ଏଣିକି ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଲାଇନରେ ଛିଡା ହେବାକୁ ପଡିବନି ! ମୋବାଇଲକୁ ଆସିବ ରିପୋର୍ଟ
କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବେ ରୋଗୀ । ମୋବାଇଲକୁ ଆସିବ ରିପୋର୍ଟ । ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : July 22, 2026 at 10:39 AM IST
କଟକ: ଏଣିକି ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଛିଡା ହେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ କି ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡରୁ ହିଁ ରକ୍ତ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଳାଇବ ଆଉ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ହ୍ବାଟ୍ସଆପକୁ ଆସିଯିବ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ମାଗଣା ସେବା ପାଇପାରିବେ ରୋଗୀ । କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଏହି ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏନେଇ ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତଥା କଟକ ବାସୀ ।
କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ଦୈନିକ ହଜାର ହଜାର ରୋଗୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଜଟିଳ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଅନେକ ରୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି ।
ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଯନ୍ତ୍ରଣା...
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ନର୍ସ ମାନେ ରୋଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଚିନ୍ତା । ବିଶେଷକରି ରୋଗୀଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲାଗେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ । ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡେ । ସେତିକିରେ କଷ୍ଟ କମି ଯାଏ ନାହିଁ । ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ । କେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବ ତାହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନଥାଏ । କେହି କେହି ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଅନେକ ଥର ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି । ଲାଇନରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏଥିସହ ସେହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ବହୁ ଚାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଡିଉଟି ସରିଯାଇଥାଏ, ତେଵେ ତାହାର ପରଦିନ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଜଣେ ଜଟିଳ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦାୟକ ରହିଥାଏ ବୋଲି ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କୁହନ୍ତି ।
ରୋଗୀଙ୍କ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ:
ତେବେ ଏହି ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପଦ୍ଧତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଏହି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଅବସରରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବେଡରେ ପରୀକ୍ଷା, ମୋବାଇଲକୁ ଆସିବ ରିପୋର୍ଟ:
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ତାହାର ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କିପରି ଅତି ସହଜ କରାଯିବ । ସେନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ଯାଉଛି । ଭାକ୍ୟୁମ ପାଇପ ସାହାଯ୍ୟରେ ବେଡରୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟକୁ ପଠାଯିବ । ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କର ମୋବାଇଲକୁ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଅତି ସହଜରେ ପଠାଯିବ । ଫଳରେ ଜଣେ ରୋଗୀ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଉ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ଏହି ସୁବିଧା ଖୁବଶୀଘ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।’ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଯେପରି ଏହି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ କରାଯିବ ସେନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରାଯାଉଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ:
ସେହିପରି MRI ମେସିନ, ସିଟିସ୍କାନ ମେସିନ ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେସିନ ମଧ୍ୟ ରଖାଯିବ । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ । ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ 5 ହଜାର 9 ଶହ ନର୍ସ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ସେହିପରି 1800 ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ଲ୍ୟାବ ଟେକନିସିଆନ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଯଦିଅ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ତଥାପି ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ତେଵେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ।
ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ବାଗତ:
ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି କଟକ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ । ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ କଟକ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଭଳି ସୁବିଧା ହେଲେ ଅନେକ ରୋଗୀ ଏବଂ ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅନେକ ଉପକୃତ ହେବେ । ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଲୋକମାନେ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇ ପାରିବେ । ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ତାହା କମିଯିବ ।
ସେହିପରି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ମହାରଣା ନାମକ ଜଣେ ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଏହି ନୂତନ ସୁବିଧା ହେଲେ ଅନେକ ରୋଗୀ ଏବଂ ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲାଭବାନ ହେବେ । ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଡିଜିଟାଲ ହେବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା: ଆରୋଗ୍ୟ 2.0 ଆପ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ, ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର ଓ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ