ଗାଡ଼ିରେ ବେଆଇନ କଳା କାଚ; ରାଜଧାନୀରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ
ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅଧୀନ ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଜରିଆରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
Published : November 18, 2026 at 8:19 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗାଡ଼ିରେ କଳା କାଚ ଲଗାଇବା ବେଆଇନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ମାଲିକମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗାଡ଼ିଗୁଡିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରଯାଇ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବାର ନଜିର ରହିଛି। ହେଲେ ଏହି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ। କିଛିଦିନ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଗାଡିଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ବଭଳି କଳାକାଚ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି।
ଏଭଳିସ୍ଥିତିରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗାଡ଼ିର କାଚରେ କଳା ଫିଲ୍ମ ଲଗାଇ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ି ବିରୋଧରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅଧୀନ ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଜରିଆରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (RTO) ସହଯୋଗରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅଭିଯାନ କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷକରି ଚାରିଚକିଆ ଯାନର କାଚରେ ବେଆଇନ ଭାବେ କଳା ଫିଲ୍ମ ଲଗାଯାଇଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ପୋଲିସ ଓ RTOର ମିଳିତ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ; କାଫେ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ଜାଳିଦେଲେ ଯୁବତୀ, ପୁରୁଷବନ୍ଧୁ ଥାନାରେ ଅଟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଛିନତାଇର ତଦନ୍ତ କରୁ କରୁ ପୋଲିସ ହାତରେ ପଡ଼ିଲେ ତିନି ଛେଳି ଚୋର