ ।
୩୧ ଦିନିଆ ମାସରେ ନୀଳ ଜହ୍ନ ୨ ରୁ ୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥରେ ପଡିଥାଏ । ଏପରି ନୀଳ ଜହ୍ନ ଗତ ୨୦୨୩ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ- ୩୧ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୀଳ ଜହ୍ନ ଡିସେମ୍ବର-୩୧, ୨୦୨୮ ମସିହାରେ ପଡିବ । ୩୦ ଦିନ ଥିବା ଏକ ମାସରେ ଶେଷ ନୀଳ ଜହ୍ନ ୩୦ ଜୁନ୍ ୨୦୦୭ ମସିହାରେ ପଡିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ୨୦୫୦ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ୩୦ ତାରିଖରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
ଏହା କେବେ ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ?
ଆଜି ସଂନ୍ଧ୍ୟା ପରଠାରୁ ସାରା ରାତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜହ୍ନ ଦେଖାଯିବ । ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟୁଥିବାରୁ ଆକାଶରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜହ୍ନ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଛୋଟ ଦେଖାଯିବ । ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ‘Micro Moon' କୁହାଯାଏ । ଆକାଶ ମେଘ ମୁକ୍ତ ରହିଲେ ଏହା ଓଡିଶା ସମେତ ଭାରତର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିହେବ ।
ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ଜହ୍ନ ନଥିଲେ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ? ଜହ୍ନ ଆମ ନିଦକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ କି ? - The Moonless Earth
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର