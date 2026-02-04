ଗଞ୍ଜାମରେ ବଢୁଛି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା: 3ଟି ବନଖଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ୯୨୮୭
ଚଳିତବର୍ଷ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୯୨୮୭ଟି କୃଷ୍ଣସାର ରହିଛନ୍ତି । ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତନ୍ତୁଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଓ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନତା ଯୋଗୁଁ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢିଛି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । ୨୦୨୩ ମସିହାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଗଣନା ପରେ ଏପରି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବନଖଣ୍ଡର 3ଟି ବନାଞ୍ଚଳ ଯଥା: ଖଲ୍ଲିକୋଟ, ଦିଗପହଣ୍ଡି ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରେ ମୋଟ ୩୫ଟି ଟିମ୍ ଏହି ଗଣନାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 3ଟି ବନଖଣ୍ଡରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । ଜିଲ୍ଲାର 3ଟି ବନଖଣ୍ଡରେ ଯଥା: ବ୍ରହ୍ମପୁର ବନଖଣ୍ଡ, ଦକ୍ଷିଣ ଘୁମୁସର ବନଖଣ୍ଡ ଓ ଉତ୍ତର ଘୁମୁସର ବନଖଣ୍ଡରେ ୯୨୮୭ ଗୋଟି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ରହିଥିବା ଗଣନାରୁ ଜଣାପଡିଛି । ଏହି 3 ବନଖଣ୍ଡକୁ ୧୨୩ ୟୁନିଟରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଗଣନା କରାଯାଇଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବନଖଣ୍ଡରେ ସମୁଦାୟ ୨୮୫୬ ଗୋଟି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବନଖଣ୍ଡ: ୨୮୫୬ ଗୋଟି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ
|କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ
|ସଂଖ୍ୟା
|କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ (ପୁରୁଷ)
|୮୨୬ଟି
|କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗୁଣୀ
|୧୯୮୨ଟି
|ଶାବକ
|୪୮ଟି
|ସମୁଦାୟ
|୨୮୫୬ ଗୋଟି
ଏହି ବନଖଣ୍ଡରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଥିବା କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା....
- ୨୦୨୦: ୨୪୭୫ଟି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ
- ୨୦୨୧: ୨୫୭୪ଟି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ
- ୨୦୨୩: ୨୨୮୭ଟି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ
- ୨୦୨୫: ୨୭୫୮ଟି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ
ଦକ୍ଷିଣ ଘୁମୁସର ବନଖଣ୍ଡ: ୫୯୭୨ ଗୋଟି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ
ଚଳିତବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ଘୁମୁସର ବନଖଣ୍ଡରେ ୫୯୭୨ ଗୋଟି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଗତବର୍ଷ ଏହି ବନଖଣ୍ଡରେ ୫୬୨୭ ଗୋଟି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଥିଲେ । ବିଗତ ଏକବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଡିଭିଜନରେ ପ୍ରାୟ ୩୪୫ ଗୋଟି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
- ୨୦୨୦: ୪୧୧୪ଟି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ
- ୨୦୨୧: ୪୪୮୩ଟି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ
- ୨୦୨୩: ୪୬୩୬ଟି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ
- ୨୦୨୫: ୫୬୨୭ଟି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ
ଉତ୍ତର ଘୁମୁସର ବନଖଣ୍ଡ: ୪୫୯ ଗୋଟି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ
ଚଳିତବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ଘୁମୁସର ବନଖଣ୍ଡରେ ୪୫୯ ଗୋଟି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଗତବର୍ଷ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୪୦୪ରେ ରହିଥିଲା । ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୫୫ଟି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ସମୁଦାୟ ଜିଲ୍ଲାରେ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ସଂଖ୍ୟା:
ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୁଦାୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଚଳିତବର୍ଷ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଗଣନା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୯୨୮୭ଟି କୃଷ୍ଣସାର ରହିଛନ୍ତି । ନିମ୍ନ ଟେବୁଲରେ ପୁରୁଷ ମୃଗ, ମୃଗୁଣୀ ଓ ଶାବକ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ।
|କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ
|ସଂଖ୍ୟା
|କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ (ପୁରୁଷ)
|୨୧୦୪ ଗୋଟି
|କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗୁଣୀ
|୫୮୩୨ ଗୋଟି
|ଶାବକ
|୧୩୫୧ ଗୋଟି
|ସମୁଦାୟ
|୯୨୮୭ ଗୋଟି
ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ଥିଲା କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ସଂଖ୍ୟା ?
ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ଗଣନା କରାଯାଇଥାଏ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୁଦାୟ 3ଟି ବନଖଣ୍ଡରେ ମୃଗ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ରହିଥିଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ...
- ୨୦୨୫: ୮୭୮୯ ଗୋଟି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ
- ୨୦୨୩: ୭୨୭୩ ଗୋଟି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ
- ୨୦୨୧: ୭୩୫୮ ଗୋଟି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ
- ୨୦୨୦: ୬୮୭୫ ଗୋଟି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ
କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର କାରଣ:
କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ନେଇ ପରିବେଶବିତ ତଥା ଚଳିତବର୍ଷ ମୃଗ ଗଣନା ଦଳର ସଦସ୍ୟ, ସାଗର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁ ସାଙ୍ଗକୁ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସଚେତନତା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ମୁଗ, ବିରି ଆଦି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ ରହୁଛି । ଏହି ଅନୁକୂଳ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ।" ଏପରିକି ଚଳିତଥର ଗଣନା ସମୟରେ କୃଷ୍ଣସାର ଶାବକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୋଲି ପରିବେଶବିତ କହିଛନ୍ତି ।
