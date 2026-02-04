କାଲିଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ‘ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ବାନ୍ ସମିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬’, ୬ରେ ସାମିଲ ହେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
‘ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ବାନ୍ ସମିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬’ ଅବସରରେ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ନିବେଶକାରୀ, ନବସୃଜନକାରୀ ତଥା ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକମାନେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ହେବେ ।
Published : February 4, 2026 at 11:38 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 'ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ବାନ୍ ସମ୍ମିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬' । କାଲିଠୁ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ତାରକା ହୋଟେଲରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ୱାନ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବ ।
‘ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ବାନ୍ ସମିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬’ ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହି ଅବସରରେ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ନିବେଶକାରୀ, ନବସୃଜନକାରୀ ତଥା ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକମାନେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ହେବେ । ଏକ ଗୋଲ ଟେବୁଲ୍ ଶୈଳୀରେ ‘ନିଯୁକ୍ତି, ଚାକିରି, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବିଶ୍ଵ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଏଆଇର ପ୍ରଭାବ’ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ ଏବଂ ଫଳାଫଳ-ମୂଖୀ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ମନ୍ଥନ କରାଯିବ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ଫାଇନାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନେଟୱାର୍କ ବା ଜିଏଫଟିଏନ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି ସମ୍ମିଟ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ତାରକା ହୋଟେଲରେ ଆସନ୍ତା ୫ ଓ ୬ ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଏହି ସମିଟ ଚାଲିବ । ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ସମିଟ୍ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗଦେବେ । ସିଙ୍ଗାପୁର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଆକ୍ସନ ଆମ୍ବାସାଡର ରବି ମେନନ ଓ ବଜାଜ ଫିନସର୍ଭ ଏମଡି ସଞ୍ଜୀବ ବଜାଜ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ସେହିପରି ବିଶିଷ୍ଟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ତଥା ଓସ୍କାର ମନୋନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଶେଖର କପୁର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଫିନଟେକ, ଇନସ୍ଯୋରଟେକ ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ସେଣ୍ଟର ବା ଜିସିସି ଉପରେ ବୈଠକରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯିବ ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ‘ଭାରତନେତ୍ର’ ଅଭିଯାନ ଦ୍ଵାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉଦୀୟମାନ ନିବେଶ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବିଶ୍ଵସ୍ତରୀୟ ଡିଜିଟାଲ ଫାଇନାନ୍ସ ତଥା ଜିସିସି ହବ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା । ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ବିଶାଳ କୁମାର ଦେବ କହିଛନ୍ତି,"ସିଙ୍ଗାପୁରର ଗ୍ଲୋବାଲ ଫାଇନାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନେଟୱାର୍କ ବା GFTN ସହ ସହଭାଗୀତାରେ ଭାରତ ନେତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ । ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର-ନିର୍ମାଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବ ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ମିଳନୀରେ ୨୪ଟି ଦେଶର ୧୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ୫ଟି ମହାଦେଶ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ, ଏସିଆ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଜଣ ବକ୍ତା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ୱାନ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ଜାତୀୟ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ନିବେଶକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନମୁଖୀ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଓଡିଶାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଏପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ଯାହା ପ୍ରକୃତ ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗତ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ହେବ ଶୃଙ୍ଖଳିତ; ଅଯଥା ଭିଡ଼ ରୋକିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍, ଦକ୍ଷ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହେବ ନିଆଳି, ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ କରିଡର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର