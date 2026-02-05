ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ବାନ୍ ସମ୍ମିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬; 'ଖଣି ସହିତ ଜ୍ଞାନ-ଆଧାରିତ ଅର୍ଥନୀତି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ’- ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ
ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସମ୍ମିଳନୀ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ।
Published : February 5, 2026 at 11:42 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ‘ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ବାନ୍ ସମ୍ମିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଦୁଇ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସମ୍ମିଳନୀ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ସିଙ୍ଗାପୁରସ୍ଥିତ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନେଟୱାର୍କ ବା GFTN ସହ ସହଭାଗୀତାରେ ଭାରତନେତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଅୟୋଜନ ହୋଇଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସାମିଲ ହେବେ ।
ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ ଆୟୋଜିତ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ୱାନ୍ ସମ୍ମିଳନୀ । ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ୱାନ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବ । ସିଙ୍ଗାପୁରସ୍ଥିତ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନେଟୱାର୍କ ସହଭାଗୀତାରେ ଭାରତନେତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ୍-ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର-ନିର୍ମାଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ । ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଦେଶର ହଜାରେରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ, ଏସିଆ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାରୁ ବକ୍ତା ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି । ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ୱାନ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ଜାତୀୟ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ନିବେଶକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନମୁଖୀ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୂର୍ମୁ ।
ଖଣି ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥନୀତି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ :
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଖଣି ଅର୍ଥନୀତି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥନୀତି ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ଡିଜିଟାଲ ଅର୍ଥନୀତି ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ । ବ୍ଲାକ୍ ସ୍କାନ୍ ସମିଟ୍ ପରି ଅର୍ନ୍ତଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବଡ ସୁଯୋଗ । ଏହାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀ ସ୍କିଲ ହୋଇପାରିବେ । ଫିଣ୍ଟେକ, ଇନ୍ସଟେକ, ଡିଜିଟାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟକଚର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି । ରାଜ୍ୟର ଯୁବକ ଯୁବତୀ କିଭଳି ଏହାକୁ ନେଇ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ । ତାକୁ ନେଇ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍କାନ୍ ସମିଟ୍ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିଜିଟାଲ ଉପଯୋଗିତା ରହିଛି । ଆଗାମୀ ସମୟ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ଇକୋନମି ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପାଇଁ ବେଶ ସହାୟକ ହେବ । ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ଆଗୁଆ ।"
ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସ୍ପେସିଫିକ ହବ :
ଓଡ଼ିଶା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ସୋପାନକୁ ଯିବ । ଓଡ଼ିଶାର ଆଗକୁ ଭାରତର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେକଟରେ ଗୋଟେ ବଡ ହବ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟକୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବଡ କମ୍ପାନୀ ଆସିବେ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସ୍ପେସିଫିକ ହବ ହେବ । ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ଲୋବାଲ କେପାବିଲିଟି ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଆସିଲେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ବଢିବ । ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ । ପୂର୍ବରୁ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଥିଲା । GFTN ସିଙ୍ଗାପୁର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନେଇ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ଯାହା ଦ୍ବାରା ଭାରତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମଥର ଇଂସରଟେକ୍ ହବ । ଯାହାର ମୂଳ ଚାବି ହେଉଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ । ଓଡ଼ିଶାକୁ ଡିଜିଟାଲ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବ ।
