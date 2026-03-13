ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି LPG ଗ୍ୟାସ୍ କଳାବଜାରୀ: ଆକ୍ସନମୋଡରେ ପୋଲିସ, ପୁରୀ-ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚଢାଉ
ପୁରୀରେ ୫୮ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ ଏବଂ ୬ ଜଣ ଅଟକ । ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁରରେ 161 ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ ସହ ଜଣେ ଗିରଫ ।
Published : March 13, 2026 at 2:57 PM IST
LPG Crisis ପୁରୀ/ସମ୍ବଲପୁର: ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ଜଳପଥକୁ ଇରାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅବରୋଧ କରିଛି l ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଯାଇଥିବା ବେଳେ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବିକ୍ରି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି l ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଉପଭୋକ୍ତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଜବର ଶିକାର ହୋଇ ଏବେ ଗ୍ୟାସ ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ ଭିଡ଼ ଲଗାଉଛନ୍ତି l ଯାହାର ଫାଇଦା ନେଇ କଳାବଜାରୀ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । କଳାବଜାରୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ପୁରୀ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ।
ପୁରୀରେ ଜବତ ହେଲା 58 ସିଲିଣ୍ଡର:
ପୁରୀ ସହରରେ ବେଆଇନ ଏଲ୍ପିଜି (LPG) ସିଲିଣ୍ଡର କଳାବଜାରୀ ବିରୋଧରେ ପୁରୀ ପୋଲିସର ଚଢାଉ ଅଭିଯାନରେ ୫୮ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ପୁରୀ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା । ଏହି ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମହଜୁତ କରି କଳାବଜାରୀ କରୁଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ।
ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଜବତ ସିଲିଣ୍ଡର ସି ବିଚ୍ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ୧୬ଟି ବଡ଼ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର (କମର୍ସିଆଲ ଓ ଡୋମେଷ୍ଟିକ) ଏବଂ ୮ଟି ଛୋଟ ୫ ଲିଟରର ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯାଇଛି । ବାସେଳିସାହି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ୫ଟି ବଡ଼ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ୨ଟି ୫ ଲିଟର ଛୋଟ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଟାଉନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ୬ଟି ବଡ଼ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ୧୫ଟି ୫ ଲିଟରର ଛୋଟ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯାଇଛି । କୁମ୍ଭାରପଡା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ୫ଟି ବଡ଼ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ୧ଟି ୫ ଲିଟରର ଛୋଟ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ଜଣାନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ପୋଲିସ:
ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ବେଆଇନ ମହଜୁତ, କଳାବଜାରୀ କିମ୍ବା ଅନୁମତି ବିନା ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ଓ ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିରୋଧରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କଡା ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ମିଳେ, ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲିସ ଥାନା କିମ୍ବା ୧୧୨ରେ ପୁରୀ ପୋଲିସକୁ ଅବଗତ କରାନ୍ତୁ । ଏପରି ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି ।
ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତୁନି:
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ‘ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ସେଭଳି କିଛି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ । ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଗ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟକ୍ ରହିଛି । କୌଣସି ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣକୁ କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସଞ୍ଚାଳନ କରିହେବ ସେ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।’
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚଢାଉ 161 ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ:
ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ବୁର୍ଲା ସ୍ଥିତ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରାସ୍ତା ମେଟାକାନି ଢ଼ାବା ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଗୋଦାମ ଉପରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା । ଏଥିରେ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ 3ଟି ସଂସ୍ଥା ମୋଟ 161 ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରିଛି l ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ ବୁର୍ଲା ସହରର ମନ୍ଥନ ପ୍ରସାଦ ମହାତୋ (27 ) l ଏହା ସହ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ବୋଲେରୋ ପିକଅଫ ଗାଡି (OD-15-Q-0159 )କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି l
ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ତର ଗଚ୍ଛିତ ରଖି ରିଫିଲିଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିଲା ।’
ଏନେଇ ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ କେସ ନମ୍ବର 126 ରେ U/S - 303(2)/317(2), BNS / RW, Sec-7 ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ ହୋଇଛି l
