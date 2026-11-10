ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଜେପିର ବିଶାଳ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଓ ଶୋଭାଯାତ୍ରା: କଂଗ୍ରେସକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା
ଦିମାଗି ନକ୍ସଲ ମାନଙ୍କୁ ଜନ ଜଗରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତଡିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ l ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : November 10, 2026 at 6:15 PM IST
SAMBALPUR BJP RALLY, ସମ୍ବଲପୁର : ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା "ଲୋକତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଅ, ଅରାଜକତା ହଟାଅ" ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ ଛକରୁ ଏହି ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରା ବାହାରି ଗୋଲବଜାର, ଶକ୍ତି ଛକ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଛକ ଓ କଚେରୀ ଛକ ଦେଇ ଜେଲ୍ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ ପଂଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାଏକ, ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ପୂର୍ବତନ ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ନାଉରୀ ନାଏକ, ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ମେହେର ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହ ହଜାର ହଜାର ବିଜେପି ନେତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ l ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଶେଷରେ ଜେଲ୍ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଜନସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା l
ଏହି ଜନସଭାରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖି ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଶେଷ କରି କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା । ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦେଶ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରୁଥିବାରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତଥା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ପରିବାର ଚରମ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଦେଶର ବିକାଶକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି l ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର 26% ଲୋକ ଦାରିଦ୍ୟ ସୀମାରେଖା ଉପରକୁ ଉଠି ସାରିଲେଣି, ଏହାର ତଥ୍ୟ ରହିଛି l
"ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ନା ବଡ଼ ଆଦର ର ସହ ନିଆଯାଉଛି l ସେମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି କ୍ଷମାତା ରେ ରହିଥିଲେ l ତେବେ ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନେତୃତ୍ୱଧୀନ NDA ସଫଳତା କୁ ସେମାନେ ଆଜି ସହ୍ୟ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି l କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଠିକ୍ ଏବଂ ହାରିଲେ ଭୁଲ୍ ବୋଲି କହିବା ସେମାନଙ୍କ ସାମନ୍ତବାଦୀ ମାନସିକତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ଏଭଳି ଦି ମାନସିକତା ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ଅରାଜକତତ୍ତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଜନଜାଗରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହିଭଳି ଦିମାଗି ନକ୍ସଲ ମାନଙ୍କୁ ଜନ ଜଗରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତଡିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ l ସମ୍ବଲପୁରର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ଏହି ରାଲିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅଭିଯାନ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଜାରି ରହିବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର l
ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାଏକ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଦେଶ ପାଇଁ ଲୋକେ ବହୁତ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି l ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର ର ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଏକତା କୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ହାତରେ ହାତ ମିଲେଇ ଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶର ଲୋକ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ସୁନା ଦରରେ ନିଆଁ, ତଥାପି ଧନତେରସ୍ ବଜାରରେ ଭିଡ଼; ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ସାଙ୍ଗକୁ ଫ୍ୟାଶନ୍ର ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ରାଜଧାନୀରେ ୨୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ବାଣ ଦୋକାନ: ୩୬୦ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଅନୁମତି; ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଗାଇଡଲାଇନ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର