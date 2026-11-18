କଥା କଟାକଟିକୁ ନେଇ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ, ଦୁଇ ଯୁବକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି
ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ କଥା କଟାକଟି ହୋଇ ଶେଷରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟି ରକ୍ତାକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା l ରିପୋର୍ଟ-ଅଜିତ କୁମାର ସିଂହ
Published : November 18, 2026 at 9:24 AM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ସ୍ଥିତ ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ ନିକଟରେ ମଙ୍ଗଳବାର କମେଣ୍ଟ ମରାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ କଥା କଟାକଟି ବଢ଼ିଯିବାରୁ ଶେଷରେ ଏହା ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟି ରକ୍ତାକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା l
ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆୟୁଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବିବିଶିପଡ଼ାର ଜଣେ ଯୁବକ ରଘୁବୀର ନାଏକ୍ ଅଶାଳୀନ କମେଣ୍ଟ ମାରିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବା ସହ ପରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଓ ସଂଘର୍ଷରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇ ଯୁବକ ଆହତ ହୋଇ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖା ଦେଇଛି । ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଭବାନୀପାଟଣାସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରା ଯାଇଛି । ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି, ତଦନ୍ତ ପରେ ଘଟଣାର କାରଣ ଓ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମାହାପାତ୍ର।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜମିଜମା ମାମଲାକୁ ନେଇ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ: ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ, ଜଣେ ଗୁରୁତର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଜୁଆଙ୍ଗ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ; ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ପୀଡ଼ିତା