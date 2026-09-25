ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି 5 ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ ଶାବକ: ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନତି, ସରିଲା CBC ପରୀକ୍ଷା
ନନ୍ଦନକାନନରେ ଉଦ୍ଧାର ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏରିଥ୍ରୋପୋଇଟିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ ବିକାଶ ଦାସ
Published : September 25, 2026 at 8:09 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ନନ୍ଦନକାନନରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଥିବା 5 ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ ଶାବକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ହେଉଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ବିଶେଷକରି ଶାବକମାନଙ୍କ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସ୍ତରରେ ସୁଧାର ଦେଖାଯାଉଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉପରେ ନିୟମିତ ନଜର ରଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି । M3ର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏରିଥ୍ରୋପୋଇଟିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯାଉଛି ।
5 ଶାବକଙ୍କ CBC ଟେଷ୍ଟ
5 ଶାବକଙ୍କର CBC (Complete Blood Count) ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ଏହି ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ରକ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ମାନଦଣ୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ମନିଟର କରାଯାଉଛି । ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ଶାବକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁଧାରର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି ।
ଭୋଗରାଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ପରେ 5 ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ ଶାବକଙ୍କୁ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ସଂକ୍ରମଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଲ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି । ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ, ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର ଓ ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ।
ତେବେ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନର ଉପ ନିର୍ଦେଶକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମୀରାସେଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଶାବକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯିବ । ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ମନିଟରିଂ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଡାଏଟ ଚାର୍ଟରେ ନୂଆ ଖାଦ୍ୟ
ଏହି 5 ଶାବକଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନୂଆ ନୂଆ ଖାଦ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଉଅଛି । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀରର ପରିମାଣ ଦୈନିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟିମ୍ ହୋଇଥିବା ଗାଜର ଏବଂ ବିନ୍ସ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।
ଏପଟେ 5 ଶାବକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଲ୍ର ପରିବେଶରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ଲାଡର୍ ରହିଛି ଓ ଦଉଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଶାବକମାନେ ଲାଡର୍ରେ ଚଢ଼ିବା ସହ ଦଉଡ଼ିରେ ଝୁଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ସକ୍ରିୟ ରଖିବା ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭଳି ଅନୁଭୂତି ଦେବାକୁ ଭରପୁର ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ।
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଓପନ ସ୍କାଏ ଗ୍ଳାସ ଖୁଆଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ସେହି ଗ୍ଳାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିର ଝଲକ ପାଇବେ । ଭିତରେ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳି ସବୁ କିଛି ପାଇବେ । ଏନେଇ କମିଟିକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି । କମିଟି ଅନୁମତି ଦେଲେ 5 ଓରାଙ୍ଗ ଉଟାନଙ୍କୁ ଏହି ଗ୍ଳାସ ମଧ୍ୟକୁ ପଠାଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିର; କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଲ୍ରେ ଲାଡର୍ ଓ ଦଉଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଡାଏଟ୍ରେ ସାମିଲ ଷ୍ଟିମ୍ ଗାଜର ଓ ବିନ୍ସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ; ୫ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଯାଞ୍ଚ କଲା ବୈଷୟିକ କମିଟି, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଲାଳନପାଳନ ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର