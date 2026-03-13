ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି LPG ଗ୍ୟାସ୍‌ କଳାବଜାରୀ: ଆକ୍ସନମୋଡରେ ପୋଲିସ, ପୁରୀ-ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚଢାଉ

ପୁରୀରେ ୫୮ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ ଏବଂ ୬ ଜଣ ଅଟକ । ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁରରେ 161 ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ ସହ ଜଣେ ଗିରଫ ।

LPG Crisis
ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର କଳାବଜାରୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 13, 2026 at 2:57 PM IST

2 Min Read
LPG Crisis ପୁରୀ/ସମ୍ବଲପୁର: ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଫ୍‌ ହର୍ମୁଜ ଜଳପଥକୁ ଇରାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅବରୋଧ କରିଛି l ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଯାଇଥିବା ବେଳେ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବିକ୍ରି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି l ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଉପଭୋକ୍ତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଜବର ଶିକାର ହୋଇ ଏବେ ଗ୍ୟାସ ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ ଭିଡ଼ ଲଗାଉଛନ୍ତି l ଯାହାର ଫାଇଦା ନେଇ କଳାବଜାରୀ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । କଳାବଜାରୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ପୁରୀ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ।

Black Marketing Of LPG Gas
ପୁରୀ ପୋଲିସର କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ (ETV Bharat Odisha)

ପୁରୀରେ ଜବତ ହେଲା 58 ସିଲିଣ୍ଡର:

ପୁରୀ ସହରରେ ବେଆଇନ ଏଲ୍‌ପିଜି (LPG) ସିଲିଣ୍ଡର କଳାବଜାରୀ ବିରୋଧରେ ପୁରୀ ପୋଲିସର ଚଢାଉ ଅଭିଯାନରେ ୫୮ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ପୁରୀ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା । ଏହି ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମହଜୁତ କରି କଳାବଜାରୀ କରୁଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ।

Black Marketing Of LPG Gas
ପୁରୀ ପୋଲିସର କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ (ETV Bharat Odisha)

ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଜବତ ସିଲିଣ୍ଡର ସି ବିଚ୍ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ୧୬ଟି ବଡ଼ ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର (କମର୍ସିଆଲ ଓ ଡୋମେଷ୍ଟିକ) ଏବଂ ୮ଟି ଛୋଟ ୫ ଲିଟରର ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯାଇଛି । ବାସେଳିସାହି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ୫ଟି ବଡ଼ ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ୨ଟି ୫ ଲିଟର ଛୋଟ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଟାଉନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ୬ଟି ବଡ଼ ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ୧୫ଟି ୫ ଲିଟରର ଛୋଟ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯାଇଛି । କୁମ୍ଭାରପଡା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ୫ଟି ବଡ଼ ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ୧ଟି ୫ ଲିଟରର ଛୋଟ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯାଇଛି ।

Black Marketing Of LPG Gas
ପୁରୀ ପୋଲିସର କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ (ETV Bharat Odisha)

ଜଣାନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ପୋଲିସ:

ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ବେଆଇନ ମହଜୁତ, କଳାବଜାରୀ କିମ୍ବା ଅନୁମତି ବିନା ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ଓ ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିରୋଧରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କଡା ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ମିଳେ, ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲିସ ଥାନା କିମ୍ବା ୧୧୨ରେ ପୁରୀ ପୋଲିସକୁ ଅବଗତ କରାନ୍ତୁ । ଏପରି ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି ।

Black Marketing Of LPG Gas
ପୁରୀ ପୋଲିସର କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ (ETV Bharat Odisha)



ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତୁନି:

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ‘ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ସେଭଳି କିଛି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ । ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଗ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟକ୍ ରହିଛି । କୌଣସି ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣକୁ କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସଞ୍ଚାଳନ କରିହେବ ସେ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।’

ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚଢାଉ 161 ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ:

ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ବୁର୍ଲା ସ୍ଥିତ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରାସ୍ତା ମେଟାକାନି ଢ଼ାବା ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଗୋଦାମ ଉପରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା । ଏଥିରେ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ 3ଟି ସଂସ୍ଥା ମୋଟ 161 ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରିଛି l ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ ବୁର୍ଲା ସହରର ମନ୍ଥନ ପ୍ରସାଦ ମହାତୋ (27 ) l ଏହା ସହ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ବୋଲେରୋ ପିକଅଫ ଗାଡି (OD-15-Q-0159 )କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି l

ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର କଳାବଜାରୀ
ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର କଳାବଜାରୀ (ETV Bharat Odisha)

ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ତର ଗଚ୍ଛିତ ରଖି ରିଫିଲିଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିଲା ।’

ଏନେଇ ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ କେସ ନମ୍ବର 126 ରେ U/S - 303(2)/317(2), BNS / RW, Sec-7 ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ ହୋଇଛି l

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ପୁରୀ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

