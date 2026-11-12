ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲେ ହାରିନି ଜୀବନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ! ଆଙ୍ଗୁଠିର ସ୍ପର୍ଶରେ ଚେୟାର ବୁଣି ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବୁର୍ଲାର ରାଜେନ୍ଦ୍ର
ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା ଆଖିର ଆଲୋକ, ହେଲେ ଲିଭାଇ ପାରିନି ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଶିଖା। ୫୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି କାହା ଆଗରେ ହାତ ପତାଉନାହାନ୍ତି। ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : November 12, 2026 at 8:06 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଆଖି ଆଗରେ ଅନ୍ଧାର ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଯଦି ଆଶାର ଆଲୋକ ଜଳୁଥାଏ, ତେବେ ଜୀବନର କୌଣସି ଅନ୍ଧକାର ବାଟ ଅଟକାଇ ପାରେନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟର ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରହାରରେ ହୁଏତ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯାଇପାରେ, ହେଲେ ମଣିଷର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ହରାଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ବୁର୍ଲାର ୫୫ ବର୍ଷୀୟ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ। ଆଖିରେ ଦୁନିଆ ଦେଖିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହାତର ଯାଦୁରେ ସେ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନ। ଚେୟାର ବୁଣି ନିଜ ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର କେବଳ ଜଣେ କାରିଗର ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ।
- ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ଆଖିର ଆଲୋକ
ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ। ତାଙ୍କ ବାପା ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ହାବିଲଦାର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ପିଲାଦିନରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଜା-ଆଈଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଜୀବନ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଘାରିଥିଲା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ସେ ଭୟଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ବଦଳରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର। କେହି ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କରିଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ଅଜା-ଆଈ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା କରାଇଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସାରେ ଏହି ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ଆଣିଥିଲା। ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ହେବା ପରେ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଜୀବନ ତ ବଞ୍ଚିଗଲା, ହେଲେ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆର ପ୍ରଭାବରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରାଇ ବସିଥିଲେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି।
- ବୁର୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୂଆ ଜୀବନ, ଶିକ୍ଷା ସାଜିଲା ଆଶାର ବାଟ
ଆଖିର ଆଲୋକ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ବି ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶାର ଆଲୋକ ଜାଳିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା। ୧୯୮୫ ମସିହାରେ ବାପାଙ୍କର ବୁର୍ଲାକୁ ବଦଳି ହେବା ପରେ ସେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ପୁଅକୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବୁର୍ଲାସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ଅନ୍ଧ, ମୂକ ଓ ବଧିର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ।
ଦୃଷ୍ଟିହୀନତା ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ କେବେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିନଥିଲା। ତୀବ୍ର ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ୧୯୮୫ରୁ ସେଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ି ୧୯୯୬ ମସିହାରେ ସଫଳତାର ସହ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଘରେ ରହିଥିଲେ। ୧୯୯୮ ମସିହାରେ ବାପା ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆମ୍ବପୁଆସ୍ଥିତ ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ।
ସେଠାରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ଫୁଲଦାନୀ, କଣ୍ଢେଇ, ପାପୋଛ ତିଆରିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚେୟାର ବୁଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ତାଲିମ ହିଁ ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଜୀବିକା ପାଲଟିବ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ହୁଏତ କେହି ଭାବି ନଥିଲେ।
- ସାହାରା ଅଛି, ହେଲେ କାହା ପାଇଁ ବୋଝ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି
ତାଲିମ ଶେଷ କରି ବୁର୍ଲା ଫେରିବା ପରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ଦୃଷ୍ଟିହୀନତା କାରଣରୁ ସେ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜଣେ ଭାଇ, ଦୁଇ ଭାଇବୋହୂ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପରିବାରର ସ୍ନେହ ଓ ସହଯୋଗ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ କାହା ଉପରେ ବୋଝ ହେବାକୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି।
ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ପାଥେୟ କରି ଚେୟାର ବୁଣିବାକୁ ନିଜର ଜୀବିକା ଭାବେ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବି କାହା ଆଗରେ ହାତ ନପତାଇ ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ରୋଜଗାରରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି।
ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଆଖିକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ଅତି ସହଜରେ ଓ ନିଖୁଣ ଭାବେ ଚେୟାର ବୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିର ସ୍ପର୍ଶ ହିଁ ଯେମିତି ଆଖିର କାମ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଏହି କାରିଗରୀ ଦେଖିଲେ ଯେକେହି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।
- ସହାନୁଭୂତି ନୁହେଁ, ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ବୁର୍ଲାବାସୀ
ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିଷ୍ଠା, ପରିଶ୍ରମ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ସହରରେ ଏକ ପରିଚିତ ଓ ସମ୍ମାନନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ସହରବାସୀ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି ଅଗାଢ଼ ସମ୍ମାନ। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଯେକୌଣସି ବାଟୋଇ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି। ସ୍ନେହରେ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି।
ନିଜ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷର ଅନୁଭୂତି ବଖାଣି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁହନ୍ତି, "ଆଖି ନଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ହାତ ଗୋଡ଼ ତ ଅଛି। କାହା ଆଗରେ ହାତ ପତାଇବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ବଞ୍ଚିବାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ତାହା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନାହିଁ।"
- ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଆଖିରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର: ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା
ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରଭାସ ପୃସେଟ କୁହନ୍ତି, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ବୁର୍ଲାର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା। ପିଲାବେଳୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଲିମ ନେଇ ଆଜି ସେ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଚେୟାର ବୁଣି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବେ ସେ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି।
ସେ ଆହୁରି କୁହନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସୁସ୍ଥ ଓ ସବଳ ଲୋକ ବିନା କାରଣରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସମାଜ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୌଣସି କାମ ଥିଲେ ସେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ଏବଂ କାମ ସରିବା ପରେ ପୁଣି ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ।
ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲର ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଅଲିଶା ପ୍ରିୟା ବାରିକ ମଧ୍ୟ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି, ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଆମେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ। ଆଜିକାଲି କିଛି ସୁସ୍ଥ ଓ ସବଳ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ କେବେ କାହା ଆଗରେ ହାତ ପତାଇନାହାନ୍ତି। ନିଜେ ଚେୟାର ବୁଣି ନିଜ ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି।
ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁଭଳି ନିଖୁଣ ଭାବେ ଚେୟାର ବୁଣନ୍ତି, ତାହା ଦେଖି ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉ। ଆମର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଚେୟାର କିମ୍ବା ସୋଫା ବୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥାଉ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ଭୀମସାର ମେଡିକାଲର କମ୍ୟୁନିଟି ମେଡିସିନ୍ ବିଭାଗର ସିନିୟର ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡାକ୍ତର ରଞ୍ଜନ କୁଜୁର କହିଛନ୍ତି, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଆତ୍ମନିୟୋଜିତ କରି ରଖିବା ତାଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଗୁଣ। ଏହା ସମାଜକୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଦେଖାଉଛି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶିଖିବା ଉଚିତ।
ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଆସିଲେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ନେବା ଦରକାର ବୋଲି ଡାକ୍ତର କୁଜୁର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।
- ଆଖିରେ ଅନ୍ଧାର, ହେଲେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଆଲୋକ
ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ଅନେକ ଲୋକ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଶିଖାଏ, ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ପ୍ରତିକୂଳ ହେଉନା କାହିଁକି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲେ ମଣିଷ ନିଜ ପାଇଁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିପାରେ।
ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଖି ଦୁନିଆର ରଙ୍ଗ ଦେଖିପାରୁନି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ହାତର କଳାକୌଶଳ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରେରଣାର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାଇ ଦେଉଛି। ସେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ବାଟ ଖୋଲିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି।
କାରଣ, ଆଖି ନଥିଲେ ଜୀବନ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଏନି, ଆଉ ହାତ ପତାଇବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ହାତରେ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବାର ଆନନ୍ଦ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ବୁର୍ଲାର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଏହି ସତ୍ୟର ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ବଦଳାଇଛି ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଇବଲିନ ଟପ୍ନୋଙ୍କ ସମେତ ଏକାଧିକ ମହିଳା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର