ETV Bharat / state

ଏଣିକି ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଲାଇନରେ ଛିଡା ହେବାକୁ ପଡିବନି ! ମୋବାଇଲକୁ ଆସିବ ରିପୋର୍ଟ

କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବେ ରୋଗୀ । ମୋବାଇଲକୁ ଆସିବ ରିପୋର୍ଟ । ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ

Blood
ପ୍ରତିକାତ୍ମକ ଫଟୋ (Getty)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 22, 2026 at 10:39 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ଏଣିକି ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଛିଡା ହେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ କି ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡରୁ ହିଁ ରକ୍ତ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଳାଇବ ଆଉ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ହ୍ବାଟ୍ସଆପକୁ ଆସିଯିବ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ମାଗଣା ସେବା ପାଇପାରିବେ ରୋଗୀ । କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଏହି ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏନେଇ ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତଥା କଟକ ବାସୀ ।



କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ଦୈନିକ ହଜାର ହଜାର ରୋଗୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଜଟିଳ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଅନେକ ରୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି ।

ରକ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା (ETV Bharat Odisha)

ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଯନ୍ତ୍ରଣା...

ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ନର୍ସ ମାନେ ରୋଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଚିନ୍ତା । ବିଶେଷକରି ରୋଗୀଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲାଗେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ । ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡେ । ସେତିକିରେ କଷ୍ଟ କମି ଯାଏ ନାହିଁ । ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ । କେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବ ତାହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନଥାଏ । କେହି କେହି ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଅନେକ ଥର ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି । ଲାଇନରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏଥିସହ ସେହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ବହୁ ଚାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଡିଉଟି ସରିଯାଇଥାଏ, ତେଵେ ତାହାର ପରଦିନ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଜଣେ ଜଟିଳ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦାୟକ ରହିଥାଏ ବୋଲି ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କୁହନ୍ତି ।

Kataka SCB Medical
କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ରୋଗୀଙ୍କ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ:

ତେବେ ଏହି ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପଦ୍ଧତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଏହି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଅବସରରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Kataka SCB Medical
କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ବେଡରେ ପରୀକ୍ଷା, ମୋବାଇଲକୁ ଆସିବ ରିପୋର୍ଟ:

ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ତାହାର ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କିପରି ଅତି ସହଜ କରାଯିବ । ସେନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ଯାଉଛି । ଭାକ୍ୟୁମ ପାଇପ ସାହାଯ୍ୟରେ ବେଡରୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟକୁ ପଠାଯିବ । ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କର ମୋବାଇଲକୁ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଅତି ସହଜରେ ପଠାଯିବ । ଫଳରେ ଜଣେ ରୋଗୀ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଉ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ଏହି ସୁବିଧା ଖୁବଶୀଘ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।’ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଯେପରି ଏହି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ କରାଯିବ ସେନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରାଯାଉଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ:

ସେହିପରି MRI ମେସିନ, ସିଟିସ୍କାନ ମେସିନ ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେସିନ ମଧ୍ୟ ରଖାଯିବ । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ । ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ 5 ହଜାର 9 ଶହ ନର୍ସ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ସେହିପରି 1800 ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ଲ୍ୟାବ ଟେକନିସିଆନ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଯଦିଅ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ତଥାପି ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ତେଵେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ।

Kataka SCB Medical
କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ବାଗତ:

ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି କଟକ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ । ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ କଟକ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଭଳି ସୁବିଧା ହେଲେ ଅନେକ ରୋଗୀ ଏବଂ ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅନେକ ଉପକୃତ ହେବେ । ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଲୋକମାନେ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇ ପାରିବେ । ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ତାହା କମିଯିବ ।

Kataka SCB Medical
କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ମହାରଣା ନାମକ ଜଣେ ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଏହି ନୂତନ ସୁବିଧା ହେଲେ ଅନେକ ରୋଗୀ ଏବଂ ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲାଭବାନ ହେବେ । ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଡିଜିଟାଲ ହେବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା: ଆରୋଗ୍ୟ 2.0 ଆପ୍‌ରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ, ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର ଓ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ

ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିପାରିବେ କି ? ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ନିୟମ...

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

SCB
KATAKA SCB MEDICAL
ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ
BLOOD SAMPLE COLLECTION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.