ରାଜ୍ୟରେ ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଗୁରୁତ୍ବ, ୨୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଛ ରପ୍ତାନୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଓଡିଶାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୫୫୦୦କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଛ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ୨୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : July 19, 2026 at 2:47 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଦେଶରେ ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରାଯାଉଛି । 'ବିକଶିତ ଭାରତ ୨୦୪୭' ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ଦ୍ବାରା ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ ରହିଛି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ବିକାଶ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଟକଣା ରହିଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡାସ୍ଥିତ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଜାତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଜାତୀୟ କନକ୍ଳେଭ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ନିଜର ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ମାଛରେ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ।
'ଅଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇପାରିବା'
ରାଜ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ବିକାଶ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ କିପରି ପୂର୍ବରୁ ୧୨ ନଟିକାଲ ମାଇଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦ ରୁ ୨୨ କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ । ମତ୍ସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର କୁଳପତି ଓ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଡିନ୍ ତଥା କନକ୍ଳେଭର ସଂଯୋଜକ ପ୍ରଫେସର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ।
୨୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ରପ୍ତାନୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବା ଓ ଏଥିପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇ ସାରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା । ଓଡିଶାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ୫୫୦୦କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଛ ବାହାରକୁ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ୨୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ପୁର୍ବରୁ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରାଯାଇପାରୁଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମତି ପରେ ସମୁଦ୍ରର ହାଇଟାଇଡ ଅଞ୍ଚଳର ୧୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡବଲ ପଲିସି:
ଡବଲ ଇଂଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡବଲ ପଲିସି ରହିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । "ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଯୋଜନା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଆସିଛି । ଏହି ଦୁଇ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଖରୀ ଖୋଳିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାଆଁଳା ପ୍ରଦାନ, ମାଛ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଠାରୁ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବ୍-ସିଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଯାହାକି ମାଛଚାଷ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, " ବୋଲି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ।
ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି:
ମତ୍ସ୍ୟବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଜାତୀୟ କନକ୍ଳେଭ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରାଉଳ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ । ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟବକ୍ତା ଭାବରେ ଭାରତ ସରକାର ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରଫେସର ଜି .ଜୟସୀକରନ ଯୋଗ ଦେଇ ମତ୍ସ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋଗିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରାଉଳ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ଦ୍ୱାରା ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବାଖ୍ୟା କରିବା ସହିତ ମତ୍ସ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରୁଥିବା କହିଥିଲେ ।
"ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦ୍ଵାରା ମାଛର ଚାହିଦା ବଢିବା ସହିତ ମତ୍ସ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ" ବୋଲି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଡିନ୍ ତଥା କନକ୍ଳେଭର ସଂଯୋଜକ ପ୍ରଫେସର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ କହିଥିଲେ ।
ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏକ ଉଦୀୟମାନ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ଦେଖୁଛେ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ୍, ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବା ଦ୍ବାରା ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ଅଗ୍ରଗତି କରିବ । ଏହା ଦ୍ବାରା ବିକସିତ ଭାରତ 2047 ଓ ବିକସିତ ଓଡ଼ିଶା 2036 ସ୍ବପ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ।"
ଏହି 2 ଦିନିଆ କନକ୍ଳେଭ ଜୁଲାଇ ୧୮ ଓ ୧୯ ତାରିଖ ଆଦି ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜିତ ହେବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଯଥା: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର, ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ଗୁଜୁରାଟରେ ରହିଥିବା ମତ୍ସ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଦେଶର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ମତ୍ସ୍ୟବିଜ୍ଞାନୀ, ଅଧ୍ୟାପକ, ମତ୍ସ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ, ପ୍ରଶାସକ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ କମାଲ: ସ୍କ୍ରାପ୍ ଲୁହା ସମାଗ୍ରୀରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ୬ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି
ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠପଢା ସହ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ ନିଶାରେ ଗଞ୍ଜାମର B.tech ଛାତ୍ର, ନାଁ ଜଗନ୍ନାଥ...
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର